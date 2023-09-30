Tam Boyutta Gör iPhone’un ekranında QR kod olduğunu biliyor muydunuz? Muhtemelen fark etmemişsinizdir. 2020 ve daha sonra çıkan iPhone’lara yerleştirilen mikroskobik kodlar Apple’ın üretim maliyetlerini kontrol etmesine ve yüz milyonlarca tasarruf etmesine yardımcı oluyor.

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Ekran altında gizli QR kod

iPhone’un parçaları üzerinde çok sayıda QR kod var. Bu kodlar, Apple’ın bileşenlerin kökeni hakkında daha fazla detay bulmasına yardımcı oluyor ancak şaşırtıcı şekilde iPhone’un ekranında bile gizli bir karekod var. Barkodlar üretimin farklı aşamalarında iPhone’un camına kazınıyor. Apple, bunu üretim hattında kusurları takip etmek ve en aza indirmek için kullanıyor. Bu kodlar kum tanesi büyüklüğünde ve tahmin edileceği üzere yalnızca özel ekipmanlarla görülebiliyor.

Kodlar tam olarak Apple’ın Çinli tedarikçileri Lens Technology ve Biel Crystal’in kaç tane cam koruma birimi ürettiğini ve üretim süreci sırasında kaç tane kusurlu birimi çöpe attığını kesin olarak takip etmesine olanak tanıyor.

Bazı iPhone modellerinde (iPhone 12 gibi) QR kod ön hoparlörün hemen üzerinde yer alıyor. Daha yeni iPhone modellerinde bu kod, ekranın alt kenarında siyah çerçeveye lazerle kazılı. Bu tür barkodu geliştirmenin zor olduğu söyleniyor. Hatta ilk birimlerde kodun cam üzerine lazerle kazınması ekranın dayanıklılığını azaltmış ve düşme testlerinde camdaki çatlakların neredeyse tamamı QR kodun yerleştirildiği bölgede oluşmuş. Mühendisler halka ışıklı mikroskobik mercekler kullanarak yeni teknikler geliştirmek zorunda kalmış. Neticede bu kodlar uygulamaya koyulduğundan beri Apple’ın tedarikçileri daha az sayıda cam kapağı çöpe atmış. Sonuç olarak Apple yılda yüz milyonlarca dolar tasarruf etmiş.

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iPhone ekranlarında gizli QR kod: Ne işe yarıyor?