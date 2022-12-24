iPhoneOS'in ilk sürümünü çalıştıran emülatör yayınlandı

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların Windows bilgisayarlarında macOS’i çalıştırmalarını sağlayan Hackintoch araçları mevcut. Ancak iOS söz konusu olduğunda, iPhone’ların işletim sistemini başka bir platformda çalıştırmak için çok fazla seçenek yok. devos50 adında bir geliştiriciye ait olan QEMU, 2007’de piyasaya sürülen iPod Touch 1. nesil modelinin işletim sitemi olan iPhoneOS’in ilk sürümünü çalıştıran emülatör yayınladı.

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1 yıldan fazla uzun sürede geliştirilen emülatör, birçok tersine mühendislik kullanılarak çalışır hale getirilmiş. Geliştirici, önceki sürümlere kıyasla çok daha az güvenlik mekanizmasına sahip olduğundan iPhoneOS 1.0 sürümünü tercih ettiğini söylüyor.

iPhone OS 1.0, açık kaynak sanallaştırma platformu QEMU üzerinden çalışıyor. Klavye ve fare kullanılarak menüler arasında gezinilebiliyor ve önceden yüklenmiş uygulamaların çoğu iyi çalışıyor. Ara ara sistem çökmesi yaşanabiliyor.

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iPhone OS 1.0 sürümünü çalıştıran emülatör yayınladı