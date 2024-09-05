iPhone 16 ve 16 Pro'ya ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör X platformunda iPhone 16 ve 16 Pro'nun slikon kılıflarını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. Yayınlanan görüntü, seri kapsamında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 16, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin kamera tasarımı hakkında fikir veriyor.

iPhone 16 ve 16 Pro için koruyucu kılıf görüntüleri paylaşıldı

Apple, 10 Eylül tarihli lansman etkinliğinde dört iPhone modelini tanıtacak. Dolayısıyla tanıtım tarihi yaklaştıkça telefonların tasarımları da netleşmeye başladı. Kaçıranlar için hem iPhone 16 hem de iPhone 16 Pro, kayda değer yenilikler getirecek ve Apple Intelligence'ın bunda büyük bir rolü olacak. Tasarım bölümünde ise, en büyük değişikliğin yeni "Yakalama Düğmesi" olması bekleniyor.

Aktarıldığı kadarıyla bu düğme, ABD'de satılan iPhone 16 modellerindeki mmWave anteniyle aynı noktada konumlandırılacak. Yani Güç düğmesinin altında olacak ve düğmenin şekli muhtemelen antenle aynı olacak. Dolayısıyla kapasitif bir düğme olduğu için, üçüncü taraf aksesuar üreticilerinin de bir kesik bırakmak zorunda kaldığını görüyoruz. Ayrıca LED flaş modülü artık kamera adasının dışına taşınıyor.

Tam Boyutta Gör Ancak kötü haber şu ki, Çin'den gelen sızıntı Yakalama Düğmesi'nin yalnızca iPhone 16 Pro ve Pro Max'e ait olacağını söylüyor. Sızıntının çevrilmiş hali şu şekilde; "Apple'ın iPhone 16 serisinin resmi koruyucu kılıfı bu açıklığa sahip olmayacak ve bu kapasitif düğmenin normal kullanımını etkilemeyecek entegre bir tasarıma dönüştürülecek."

Apple iPhone 16 ve 16 Pro hakkında konuşulanlar 16 sa. önce eklendi

İlginç şekilde daha önce Yakalama Düğmesi'nin yalnızca iPhone 16 Pro modellerine özel olacağını bildirmişti ancak diğer raporlar, yeni eklemenin serinin dört modelinde de mevcut olacağını söyledi. Dolayısıyla bunu doğrulamak için 9 Eylül tarihli etkinliğe kadar beklememiz gerekecek.

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iPhone 16 ve 16 Pro'ya ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı