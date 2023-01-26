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    Akıllı telefon satışlarıyla birlikte iPhone satışları da çakıldı

    Teknoloji şirketleri için kurak günler devam ediyor. Son raporlara göre 2022’nin son çeyreğinde akıllı telefon satışları en büyük düşüşü yaşarken iPhone satışları da bundan etkilendi.
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    iPhone satışlarında çift haneli yüksek düşüş yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    Piyasa analist firması IDC'nin yayınladığı son rapora göre, akıllı telefon satışları şimdiye kadarki en büyük düşüşü yaşıyor. Bununla birlikte Apple’ın iPhone satışlarında da çift haneli düşüşler yaşanıyor. Tahminler düşüş trendinin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.

    Herkes aynı yöne ilerliyor

    IDC’nin raporuna göre Apple, 2022’nin dördüncü ve son çeyreğinde toplamda 72,3 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirmiş. Bir önceki yılın aynı döneminde ise bu sayı 85 milyon seviyesindeydi. Dolayısıyla iPhone satışları yıllık bazda yüzde 14,9 oranında bir düşüş yaşamış durumda.

    iPhone satışlarında çift haneli yüksek düşüş yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    IDC'nin araştırma direktörü Nabila Popal bir basın açıklamasında "Tatil döneminde sevkiyatların daha önce hiç düştüğünü görmemiştik. Ancak, zayıflayan talep ve yüksek stok miktarı, satıcıların sevkiyatlarını büyük ölçüde kısmasına neden oldu." dedi.

    IDC'ye göre 2022 yılında akıllı telefon sevkiyat miktarı önemli ölçüde azalan tüketici talebi, enflasyon ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle 2013'ten bu yana en düşük sevkiyat miktarı olan 1.21 milyar üniteye geriledi. Zorlu tatil dönemine rağmen Apple'ın son çeyrek pazar payı bir önceki yıla göre bir puan artarak yüzde 24,1 oldu. Yıl genelinde ise toplam pazar payı yüzde 18,8 oldu. Bu değer Apple’ı ikinci sıraya koyarken listenin tepesinde ise yüzde 21,6 ile Samsung yer aldı.

    Samsung, akıllı telefon pazarının lideri

    akıllı telefon pazar payları 2022 Tam Boyutta Gör
    Bu arada Samsung demişken, Güney Koreli firma da yılın son döneminde yüzde 15,6’lık bir düşüş yaşadı. En büyük düşüş ise yüzde 26,3 ile Xiaomi’de yaşandı.

    2022 yılında akıllı telefon pazar payını en çok kaybeden firma ise yüzde 22,8 ile Vivo oldu. En az kaybenlerin ise Apple ve Samsung olduğunu görürken diğer firmalara göre zorlu dönemi çok daha başarılı geçtiklerini söyleyebiliriz. Akıllı telefon pazar payları 2022 için hemen üstte bulunan görseldeki değerler ile tamamlandı. Piyasa uzmanları 2023’ün en azından ilk çeyreği için de satış tahminlerini azaltmış durumda. Dolayısıyla düşüş trendini bir süre daha gözlemleyebiliriz. 

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2023/01/26/iphone-shipments-down-2022-holiday-period/ https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS50146623
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    vixx 12 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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