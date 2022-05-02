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    iQOO Neo6 SE'nin kamera özellikleri ortaya çıktı

    iQOO'nun yeni akıllı telefon modeli iQOO Neo6 SE, bugün kamera detayları ile karşımıza çıktı. İşte 6 Mayıs'ta tanıtılacak olan İQOO Neo6 SE'nin kamera özellikleri.
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    iQOO Neo6 SE'nin kamera özellikleri ortaya çıktı
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    iQOO, 6 Mayıs'ta yeni modeli iQOO Neo6 SE'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde cihazın batarya detayları hazırlanmıştı. Şimdi ise cihazın kamerası karşımızda. İşte iQOO Neo6 SE'nin kamera özellikleri.

    iQOO Neo6 SE, OIS'li 64MP'lik ana kamera ile gelecek

    Bugün resmi olarak gelen açıklamalar iQOO Neo6 SE'nin kamerasını ortaya koydu. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde iQOO, yeni modeli Neo6SE'nin bataryasını açıklamıştı. Yapılan açıklamada 80W hızlı şarj destekli 4700mAh'lik bir pili içerisinde taşıyacağı açıklanan iQOO Neo6 SE'nin şimdi ise kamerası karşımızda.

    Yapılan açıklamaya göre iQOO Neo6 SE, 64MP'lik OIS'li ana kameraya sahip olacak. Görünüşe göre halihazırda piyasaya sürülen iQOO Neo6 ile aynı kameraya sahip olacak olan iQOO Neo6 SE, piyasadaki birçok akıllı telefon modeli ile aynı kamera performansına sahip olacak. Son olarak iQOO Neo6 SE'nin muhtemelen Snapdragon 870 yonga seti ile geleceğini de belirtmekte fayda var.

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    C
    Command-01 2 gün önce

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    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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