Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18 Pro ve Pro Max ile beklenen 10 yeni özellik

    Apple'ın 2026'da tanıtacağı iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max, daha küçük Dynamic Island dahil olmak üzere birden fazla yenilikle geliyor. İşte yeni iPhone 18 Pro serisiyle beklenen 10 yeni özellik.

    iPhone 18 Pro ve Pro Max ile beklenen 10 yeni özellik Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri için sızıntılar şimdiden şekillenmeye başladı. Katlanabilir iPhone söylentileri gündemi meşgul etse de, Pro serisi için donanımsal ve tasarımsal değişiklikler kapıda. İşte iPhone 18 Pro modellerinde sunulması beklenen 10 özellik…

    Daha fazla renk ve daha küçük Dinamik Ada

    Tasarım tarafında en dikkat çekici yeniliklerden biri daha küçük Dynamic Island olacak. 2022'den bu yana boyutu değişmeyen alanın, bazı Face ID bileşenlerinin ekran altına taşınmasıyla küçüleceği belirtiliyor. Daha önce konuşulan delikli ekran tasarımının ise bu nesilde gelmesi beklenmiyor. Kısaca daha sonraki modellere ertelendi.

    Renk seçeneklerinde de genişleme söz konusu. Titanyum çerçevenin sağladığı üretim avantajı sayesinde kahverengi, mor ve bordo gibi yeni renk alternatifleri geliyor. İlginç şekilde siyah renk seçeneğinin yine sunulmayabileceği belirtiliyor. 

    Daha iyi kamera, Apple modem ve A20

    Kamera tarafında iki önemli gelişme sızdırıldı. İlk olarak telefoto lensin daha geniş diyafram açıklığına sahip olacağı konuşuluyor. Ayrıca özellikle Pro Max modelinde ana kamerada değişken diyafram teknolojisi test ediliyor. Bu sayede kullanıcılar alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilecek.

    iPhone 18 Pro ve Pro Max ile beklenen 10 yeni özellik Tam Boyutta Gör
    Bağlantı tarafında Apple'ın ikinci nesil C2 modemine geçiş yapması bekleniyor. İlk nesil Apple modemlerin mmWave 5G desteği sunmaması eleştirilmişti. C2 ile birlikte hem mmWave desteğinin gelmesi hem de daha yüksek enerji verimliliği sağlanması bekleniyor. Bazı iddialara göre uydu üzerinden 5G veri erişimi de mümkün olabilir.

    Performans tarafında ise her iki model A20 Pro çipinden güç alacak. Yeni nesil 2nm üretim süreciyle geliştirileceği söylenen işlemci, hem performans hem de güç verimliliği açısından kayda değer artış sunabilir. Detaylar şu an saklı olsa da, en az çift haneli artıştan bahsediliyor. Ayrıca Apple'ın N2 adlı yeni bir ağ çipi üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

    Pil kapasitesi artıyor, fiyatlar değişmeyecek

    iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesinde artış bekleniyor ve yaklaşık 5.200 mAh seviyesinde bir batarya ile tanıtılacak. Kağıt üzerinde artış sınırlı görünse de, daha verimli modem ve 2nm çip sayesinde gerçek kullanım süresinde daha belirgin bir iyileşme yaşanabilir. Fiyat tarafında ise şimdilik artış beklenmiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vantuzlu telefon tutucu yapışmıyor lastik yönü nasıl anlaşılır kart takla attırma nasıl yapılır next 2071 şifre kırma fx15 kullanıcı yorumları kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum