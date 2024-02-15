iPhone 16, yeni Neural Engine sayesinde etkileyici yapay zeka performansı sunacak

Tam Boyutta Gör Yeni bir rapora göre, Apple’ın bir sonraki işlemci ailesi olacak A18 ve M4, önemli ölçüde daha fazla çekirdeğe sahip yükseltilmiş Neural Engine'e sahip olacak. Yerleşik yapay zeka hesaplama çekirdeklerinin sayısının büyük ölçüde artırılmasıyla iPhone 16 serisi ve yeni Mac’ler, ultra hızlı AI performansı sunacak.

iPhone 16 ve 16 Pro yan yana görüntülendi! İşte tasarımı 23 sa. önce eklendi

iOS 18 yapay zeka güncellemesi olacak

Yükseltilmiş Neural Engine, cihazların yapay zeka/makin öğrenimi görevlerini daha hızlı yapmasını sağlayacak. iOS 18 güncellemesinin Siri, Kestirmeler, Mesajlar, Apple Müzik ve diğer yerel uygulamalara yeni üretken yapay zeka özelliklere getireceği söyleniyor. Tim Cook da zaten yakın zamanda Apple’ın üretken yapay zeka üzerine çalıştığını, detayları bu yılın sonlarında paylaşacaklarını söylemişti. iOS 18 ile gelen yenilikler, her zamanki gibi Haziran ayında WWDC’de gösterilecek.

iPhone 16 modelleri A18 serisi çiplerle donatılacak. Daha önce bazı üretken yapay zeka özelliklerinin iPhone 16 modellerine özel olabileceği söylenmişti. Donanım yükseltmesi gerektiği çok açık. iPhone 12 neslinden bu yana Neural Engine, 16 çekirdekli bir tasarıma sahip. Çekirdek sayısı değişmese bile Neural Engine yıllar içinde önemli ölçüde hızlandı. Örneğin; iPhone 15 Pro’daki A17 Pro işlemcinin iPhone 14 Pro’dakine kıyasla iki kata kadar daha hızlı Neural Engine’e sahip olduğunu söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 16, ultra hızlı yapay zeka performansı sunacak