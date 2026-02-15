iPhone 18 Pro ve Pro Max ile beklenen 10 yeni özellik

Daha fazla renk ve daha küçük Dinamik Ada
Tasarım tarafında en dikkat çekici yeniliklerden biri daha küçük Dynamic Island olacak. 2022'den bu yana boyutu değişmeyen alanın, bazı Face ID bileşenlerinin ekran altına taşınmasıyla küçüleceği belirtiliyor. Daha önce konuşulan delikli ekran tasarımının ise bu nesilde gelmesi beklenmiyor. Kısaca daha sonraki modellere ertelendi.
Renk seçeneklerinde de genişleme söz konusu. Titanyum çerçevenin sağladığı üretim avantajı sayesinde kahverengi, mor ve bordo gibi yeni renk alternatifleri geliyor. İlginç şekilde siyah renk seçeneğinin yine sunulmayabileceği belirtiliyor.
Daha iyi kamera, Apple modem ve A20
Kamera tarafında iki önemli gelişme sızdırıldı. İlk olarak telefoto lensin daha geniş diyafram açıklığına sahip olacağı konuşuluyor. Ayrıca özellikle Pro Max modelinde ana kamerada değişken diyafram teknolojisi test ediliyor. Bu sayede kullanıcılar alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilecek.
Performans tarafında ise her iki model A20 Pro çipinden güç alacak. Yeni nesil 2nm üretim süreciyle geliştirileceği söylenen işlemci, hem performans hem de güç verimliliği açısından kayda değer artış sunabilir. Detaylar şu an saklı olsa da, en az çift haneli artıştan bahsediliyor. Ayrıca Apple'ın N2 adlı yeni bir ağ çipi üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.
Pil kapasitesi artıyor, fiyatlar değişmeyecek
iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesinde artış bekleniyor ve yaklaşık 5.200 mAh seviyesinde bir batarya ile tanıtılacak. Kağıt üzerinde artış sınırlı görünse de, daha verimli modem ve 2nm çip sayesinde gerçek kullanım süresinde daha belirgin bir iyileşme yaşanabilir. Fiyat tarafında ise şimdilik artış beklenmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: