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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İptal edilmiş Nokia N95 devam modeli ortaya çıktı

    İlginç tasarımıyla döneme damga vuran Nokia N95 modelinin HMD Global tarafından bir devam versiyonu hazırlandığı ancak sonradan iptal edildiği bir videoda ortaya çıktı.
    4 gün
    18,2b
    2
    28
    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    İptal edilmiş Nokia N95 devam modeli ortaya çıktı
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    Nokia’nın akıllı telefon pazarında lider olduğu dönemlerde üst üste çıkardığı yenilikçi telefonlar herkesi kendisine hayran bırakıyordu. Bugün yeniden piyasaya dönen Nokia eski günlerinden uzak ancak geçmişi en büyük mirası.

    N95 geri mi geliyor?

    Ünlü YouTuber MrMobile tarafından yayınlanan bir video, Nokia’nın bazı sürprizleri çekmecesinde sakladığını gösteriyor. MrMobile videosunda HMD Global tarafından gönderilen yeni nesil N95 modelini incelemiş.

    Ayrıca Bkz. "Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü"

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    Nokia N95 hatırlanacağı üzere tasarımı ile oldukça ses getirmiş bir modeldi. Yukarı çekince çıkan klavyesi ve aşağı çekince çıkan müzik kontrol tuşları kolaylık sağlıyordu. 5MP kamera, WiFi bağlantısı, geniş depolama alanı döneminin oldukça ilerisindeydi.

    HMD Global’in ilk Nokia döneminde dikkat çeken yenilikleri ne zaman günümüze aktaracağı merakla bekleniyor zira firma son dönemde dişe dokunur bir hamle yapabilmiş değil. Geçmiş yeniliklerin bugüne uyarlanması ilgiyi elbette arttıracaktır.

    İptal edilmiş Nokia N95 devam modeli ortaya çıktı
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    Yeni nesil N95 modelinin maket halinde olduğu ve piyasaya çıkışının iptal edildiği belirtiliyor. Yani prototip hiç bir zaman tüketici ile buluşamayacak. N95 ile benzer yanı ise kenara doğru kayan ekranın altından geniş açılı iki sensör, flaş ve hoparlörlerin çıkması. Görünümü ise modern akıllı telefonlar ile aynı.

    Yeni N95 arka kısmında Zeiss imzalı 3 kameralı bir paket yer alıyor. Paketin çevresindeki halka açılarak stand halini alabiliyor. Alt kısmında ise bir parmak izi okuyucu yer alıyor. Bunun haricinde bir bilgi mevcut değil.

    Yeni N95 aslında ilgi çekecek bir telefon olabilirmiş ancak HMD Global’in son dönemde mali sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bu bakımdan hızlı satış yapacak modellere yoğunlaşmaya başladı. Örneğin Nokia 9.3 Pureview amiral gemisi halen piyasaya çıkmış değil ve gelecek yıla kalmış durumda.



    https://www.engadget.com/nokia-n95-prototype-hmd-003147027.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    46 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Batmanın eşiğinde bile piyasadan farklı, orijinal telefonlar çıkarmaya devam ettiler. O dönemin farklı telefonlarını şimdi görememek çok üzücü. Hoş o dönem hangi farklı firma varsa çoğu aramızda değil. Nokia, Sony Ericsson, Motorola ve diğerleri..
    Batmanın eşiğinde bile piyasadan farklı, orijinal telefonlar çıkarmaya devam ettiler. O dönemin farklı telefonlarını şimdi görememek çok üzücü. Hoş o dönem hang...
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    Yanıtla +28
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    lazloo (Emre ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Açıkçası yeni bir N Serisini umutla bekliyordum. Hayal kırıklığına uğradım. Prototip cihaz bu arada gayet hoş.
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    muratkaya (Murat KAYA) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Nokia nostaljisi yapanları anlamıyorum. iPhone 3GS çıktığında 80mHz işlemcili 32mb RAM'li telefonlar satıyordu.



    iPhone'a rakip çıkardığı 5800 xpress music 400Mhz işlemci ve 128Mb RAM'e sahipti. iPhone 3GS ise 600Mhz işlemci ve 256Mb RAM barındırıyor ve resmen akıyordu. Nokia mesajları okurken kendi kendine kapatırken iPhone'da deliler gibi angry birds ve fruit ninja oynuyorduk.



    Nokia tekel olmanın rahatlığıyla müşterilerini söğüşleyen bir markaydı.
    Nokia nostaljisi yapanları anlamıyorum. iPhone 3GS çıktığında 80mHz işlemcili 32mb RAM'li telefonlar satıyordu. iPhone'a rakip çıkardığı 5800...
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    Yanıtla +10
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    WarSaw (Savaş T.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    zavallı nokia hala kafası bi basmadı gitti neyi nasıl yapmalı neyi yapmamalı. bunların tepedeki karar verici hangi çağdan kalma bir dinozorsa adam nuh diyor peygamber demiyor tasarım dilinden müşteri beklentilerinden gram anlamıyor ve eminimki danışmanları bi taraflarını yırtıyordur bunu doğru yola getirmek için ama şekil 1A ortada yazık yeminle yazık bizde nokia yı fazla büyütmüşüz gözümüzde demekki. yatsınlar kalksınlar 3310 ların ekmeğini yemişler
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    WarSaw (Savaş T.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    poco f2 pro nokia edition
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    napolyon94 1 gün ( Mesaj Silindi )
    N73'ümü ozluyorum. Keske hala whatsapp calistirsa :)
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    emreylcn06 (Emre Yalçın) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Nokia bitti artık Nokia 6 aldim 2 tane sorunlu cikti ve teknik servisi yardımcı olmadi
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Nokya nokyanin ix 6 telefonlarinin model degistirerek ve gelistirerek piyasaya surse yine Nokya kullanirim
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Nokia’nin en buyuk hatasi ve sonu symbian’dan vazgecmemek oldu..
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    musty578 (mustafa ak) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    nokia bataryayı nerden sağladıysa kullandığım telefonlar arasında en kalitelisiydi diyebilirim

    belkide kendisi yapıyordur
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    Mrxy81 3 gün ( Mesaj Silindi )
    n95'i yıllarca kullandım. Çok da severdim. Şimdi çocuklar müzik dinlemek için (2-6 yaş ) resim çekmek için kullanıyorlar arada yerden yere attıklarını da görüyorum . Ve hala çalışıyor. Enteresan bir malzeme kalitesi . Bu plastiği cama - metale tercih ederim.
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    tonodias 3 gün ( Mesaj Silindi )
    N95 maske hediyeli olarak geliyor kutu içeriği bu şekilde ayrıca gidip maske almanıza gerek yok.
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    Reis-i Eagles 3 gün ( Mesaj Silindi )
    sahalara geri dönerim. :)
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    virtue28 3 gün ( Mesaj Silindi ) Reis-i Eagles
    Zamaninda aldirdin bize n78
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    18191 kez okundu.
    24 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nokia, mrmobile ve
    3 etiket daha nokia n95 nokia n95 2 Mobil Teknolojiler
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