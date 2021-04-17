iQOO 7 serisi güçlü bir sıvı soğutma tekniği kullanıyor

Akıllı telefonlarda donanımlar performans sınırlarını zorlarken artık sıcaklık değerlerini de belirli bir seviyede tutma ihtiyacı ortaya çıktı. Bilgisayarlarda gördüğümüz sıvı soğutma sistemlerin mini türevleri akıllı telefonlarda yer almaya başladı.

iQOO 7 neler sunacak?

Vivo’nun yıl başlarında piyasaya sürdüğü iQOO 7 akıllı telefon modeli iki farklı versiyona ayrılarak Hindistan için önümüzdeki hafta sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Seride firma yenilikçi bir sıvı soğutma tekniği kullanıyor.

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iQOO 7 modelinde 6000 milimetrekarelik bir yüzey alanı ısıyı dağıtmak için kullanılıyor. Magnezyum alaşımlı plaka, termal macun ve buhar odası tasarımı ile 14 dereceye kadar soğutma sağlanıyor.

iQOO 7 Legend modelinde ise 4096 milimetrekare ile sektörün en büyük buhar odalarından biri kullanılıyor. Kılcal yapı ve pompa etkisi ile ısı hızlı bir şekilde grafit plakanın soğuk kısımlarına doğru yönlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör

Orijinal iQOO 7 modelinde Snapdragon 888 yonga seti, 12GB RAM ve 4000mAh kapasiteli batarya gibi detaylar yer alıyordu. Hindistan versiyonunda ise Snapdragon 870 5G yonga seti, 8GB RAM, 4400mAh kapasiteli batarya şeklinde farklılıklar yer alıyor.

iQOO 7 Legend ise asıl amiral gemisi olacak. 6.62 inçlik AMOLED ekran, 300Hz dokunmatik hızı, Snapdragon 888 yonga seti yanında 12GB RAM, 4000mAh kapasiteli batarya, 66W hızlı şarj gibi orijinal detaylar bu modelde yer alacak. Tanıtım 26 Nisan tarihinde.

https://www.gsmarena.com/iqoo_confirms_its_upcoming_7_series_will_feature_liquid_cooling-news-48682.php

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