iPhone 16, yeni Neural Engine sayesinde etkileyici yapay zeka performansı sunacak

iOS 18 yapay zeka güncellemesi olacak
Yükseltilmiş Neural Engine, cihazların yapay zeka/makin öğrenimi görevlerini daha hızlı yapmasını sağlayacak. iOS 18 güncellemesinin Siri, Kestirmeler, Mesajlar, Apple Müzik ve diğer yerel uygulamalara yeni üretken yapay zeka özelliklere getireceği söyleniyor. Tim Cook da zaten yakın zamanda Apple’ın üretken yapay zeka üzerine çalıştığını, detayları bu yılın sonlarında paylaşacaklarını söylemişti. iOS 18 ile gelen yenilikler, her zamanki gibi Haziran ayında WWDC’de gösterilecek.
iPhone 16 modelleri A18 serisi çiplerle donatılacak. Daha önce bazı üretken yapay zeka özelliklerinin iPhone 16 modellerine özel olabileceği söylenmişti. Donanım yükseltmesi gerektiği çok açık. iPhone 12 neslinden bu yana Neural Engine, 16 çekirdekli bir tasarıma sahip. Çekirdek sayısı değişmese bile Neural Engine yıllar içinde önemli ölçüde hızlandı. Örneğin; iPhone 15 Pro’daki A17 Pro işlemcinin iPhone 14 Pro’dakine kıyasla iki kata kadar daha hızlı Neural Engine’e sahip olduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.