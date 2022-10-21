iQOO Neo7 orta seviyede amiral gemisi özellikler sunuyor

Tam Boyutta Gör iQOO Neo7 akıllı telefon modeli bir amiral gemisinden beklenen tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Uygun fiyat etiketi ile rakip amiral gemilerine soğuk terler döktürecek gibi görünüyor.

iQOO Neo7 özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik E5 AMOLED ekran

Dimensity 9000+ yonga seti

8GB/12GB LPDDR5 RAM

128GB/256GB/512GB UFS 3.1 depolama

50MP Sony IMX766V OIS ana sensör

16MP ön kamera

5000mAh batarya

120W hızlı şarj

373$ (8GB/128GB), 456$(12GB/512GB)

Dimensity 9000 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri 4 ay önce eklendi

iQOO Neo7 amiral gemisi özellklerine rağmen orta seviye fiyatlandırması ile çok konuşulacak. Samsung E5 AMOLED ekran en doğru renk skalasını sunarken 120Hz tazeleme hızı ve 1500 nit parlaklık değeri sunuluyor. HDR 10+ sertifikası yanında DCI-P3 renk gamının tamamı kapsanıyor.

Ana sensör OIS ile desteklenirken 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensör ona yardımcı oluyor. Dimensity 9000+ yonga seti ise pek çok senaryoda Snapdragon 8 Gen 1 ile dişe diş bir mücadeleye girişiyor. Telefon ilk olarak Çin’de piyasaya çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.