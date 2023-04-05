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    Anlık Bildirim

    iPhone'u güncellemeyenler Apple servislerine erişemeyecek

    Sosyal medya platformunda güvenilir bir isim, Apple'ın güncellenmeyen cihazlar için iCloud dışında servislere erişimi durduracağı bilgisini paylaştı.            
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    iphone güncellemeyenler apple servislerine erişemeyecek Tam Boyutta Gör
    Apple’ın Mayıs ayının başından itibaren bazı eski iOS, macOS, watchOS ve tvOS sürümlerinde iCloud dışında Apple hizmetleri çalışmayacak. Peki, hangi sürümlerde çalışan iPhone’lar, Apple Watch’lar ve Mac bilgisayarlar artık Apple servislerine erişemeyecek?

    Hangi Apple cihazları servislere erişemeyecek?

    Kullanıcılar, şu yazılım sürümlerinde iCloud dışında hiçbir Apple hizmetine erişemeyecek:

    • iOS 11 - iOS 11.2.6
    • macOS 10.13 - macOS 10.13.3
    • watchOS 4 - watchOS 4.2.3
    • tvOS 11 - tvOS 11.2.6

    Büyük çoğunluk eski iOS sürümlerini kullanıyor

    Apple, kullanıcıların cihazlarına daha yeni yazılım sürümüne güncellemelerini söyleyen anlık bildirim gönderecek. 2017 sonu - 2018 başı arasında piyasaya sürülen eski yazılım sürümlerinde çalışan cihazlar için Apple servislerinin neden durdurulacağı konusunda henüz bir açıklama yok. Her yıl açıklanan iOS benimsenme oranları, kullanıcıların özellikle pil performansı için yeni sürümlere güncellemeyi tercih etmediğini gösteriyor. Ancak, anlaşılan o ki yakında Apple cihazları güncellemek bir zorunluluk olacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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