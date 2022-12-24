iPhoneOS'in ilk sürümünü çalıştıran emülatör yayınlandı

1 yıldan fazla uzun sürede geliştirilen emülatör, birçok tersine mühendislik kullanılarak çalışır hale getirilmiş. Geliştirici, önceki sürümlere kıyasla çok daha az güvenlik mekanizmasına sahip olduğundan iPhoneOS 1.0 sürümünü tercih ettiğini söylüyor.
iPhone OS 1.0, açık kaynak sanallaştırma platformu QEMU üzerinden çalışıyor. Klavye ve fare kullanılarak menüler arasında gezinilebiliyor ve önceden yüklenmiş uygulamaların çoğu iyi çalışıyor. Ara ara sistem çökmesi yaşanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d