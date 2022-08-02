iQOO 9T amiral gemisi özelliklerle geliyor

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iQOO 9T akıllı telefon modeli mevcut amiral gemileriyle rekabete girerken ekran, kamera ve hızlı şarj tarafındaki özellikleri ile farklılaşmaya çalışıyor. Fiyatı ise tüketicileri memnun edebilir.

iQOO 9T özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik Samsung E5 AMOLED ekran

Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti

Vivo V1+ yardımcı yonga

LPDDR5 RAM

UFS 3.1 depolama

50MP Samsung GN5 OIS sensör

4700mAh kapasiteil batarya

120W hızlı şarj

635$(8GB/128GB), 699$(12GB/256GB)

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Vivo alt markası IQOO bir yandan IQOO 10 serisini piyasaya sürerken diğer yandan da IQOO 9 serisine yeni eklemeler yapıyor. Ne var ki en son yongaları kullandığı için telefonlar birbirinden ayırt edilemez hale geldi.

iQOO 9T modeli de yine ekran ve yonga seti olarak diğer modellerle benzer. Ekranda 120Hz tazeleme hızı ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızı yer alıyor. 3930 milimetrekarelik buhar odalı soğutma sistemi yoğun kullanımda verimlilik sağlıyor. Ekrana entegre parmak izi okuyucu çok hızlı.

Ana sensör ile birlikte 13MP ultra geniş ve 12MP telefoto sensör yer alıyor. Vivo V1+ yapay zekâ yongası kamera tarafından önemli iyileştirmeler sağlarken ilk kez IQOO markasında kendisine yer buldu.

Batarya 50W kablosuz hızlı şarj sunarken çift X eksenli düzlemsel titreşim motoru, 16MP ön kamera, videoda EIS, Wi-Fi 6, çift hoparlör, NFC gibi özellikler yer alıyor. Telefonu ilk sipariş verenler IQOO oyun koluna ücretsiz sahip olacak.

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