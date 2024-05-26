iPhone'daki Chrome tarayıcısının menü çubuğu tasarımı yenileniyor

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Google, kişiselleştirilebilir özelliklerin daha çok tercih edilmesi üzerine Chrome'da bazı tasarım değişikliklerine gidiyor. Yakın zamanlı yeni bir rapora göre iPhone ve iPad kullanıcıları, Chrome uygulamasının menü çubuğunda yeni bir tasarıma kavuşacak.

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İşte Chrome'un yenilenen tasarıma sahip yeni menü çubuğu:

Tasarımı oldukça iyileştiren bu yeni özellik ile artık sağdaki üç noktalı taşma menüsüne dokunduğunuzda yukarı kayan menüyü özelleştirebileceksiniz. Bu sekmeyi aşağı kaydırırsanız Menüyü Özelleştir isimli yeni bir seçenek karşınıza çıkacak.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki görselden de göürldüğü üzere bu yeni seçenek ile artık Yer İşaretleri, İndirilenler, Geçmiş, Şifre Yöneticisi, Okuma Listesi, Son Kullanılanlar Sekmeler, Fiyatı Takip Et ve Yenilikler gibi seçenekleri kaldırabilir veya düzenleyebilirsiniz.

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