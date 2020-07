iPhone tamir ve pil değişim ücretine zam geldi

Tam Boyutta Gör

Apple, 1 Temmuz tarihinde Türkiye’deki neredeyse tüm ürünlerine zam yapmıştı. Şimdi de Apple servislerindeki tamir ve pil değişim ücretlerine zam yaptı. iPhone 11 Pro Max’in ekran değişim ücreti 2369 TL’ye çıktı.

İlginizi Çekebilir

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro’nun ekran değişim ücreti ne kadar?

Ayrıca Bkz. "iPad veya Mac alan öğrencilere AirPods hediye"

Pil değişim ücreti

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max ve X, XS, XS Max, XR pil ücreti: 489 TL (Eski fiyat: 449 TL)

iPhone SE 1. ve 2. nesil, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve diğer modeller için pil ücreti: 349 TL (Eski fiyat: 319 TL)

Ekran değişim ücreti

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat iPhone 11 Pro Max, Xs Max 2190 TL 2369 TL iPhone 11 Pro, Xs, X 1899 TL 2009 TL iPhone 11, XR 1349 TL 1429 TL iPhone 8 Plus 1139 TL 1219 TL iPhone 8 999 TL 1069 TL iPhone 7 Plus 1139 TL 1219 TL iPhone 7 999 TL 1069 TL iPhone 6s Plus 1139 TL 1219 TL iPhone 6s, 6 Plus 999 TL 1069 TL iPhone SE 1. ve 2. nesil, 6, 5s, 5c 869 TL 939 TL

Garanti kapsamı dışında en fazla onarım ücreti

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat iPhone 11 Pro Max, Xs Max 5799 TL 6319 TL iPhone 11 Pro, Xs, X 5299 TL 5799 TL iPhone 11, XR 3799 TL 4139 TL iPhone 8 Plus 3799 TL 4139 TL iPhone 8 3299 TL 3599 TL iPhone 7 Plus 3299 TL 3599 TL iPhone SE 2. Nesil - 3299 TL iPhone 7 2999 TL 3269 TL iPhone 6s Plus, 6 Plus 2299 TL 2499 TL iPhone 6s, 6 1899 TL 2069 TL iPhone SE 1. Nesil, 5s, 5c 1299 TL 1419 TL

https://support.apple.com/tr-tr/iphone/repair/service#otherrepairs

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.