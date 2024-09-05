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    iPhone 16 ve 16 Pro'ya ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

    X'te iPhone 16 ve 16 Pro modellerine ait koruyucu kılıf görüntüleri yayınlandı. Paylaşılan fotoğraflar, cihazların tasarımları hakkında fikir veriyor. İşte detaylar...
    iPhone 16 ve 16 Pro'ya ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    X platformunda iPhone 16 ve 16 Pro'nun slikon kılıflarını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. Yayınlanan görüntü, seri kapsamında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 16, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin kamera tasarımı hakkında fikir veriyor.

    iPhone 16 ve 16 Pro için koruyucu kılıf görüntüleri paylaşıldı

    Apple, 10 Eylül tarihli lansman etkinliğinde dört iPhone modelini tanıtacak. Dolayısıyla tanıtım tarihi yaklaştıkça telefonların tasarımları da netleşmeye başladı. Kaçıranlar için hem iPhone 16 hem de iPhone 16 Pro, kayda değer yenilikler getirecek ve Apple Intelligence'ın bunda büyük bir rolü olacak. Tasarım bölümünde ise, en büyük değişikliğin yeni "Yakalama Düğmesi" olması bekleniyor.  

    Aktarıldığı kadarıyla bu düğme, ABD'de satılan iPhone 16 modellerindeki mmWave anteniyle aynı noktada konumlandırılacak. Yani Güç düğmesinin altında olacak ve düğmenin şekli muhtemelen antenle aynı olacak. Dolayısıyla kapasitif bir düğme olduğu için, üçüncü taraf aksesuar üreticilerinin de bir kesik bırakmak zorunda kaldığını görüyoruz. Ayrıca LED flaş modülü artık kamera adasının dışına taşınıyor.

    iPhone 16 ve 16 Pro'ya ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ancak kötü haber şu ki, Çin'den gelen sızıntı Yakalama Düğmesi'nin yalnızca iPhone 16 Pro ve Pro Max'e ait olacağını söylüyor. Sızıntının çevrilmiş hali şu şekilde; "Apple'ın iPhone 16 serisinin resmi koruyucu kılıfı bu açıklığa sahip olmayacak ve bu kapasitif düğmenin normal kullanımını etkilemeyecek entegre bir tasarıma dönüştürülecek."

    İlginç şekilde daha önce Yakalama Düğmesi'nin yalnızca iPhone 16 Pro modellerine özel olacağını bildirmişti ancak diğer raporlar, yeni eklemenin serinin dört modelinde de mevcut olacağını söyledi. Dolayısıyla bunu doğrulamak için 9 Eylül tarihli etkinliğe kadar beklememiz gerekecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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