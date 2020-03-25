Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iQOO Neo 3'ün teknik özellikleri ortaya çıktı: Snapdragon 865 işlemci, 8GB RAM

    Çinli teknoloji şirketi Vivo'nun alt markası olarak faaliyet gösteren iQOO, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Neo 3 olarak isimlendirilen cihazın teknik detayları internete sızmış durumda
    21 dk.
    93
    29
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iQOO Neo 3'ün teknik özellikleri ortaya çıktı: Snapdragon 865 işlemci, 8GB RAM

    Teknoloji üreticisi Vivo bünyesinde faaliyet gösteren iQOO, önümüzdeki günlerde Neo 3 adlı yeni akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler ise bizi nasıl bir cihazın beklediğini gösterir nitelikte.

    Ayrıca Bkz. "Çin'deki akıllı telefon üretimi Hindistan'a kayıyor"

    Donanım özellikleri cazip olacak

    Cihazın Snapdragon 865 yonga seti üzerine inşa edildiği belirtilirken, bu çipin sekiz adet Kryo 585 çekirdeği, 2.84 GHz'e kadar saat hızı ve Adreno 650 grafik birimine sahip olduğu ifade edilmiş. İQOO Neo 3 akıllı telefonun yüksek yenileme hızına sahip kaliteli bir ekran ile geleceği söyleniyor. Muhtemelen bu rakam 90Hz veya 120Hz olacak.

    iQOO Neo 3'ün teknik özellikleri ortaya çıktı: Snapdragon 865 işlemci, 8GB RAM
    Tam Boyutta Gör

    Diğer özellikler henüz açıklanmış değil, ancak akıllı telefonun en az 8 GB RAM, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve çok modüllü bir ana kamera içereceğini varsayabiliriz. iQOO Neo 3'ün hangi tarihte tanıtılacağı ve fiyatının ne olacağı konusunda ise şimdilik herhangi bir bilgi paylaşılmadığını da belirtelim.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/24/iqoo-teases-iqoo-neo-3-is-coming-soon-will-have-a-high-refresh-rate/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 dk. Solunum cihazı, maske ve etil alkole vergi düzenlemesi 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN iQOO Neo 3'ün teknik özellikleri ortaya çıktı: Snapdragon 865 işlemci, 8GB RAM Sonraki Koronavirüs nedeniyle iptal olan uçuşlara düzenleme 1 sa. Galaxy A31 tanıtıldı: 4 arka kamera, 5000mAh kapasiteli batarya 1 sa. YouTube tüm dünyada yayın kalitesini düşürüyor 4 sa. Wonder Woman 1984 iki ay ertelendi 11 sa. Huawei arka kameraya entegre, halka şeklinde dokunmatik ekran patenti aldı 12 sa. 67 TL değerindeki Child of Light, PC oyuncuları için ücretsiz 12 sa. Computex 2020 ertelendi 12 sa. PlayStation duyurdu: Avrupa'da download hızları düşüyor 13 sa. Ülkeler koronavirüs vakalarını takip için konum bilgilerini kullanıyor 13 sa. Koronavirüsten ülkemizde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 oldu 13 sa. OnePlus yakında tüm uygulamalar için karanlık mod desteği getirebilir 14 sa. Dell Mobile Connect ile iPhone-PC arasında fotoğraf transferi artık mümkün 14 sa. Chrome tarayıcı ve Chrome OS, versiyon 82’yi pas geçecek 14 sa. Google Podcasts uygulaması iOS’a geldi 15 sa. Koronavirüse karşı telefon temizliği nasıl yapılır? Samsung açıkladı 15 sa. macOS Catalina 10.15.4 güncellemesi çıktı! Kafa hareketleriyle bilgisayarınızı yönetin 15 sa. Redmi'den 98 inçlik televizyon geldi: Redmi TV Max 15 sa. PS Plus Nisan 2020 oyunları açıklandı 16 sa. watchOS 6.2 güncellemesi çıktı: EKG özelliği artık Türkiye'de! 16 sa. iOS&iPadOS 13.4 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Evde kalma sözü verene belediyeden Netflix hediye
    DonanımHaber
    Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün şüpheli vaka tanımına yenisini...
    DonanımHaber
    Jüpiter'i tüm ihtişamıyla gösteren bu inanılmaz fotoğrafa bir ...
    DonanımHaber
    Wonder Woman 1984'ün "Sadece Dijital Olarak Yayınlanacak" Söyl...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sea of Stars Kickstarter Kampanyasında İlk Hedefe Ulaştı, İkin...
    Bölüm Sonu Canavarı
    silinsin.
    DH Forum
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim