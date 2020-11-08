İptal edilmiş Nokia N95 devam modeli ortaya çıktı

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Nokia’nın akıllı telefon pazarında lider olduğu dönemlerde üst üste çıkardığı yenilikçi telefonlar herkesi kendisine hayran bırakıyordu. Bugün yeniden piyasaya dönen Nokia eski günlerinden uzak ancak geçmişi en büyük mirası.

N95 geri mi geliyor?

Ünlü YouTuber MrMobile tarafından yayınlanan bir video, Nokia’nın bazı sürprizleri çekmecesinde sakladığını gösteriyor. MrMobile videosunda HMD Global tarafından gönderilen yeni nesil N95 modelini incelemiş.

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Nokia N95 hatırlanacağı üzere tasarımı ile oldukça ses getirmiş bir modeldi. Yukarı çekince çıkan klavyesi ve aşağı çekince çıkan müzik kontrol tuşları kolaylık sağlıyordu. 5MP kamera, WiFi bağlantısı, geniş depolama alanı döneminin oldukça ilerisindeydi.

HMD Global’in ilk Nokia döneminde dikkat çeken yenilikleri ne zaman günümüze aktaracağı merakla bekleniyor zira firma son dönemde dişe dokunur bir hamle yapabilmiş değil. Geçmiş yeniliklerin bugüne uyarlanması ilgiyi elbette arttıracaktır.

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Yeni nesil N95 modelinin maket halinde olduğu ve piyasaya çıkışının iptal edildiği belirtiliyor. Yani prototip hiç bir zaman tüketici ile buluşamayacak. N95 ile benzer yanı ise kenara doğru kayan ekranın altından geniş açılı iki sensör, flaş ve hoparlörlerin çıkması. Görünümü ise modern akıllı telefonlar ile aynı.

Yeni N95 arka kısmında Zeiss imzalı 3 kameralı bir paket yer alıyor. Paketin çevresindeki halka açılarak stand halini alabiliyor. Alt kısmında ise bir parmak izi okuyucu yer alıyor. Bunun haricinde bir bilgi mevcut değil.

Yeni N95 aslında ilgi çekecek bir telefon olabilirmiş ancak HMD Global’in son dönemde mali sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bu bakımdan hızlı satış yapacak modellere yoğunlaşmaya başladı. Örneğin Nokia 9.3 Pureview amiral gemisi halen piyasaya çıkmış değil ve gelecek yıla kalmış durumda.

https://www.engadget.com/nokia-n95-prototype-hmd-003147027.html

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