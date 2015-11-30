İptal edilmiş Microsoft Mercury tableti ortaya çıktı





Zaman zaman büyük umutlarla geliştirme macerasına başlayan ancak daha sonra piyasaya bile çıkamadan rafa kalkan cihaz projeleri oluyor. Surface Mini projesinin ardından Microsoft'un Mercury adında yeni bir tablet projesini daha rafa kaldırdığı ortaya çıktı.





Twitter'ın emektar sızıntı üstadı Evleaks tarafından paylaşılan görsellere göre, Mercury adındaki bu tablet 7 veya 8 inç boyutlara sahip ve Lumia tasarım dilinin kullanıldığı açıkça görülüyor. Bazı kaynaklar bunun Surface Mini olabileceğini söylese de tasarım Surface ailesinden oldukça uzak.





Nokia'nın 2013 sonlarında Windows işletim sistemli Lumia 2520 tabletini piyasaya sürmesinin ardından bir de mini versiyonu ile tüketicinin karşısına çıkacağı gündeme gelmişti. Muhtemelen Mercury tablet modeli Nokia'nın bu projesinin ürünü ancak mobil cihaz bölümünün satışı sonrasında Microsoft, Surface satışlarını baltalamamak adında projeyi iptal etti. Zira o dönemlerde Surface tabletleri henüz firmaya kar getirmiyordu ve Microsoft yeni ürün geliştirme konusunda oldukça hassas davranıyordu.





Görünüm itibariyle büyük bir Lumia telefonunu andıran Mercury, dikey kullanıma göre tasarlanmış. Polikarbonat gövde, alt kısımda stereo hoparlör, ince ekran çerçeveleri ile ilgi görmeye müsait bir tablet olan Mercury, böylece güneş yüzü görmeden iptal edilmiş oldu.

http://www.phonearena.com/news/Cancelled-Microsoft-Mercury-tablet-allegedly-pictured_id76236