iQOO Neo 3'ün teknik özellikleri ortaya çıktı: Snapdragon 865 işlemci, 8GB RAM

Teknoloji üreticisi Vivo bünyesinde faaliyet gösteren iQOO, önümüzdeki günlerde Neo 3 adlı yeni akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler ise bizi nasıl bir cihazın beklediğini gösterir nitelikte.

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Donanım özellikleri cazip olacak

Cihazın Snapdragon 865 yonga seti üzerine inşa edildiği belirtilirken, bu çipin sekiz adet Kryo 585 çekirdeği, 2.84 GHz'e kadar saat hızı ve Adreno 650 grafik birimine sahip olduğu ifade edilmiş. İQOO Neo 3 akıllı telefonun yüksek yenileme hızına sahip kaliteli bir ekran ile geleceği söyleniyor. Muhtemelen bu rakam 90Hz veya 120Hz olacak.

Tam Boyutta Gör

Diğer özellikler henüz açıklanmış değil, ancak akıllı telefonun en az 8 GB RAM, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve çok modüllü bir ana kamera içereceğini varsayabiliriz. iQOO Neo 3'ün hangi tarihte tanıtılacağı ve fiyatının ne olacağı konusunda ise şimdilik herhangi bir bilgi paylaşılmadığını da belirtelim.

https://www.gizmochina.com/2020/03/24/iqoo-teases-iqoo-neo-3-is-coming-soon-will-have-a-high-refresh-rate/

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