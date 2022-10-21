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    iQOO Neo7 orta seviyede amiral gemisi özellikler sunuyor

    iQOO Neo7 akıllı telefon modeli Samsung E5 AMOLED ekran, Dimensity 9000+ yonga seti, OIS sensör, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama gibi amiral gemisi özelliklerle geliyor.
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    iQOO Neo7 Tam Boyutta Gör
    iQOO Neo7 akıllı telefon modeli bir amiral gemisinden beklenen tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Uygun fiyat etiketi ile rakip amiral gemilerine soğuk terler döktürecek gibi görünüyor.

    iQOO Neo7 özellikleri ve fiyatı

    • 6.78 inçlik E5 AMOLED ekran
    • Dimensity 9000+ yonga seti
    • 8GB/12GB LPDDR5 RAM
    • 128GB/256GB/512GB UFS 3.1 depolama
    • 50MP Sony IMX766V OIS ana sensör
    • 16MP ön kamera
    • 5000mAh batarya
    • 120W hızlı şarj
    • 373$ (8GB/128GB), 456$(12GB/512GB)

    iQOO Neo7 amiral gemisi özellklerine rağmen orta seviye fiyatlandırması ile çok konuşulacak. Samsung E5 AMOLED ekran en doğru renk skalasını sunarken 120Hz tazeleme hızı ve 1500 nit parlaklık değeri sunuluyor. HDR 10+ sertifikası yanında DCI-P3 renk gamının tamamı kapsanıyor.

    Ana sensör OIS ile desteklenirken 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensör ona yardımcı oluyor. Dimensity 9000+ yonga seti ise pek çok senaryoda Snapdragon 8 Gen 1 ile dişe diş bir mücadeleye girişiyor. Telefon ilk olarak Çin’de piyasaya çıkacak.

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    necoinside 1 gün önce

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