iPhone 16 ve 16 Pro'ya ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

iPhone 16 ve 16 Pro için koruyucu kılıf görüntüleri paylaşıldı
Apple, 10 Eylül tarihli lansman etkinliğinde dört iPhone modelini tanıtacak. Dolayısıyla tanıtım tarihi yaklaştıkça telefonların tasarımları da netleşmeye başladı. Kaçıranlar için hem iPhone 16 hem de iPhone 16 Pro, kayda değer yenilikler getirecek ve Apple Intelligence'ın bunda büyük bir rolü olacak. Tasarım bölümünde ise, en büyük değişikliğin yeni "Yakalama Düğmesi" olması bekleniyor.
Aktarıldığı kadarıyla bu düğme, ABD'de satılan iPhone 16 modellerindeki mmWave anteniyle aynı noktada konumlandırılacak. Yani Güç düğmesinin altında olacak ve düğmenin şekli muhtemelen antenle aynı olacak. Dolayısıyla kapasitif bir düğme olduğu için, üçüncü taraf aksesuar üreticilerinin de bir kesik bırakmak zorunda kaldığını görüyoruz. Ayrıca LED flaş modülü artık kamera adasının dışına taşınıyor.
İlginç şekilde daha önce Yakalama Düğmesi'nin yalnızca iPhone 16 Pro modellerine özel olacağını bildirmişti ancak diğer raporlar, yeni eklemenin serinin dört modelinde de mevcut olacağını söyledi. Dolayısıyla bunu doğrulamak için 9 Eylül tarihli etkinliğe kadar beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.