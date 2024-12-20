iPhone 17 Pro iddiaların aksine üçgen kamera tasarımını koruyabilir

iPhone 17 serisiyle ilgili bir diğer iddia, arka kapağın sadece camdan oluşmak yerine, cam ve alüminyum karışımı bir tasarıma geçileceği yönündeydi. Weibo platformundan Instant Digital kullanıcısının bahsettiği tasarım değişikliği bu olabilir.
Geçtiğimiz ay iPhone 17 Pro serisinin alüminyum kasalara geri döneceği yönünde iddia ortaya atılmıştı ancak son söylenti, titanyum kasanın kullanılmaya devam edeceğini ortaya koymuştu. Dolayısıyla, iPhone 17 serisinin tanıtımına daha uzun süre olduğu için, şu aşamada ortaya atılan iddialara şüpheyle yaklaşmakta fayda var.Kaynakça https://weibo.com/5143897135/P5rEBDuH8?pagetype=profilefeed https://wccftech.com/iphone-17-pro-camera-design/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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