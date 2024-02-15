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    Anlık Bildirim

    iPhone 16, yeni Neural Engine sayesinde etkileyici yapay zeka performansı sunacak

    iOS 18, üretken yapay zekanın iPhone'lara geleceği büyük bir güncelleme olacak. Buna paralel olarak Apple'ın iPhone 16 serisinde oldukça gelişmiş Neural Engine kullanacağı söyleniyor.
    iphone 16 gelişmiş neural engine yapay zeka ios 18 Tam Boyutta Gör
    Yeni bir rapora göre, Apple’ın bir sonraki işlemci ailesi olacak A18 ve M4, önemli ölçüde daha fazla çekirdeğe sahip yükseltilmiş Neural Engine'e sahip olacak. Yerleşik yapay zeka hesaplama çekirdeklerinin sayısının büyük ölçüde artırılmasıyla iPhone 16 serisi ve yeni Mac’ler, ultra hızlı AI performansı sunacak.

    iOS 18 yapay zeka güncellemesi olacak

    Yükseltilmiş Neural Engine, cihazların yapay zeka/makin öğrenimi görevlerini daha hızlı yapmasını sağlayacak. iOS 18 güncellemesinin Siri, Kestirmeler, Mesajlar, Apple Müzik ve diğer yerel uygulamalara yeni üretken yapay zeka özelliklere getireceği söyleniyor. Tim Cook da zaten yakın zamanda Apple’ın üretken yapay zeka üzerine çalıştığını, detayları bu yılın sonlarında paylaşacaklarını söylemişti. iOS 18 ile gelen yenilikler, her zamanki gibi Haziran ayında WWDC’de gösterilecek.

    iPhone 16 modelleri A18 serisi çiplerle donatılacak. Daha önce bazı üretken yapay zeka özelliklerinin iPhone 16 modellerine özel olabileceği söylenmişti. Donanım yükseltmesi gerektiği çok açık. iPhone 12 neslinden bu yana Neural Engine, 16 çekirdekli bir tasarıma sahip. Çekirdek sayısı değişmese bile Neural Engine yıllar içinde önemli ölçüde hızlandı. Örneğin; iPhone 15 Pro’daki A17 Pro işlemcinin iPhone 14 Pro’dakine kıyasla iki kata kadar daha hızlı Neural Engine’e sahip olduğunu söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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