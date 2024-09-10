iPhone 16 serisi MagSafe üzerinden hızlı şarjı destekliyor

30 dakikada %50'ye kadar şarj!
İlk kez, iPhone 16 modelleri MagSafe üzerinden hızlı şarjı destekliyor. Apple’ın iddiasına göre, yeni MagSafe şarj cihazları 30W ve daha yüksek bir güç adaptörüyle eşleştirildiğinde iPhone, 30 dakikada yüzde 50’ye kadar şarj ediyor. Standart USB-C kablosu ile birlikte 20W ve daha yüksek adaptör kullanıldığında da hızlı şarj özelliğinden faydalanılabiliyor. Ancaki Qi2 kablosuz şarjda bir iyileştirme yok; hâlâ 15W ile sınırlı.
Yeni MagSafe şarj aygıtı fiyatı
Yeni MagSafe şarj aygıtının fiyatı Apple Online Store’da 1.699 TL. Bu fiyatlandırma 1 metre kablo için geçerli. 2 metre uzunluğunda MagSafe şarj cihazının fiyatı ise 2.199 TL.Kaynakça https://www.apple.com/tr/shop/product/MX6X3TU/A/magsafe-şarj-aygıtı-1-m https://www.macrumors.com/2024/09/09/iphone-16-25w-magsafe-charging/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.