iPhone 17 ve 17 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu

Apple, 5G modem ve Wi-Fi 7 için hazır
Kaçıranlar için Apple'ın, uzun süredir kendi 5G modem ve Wi-Fi 7 çipi üzerinde çalıştığı gündemde. Tedarik zinciri analistlerinden Ming-Chi Kuo ise, "en az bir iPhone 17 modelinin Apple'a ait Wi-Fi 7 çipinden destek alacağını" doğruladı. Buna göre Kuo, Apple’ın 5G ve Wi-Fi çiplerinin şu anda "iki farklı çip" olarak planlandığını söylüyor.
Dolayısıyla iPhone SE 4’te yalnızca Apple tasarımı 5G modem bulunacak ve Broadcom Wi-Fi çipi kullanılacak. Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan iPhone 16 modelleri de, Broadcom'un çipiyle Wi-Fi 7'yi destekliyor, ancak bazı kısıtlamara sahip.
Tabii ki bunların hiçbiri şu an için doğrulanmış değil. Ancak Apple'ın bağlantı teknolojileri konusunda dış tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmayı planladığı açık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über