Tam Boyutta Gör iQOO, iQOO Pad serisinin halefi olacak iQOO Pad 2 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda yakında lanse edilecek tabletlerin özellikleri de netleşmeye başladı. iQOO Pad 2 serisi, özellikleriyle rakipsiz olabilir. İşte detaylar...

iQOO Pad 2 serisi rakipsiz olacak

Hatırlayacak olursak iQOO'nun ilk tablet modeli iQOO Pad, Viv Pad 2'nin yeniden markalanmış bir sürümü olarak tanıtıldı. Son paylaşılan bilgiler ise, bunun iQOO Pad 2 serisinde de korunacağı yönünde. Özelliklere gelirsek, iQOO Pad 2 serisinde büyük bir LCD panel ve MediaTek Dimensity 9300 yonga seti bulunacağı söyleniyor.

Kaçıranlar için Dimensity 9300'ü rakiplerinden ayıracak en büyük özellik, çekirdek yapılandırması (1+3+4). Öyle ki 4nm fabrikasyon sürecini temel alan işlemcide, bir yerine tam dört adet Cortex-X4 performans çekirdeği bulunuyor. Bu da yeterli soğutma sağlandığı takdirde, rakipsiz bir performansa işaret ediyor diyebiliriz.

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Aktarıldığı kadarıyla iQoo Pad 2 Pro, 144Hz yenileme hızı ve 3K çözünürlük sunan 12,95 inç LCD ekrana sahip olacak. MediaTek Dimensity 9300 yonga setine ise, 16GB RAM ve 512GB depolama eşlik edecek. Bunun dışında 80W kablolu şarj destekli 11.500mAh pil kapasitesi, 8MP ön kamera, 13MP arka kameraya sahip olacağı belirtiliyor.

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iQOO Pad 2 serisi rakipsiz olacak: Dimensity 9300 ve dahası