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    iQOO 7 serisi güçlü bir sıvı soğutma tekniği kullanıyor

    Global pazar için elden geçirilen iQOO 7 akıllı telefon serisinde sektörün en büyük buhar odalarından birisine sahip güçlü bir soğutma tekniği kullanılıyor.
    17 Nisan 2021, 13:00 (3 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iQOO 7 serisi güçlü bir sıvı soğutma tekniği kullanıyor

    Akıllı telefonlarda donanımlar performans sınırlarını zorlarken artık sıcaklık değerlerini de belirli bir seviyede tutma ihtiyacı ortaya çıktı. Bilgisayarlarda gördüğümüz sıvı soğutma sistemlerin mini türevleri akıllı telefonlarda yer almaya başladı.

    iQOO 7 neler sunacak?

    Vivo’nun yıl başlarında piyasaya sürdüğü iQOO 7 akıllı telefon modeli iki farklı versiyona ayrılarak Hindistan için önümüzdeki hafta sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Seride firma yenilikçi bir sıvı soğutma tekniği kullanıyor.

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    iQOO 7 modelinde 6000 milimetrekarelik bir yüzey alanı ısıyı dağıtmak için kullanılıyor. Magnezyum alaşımlı plaka, termal macun ve buhar odası tasarımı ile 14 dereceye kadar soğutma sağlanıyor.

    iQOO 7 Legend modelinde ise 4096 milimetrekare ile sektörün en büyük buhar odalarından biri kullanılıyor. Kılcal yapı ve pompa etkisi ile ısı hızlı bir şekilde grafit plakanın soğuk kısımlarına doğru yönlendiriliyor.

    Orijinal iQOO 7 modelinde Snapdragon 888 yonga seti, 12GB RAM ve 4000mAh kapasiteli batarya gibi detaylar yer alıyordu. Hindistan versiyonunda ise Snapdragon 870 5G yonga seti, 8GB RAM, 4400mAh kapasiteli batarya şeklinde farklılıklar yer alıyor.

    iQOO 7 Legend ise asıl amiral gemisi olacak. 6.62 inçlik AMOLED ekran, 300Hz dokunmatik hızı, Snapdragon 888 yonga seti yanında 12GB RAM, 4000mAh kapasiteli batarya, 66W hızlı şarj gibi orijinal detaylar bu modelde yer alacak. Tanıtım 26 Nisan tarihinde.



    https://www.gsmarena.com/iqoo_confirms_its_upcoming_7_series_will_feature_liquid_cooling-news-48682.php
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

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    Burcu Ateş 2 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Batarya düşük
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    FreeRun 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Soğutma olayını da çözdüler iyi güzel, batarya kısmı biraz daha gelişmeli.
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    uqurb2 (uğur 62) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    şimdiki savaşlar soğutma üzerine yöneldi
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    6 6s 2 sa. ( Mesaj Silindi ) uqurb2
    Hepsi aynı işlemciyi kullanıyor(üst seviye android) bunu gören üreticiler de bir farklılık yaratıp sıyrılmaya çalışıyor. En soğuk telefon en hızlı olmaya aday çünkü bir telefonun soğutması diğerinden iyiyse rakibinden çok daha sonra termal firenlemeye takılacak ve daha yüksek performans sergileyecektir.
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    SuperVisör (mahir cam) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    telefon savaşları
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