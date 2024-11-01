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    Anlık Bildirim

    iPhone 17 ve 17 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu

    Apple iPhone 17 ve 17 Pro serisinin bir özelliği daha belli oldu. Amiral gemisi telefonlar, Apple üretimi iki farklı yongaya sahip olacak. İşte detaylar...       
    iPhone 17 ve 17 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 16 ailesini tanıtan Apple, bildiğiniz gibi küçük yeniliklere yer verdi. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar ise iPhone 17 serisinde kritik değişiklikler olacağı yönünde. Geçtiğimiz saatlerde ise iPhone 17 ve 17 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu. Apple'a ait iki farklı çiple geliyor.

    Apple, 5G modem ve Wi-Fi 7 için hazır

    Kaçıranlar için Apple'ın, uzun süredir kendi 5G modem ve Wi-Fi 7 çipi üzerinde çalıştığı gündemde. Tedarik zinciri analistlerinden Ming-Chi Kuo ise, "en az bir iPhone 17 modelinin Apple'a ait Wi-Fi 7 çipinden destek alacağını" doğruladı. Buna göre Kuo, Apple’ın 5G ve Wi-Fi çiplerinin şu anda "iki farklı çip" olarak planlandığını söylüyor.

    iPhone 17 ve 17 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bu çipler, iPhone 17 ve diğer cihazlarda 2025'in ikinci yarısından itibaren aynı anda kullanılacak. Bu da, daha önce paylaşılan ve Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve 5G’yi bir araya getiren tek bir çip iddiasını şimdilik geçersiz kılıyor diyebiliriz. Ayrıca Kuo, Mart ayında piyasaya çıkması beklenen iPhone SE 4 modelinin Apple tasarımı bir 5G modem ile geleceğini ancak Wi-Fi çipi için Broadcom tedarikine devam edileceğini belirtti.

    Dolayısıyla iPhone SE 4’te yalnızca Apple tasarımı 5G modem bulunacak ve Broadcom Wi-Fi çipi kullanılacak. Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan iPhone 16 modelleri de, Broadcom'un çipiyle Wi-Fi 7'yi destekliyor, ancak bazı kısıtlamara sahip. 

    Tabii ki bunların hiçbiri şu an için doğrulanmış değil. Ancak Apple'ın bağlantı teknolojileri konusunda dış tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmayı planladığı açık. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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