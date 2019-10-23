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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone SE 2 panelleri LG Display tarafından sağlanacak

    iPhone SE 2 modelinde kullanılacak LCD paneller için LG Display devrede. Apple ile masaya oturan firma panellerin kalite kontrolünü geçmesi halinde resmi tedarikçisi olacak.
    1 dk.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone SE 2 panelleri LG Display tarafından sağlanacak

    iPhone serisinin OLED ekrana geçiş sürecinde, yaşadığı üretim sıkıntıları nedeniyle geri planda kalan ve rakibi Samsung’a ihaleleri kaptıran LG Display, bu kez iPhone SE 2 modelinde işi sıkı tutuyor. Firma son test aşamasına geçmiş durumda.

    İhaleyi almak üzere

    Daha çok yüksek kar getiren büyük OLED ekranlara odaklanan ve küçük boyut gerektiren cihazlar için üretimi arttırmak istemeyen LG, iki yıl önce Apple’ın OLED geçiş sürecini yakalayamamış ve önemli bir fırsatı kaçırmıştı.

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    Kaynaklar LG Display iştirakinin yaşadığı kayıplar nedeniyle artık seçme şansının olmadığını ve mümkün olan tüm ekran ihalelerinde kendisini göstermek istediğini ifade ediyor. iPhone SE 2 bunun başlangıcı olacak.

    Gelen bilgilere göre LG Display ve Apple yeni LCD ekranların tedariği için son testleri yapıyor. Bu aşamada kalite onayından geçtiği takdirde iPhone SE 2 modelinin LCD ekranlarında LG imzası olacak.

    LG’nin ilk etapta küçük çaplı bir üretim yapacağı ifade ediliyor. Muhtemelen iPhone SE 2 modelinin başlangıçta değil de sonraki dönemlerde satışlarını arttırması bekleniyor. LG’nin tek tedarikçi mi olacağı yoksa Apple’ın anlaştığı başka bir üretici var mı şimdilik belli değil. iPhone SE 2 modeli iPhone 8 tasarımını temel alacak ve A13 Bionic yonga seti ile abilerine kafa tutacak. Fiyat olarak ise 399$ seviyesi konuşuluyor.



    https://appleinsider.com/articles/19/10/22/lg-display-could-supply-iphone-se-2-lcd-panels-to-apple Yorum Yaz
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