iQOO Pad 2 serisi rakipsiz olacak: Dimensity 9300 ve dahası

iQOO Pad 2 serisi rakipsiz olacak
Hatırlayacak olursak iQOO'nun ilk tablet modeli iQOO Pad, Viv Pad 2'nin yeniden markalanmış bir sürümü olarak tanıtıldı. Son paylaşılan bilgiler ise, bunun iQOO Pad 2 serisinde de korunacağı yönünde. Özelliklere gelirsek, iQOO Pad 2 serisinde büyük bir LCD panel ve MediaTek Dimensity 9300 yonga seti bulunacağı söyleniyor.
Kaçıranlar için Dimensity 9300'ü rakiplerinden ayıracak en büyük özellik, çekirdek yapılandırması (1+3+4). Öyle ki 4nm fabrikasyon sürecini temel alan işlemcide, bir yerine tam dört adet Cortex-X4 performans çekirdeği bulunuyor. Bu da yeterli soğutma sağlandığı takdirde, rakipsiz bir performansa işaret ediyor diyebiliriz.
Aktarıldığı kadarıyla iQoo Pad 2 Pro, 144Hz yenileme hızı ve 3K çözünürlük sunan 12,95 inç LCD ekrana sahip olacak. MediaTek Dimensity 9300 yonga setine ise, 16GB RAM ve 512GB depolama eşlik edecek. Bunun dışında 80W kablolu şarj destekli 11.500mAh pil kapasitesi, 8MP ön kamera, 13MP arka kameraya sahip olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.