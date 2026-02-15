iPhone 18 Pro ve Pro Max ile beklenen 10 yeni özellik

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri için sızıntılar şimdiden şekillenmeye başladı. Katlanabilir iPhone söylentileri gündemi meşgul etse de, Pro serisi için donanımsal ve tasarımsal değişiklikler kapıda. İşte iPhone 18 Pro modellerinde sunulması beklenen 10 özellik…

Daha fazla renk ve daha küçük Dinamik Ada

Tasarım tarafında en dikkat çekici yeniliklerden biri daha küçük Dynamic Island olacak. 2022'den bu yana boyutu değişmeyen alanın, bazı Face ID bileşenlerinin ekran altına taşınmasıyla küçüleceği belirtiliyor. Daha önce konuşulan delikli ekran tasarımının ise bu nesilde gelmesi beklenmiyor. Kısaca daha sonraki modellere ertelendi.

Renk seçeneklerinde de genişleme söz konusu. Titanyum çerçevenin sağladığı üretim avantajı sayesinde kahverengi, mor ve bordo gibi yeni renk alternatifleri geliyor. İlginç şekilde siyah renk seçeneğinin yine sunulmayabileceği belirtiliyor.

Daha iyi kamera, Apple modem ve A20

Kamera tarafında iki önemli gelişme sızdırıldı. İlk olarak telefoto lensin daha geniş diyafram açıklığına sahip olacağı konuşuluyor. Ayrıca özellikle Pro Max modelinde ana kamerada değişken diyafram teknolojisi test ediliyor. Bu sayede kullanıcılar alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilecek.

Tam Boyutta Gör Bağlantı tarafında Apple'ın ikinci nesil C2 modemine geçiş yapması bekleniyor. İlk nesil Apple modemlerin mmWave 5G desteği sunmaması eleştirilmişti. C2 ile birlikte hem mmWave desteğinin gelmesi hem de daha yüksek enerji verimliliği sağlanması bekleniyor. Bazı iddialara göre uydu üzerinden 5G veri erişimi de mümkün olabilir.

Performans tarafında ise her iki model A20 Pro çipinden güç alacak. Yeni nesil 2nm üretim süreciyle geliştirileceği söylenen işlemci, hem performans hem de güç verimliliği açısından kayda değer artış sunabilir. Detaylar şu an saklı olsa da, en az çift haneli artıştan bahsediliyor. Ayrıca Apple'ın N2 adlı yeni bir ağ çipi üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

Pil kapasitesi artıyor, fiyatlar değişmeyecek

iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesinde artış bekleniyor ve yaklaşık 5.200 mAh seviyesinde bir batarya ile tanıtılacak. Kağıt üzerinde artış sınırlı görünse de, daha verimli modem ve 2nm çip sayesinde gerçek kullanım süresinde daha belirgin bir iyileşme yaşanabilir. Fiyat tarafında ise şimdilik artış beklenmiyor.

