iPhone 16 Pro Max Türkiye fiyat listesi 4 sa. önce eklendi

30 dakikada %50'ye kadar şarj!

İlk kez, iPhone 16 modelleri MagSafe üzerinden hızlı şarjı destekliyor. Apple’ın iddiasına göre, yeni MagSafe şarj cihazları 30W ve daha yüksek bir güç adaptörüyle eşleştirildiğinde iPhone, 30 dakikada yüzde 50’ye kadar şarj ediyor. Standart USB-C kablosu ile birlikte 20W ve daha yüksek adaptör kullanıldığında da hızlı şarj özelliğinden faydalanılabiliyor. Ancaki Qi2 kablosuz şarjda bir iyileştirme yok; hâlâ 15W ile sınırlı.

Yeni MagSafe şarj aygıtı fiyatı

Yeni MagSafe şarj aygıtının fiyatı Apple Online Store’da 1.699 TL. Bu fiyatlandırma 1 metre kablo için geçerli. 2 metre uzunluğunda MagSafe şarj cihazının fiyatı ise 2.199 TL.

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iPhone 16 serisi MagSafe üzerinden hızlı şarjı destekliyor