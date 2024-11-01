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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 16 ailesini tanıtan Apple, bildiğiniz gibi küçük yeniliklere yer verdi. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar ise iPhone 17 serisinde kritik değişiklikler olacağı yönünde. Geçtiğimiz saatlerde ise iPhone 17 ve 17 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu. Apple'a ait iki farklı çiple geliyor.

Apple, 5G modem ve Wi-Fi 7 için hazır

Kaçıranlar için Apple'ın, uzun süredir kendi 5G modem ve Wi-Fi 7 çipi üzerinde çalıştığı gündemde. Tedarik zinciri analistlerinden Ming-Chi Kuo ise, "en az bir iPhone 17 modelinin Apple'a ait Wi-Fi 7 çipinden destek alacağını" doğruladı. Buna göre Kuo, Apple’ın 5G ve Wi-Fi çiplerinin şu anda "iki farklı çip" olarak planlandığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Bu çipler, iPhone 17 ve diğer cihazlarda 2025'in ikinci yarısından itibaren aynı anda kullanılacak. Bu da, daha önce paylaşılan ve Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve 5G’yi bir araya getiren tek bir çip iddiasını şimdilik geçersiz kılıyor diyebiliriz. Ayrıca Kuo, Mart ayında piyasaya çıkması beklenen iPhone SE 4 modelinin Apple tasarımı bir 5G modem ile geleceğini ancak Wi-Fi çipi için Broadcom tedarikine devam edileceğini belirtti.

Dolayısıyla iPhone SE 4’te yalnızca Apple tasarımı 5G modem bulunacak ve Broadcom Wi-Fi çipi kullanılacak. Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan iPhone 16 modelleri de, Broadcom'un çipiyle Wi-Fi 7'yi destekliyor, ancak bazı kısıtlamara sahip.

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Tabii ki bunların hiçbiri şu an için doğrulanmış değil. Ancak Apple'ın bağlantı teknolojileri konusunda dış tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmayı planladığı açık.

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iPhone 17 ve 17 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu