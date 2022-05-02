iQOO Neo6 SE'nin kamera özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

iQOO, 6 Mayıs'ta yeni modeli iQOO Neo6 SE'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde cihazın batarya detayları hazırlanmıştı. Şimdi ise cihazın kamerası karşımızda. İşte iQOO Neo6 SE'nin kamera özellikleri.

iQOO Neo6 SE'nin pil özellikleri doğrulandı 3 gün önce eklendi

iQOO Neo6 SE, OIS'li 64MP'lik ana kamera ile gelecek

Bugün resmi olarak gelen açıklamalar iQOO Neo6 SE'nin kamerasını ortaya koydu. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde iQOO, yeni modeli Neo6SE'nin bataryasını açıklamıştı. Yapılan açıklamada 80W hızlı şarj destekli 4700mAh'lik bir pili içerisinde taşıyacağı açıklanan iQOO Neo6 SE'nin şimdi ise kamerası karşımızda.

Tam Boyutta Gör

Yapılan açıklamaya göre iQOO Neo6 SE, 64MP'lik OIS'li ana kameraya sahip olacak. Görünüşe göre halihazırda piyasaya sürülen iQOO Neo6 ile aynı kameraya sahip olacak olan iQOO Neo6 SE, piyasadaki birçok akıllı telefon modeli ile aynı kamera performansına sahip olacak. Son olarak iQOO Neo6 SE'nin muhtemelen Snapdragon 870 yonga seti ile geleceğini de belirtmekte fayda var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.