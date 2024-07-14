iQOO yeni fiyat-performans kulaklığını tanıttı

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Tam Boyutta Gör iQOO markasının akıllı saatinden sonra tanıttığı tam kablosuz kulaklığı tamamen maliyete odaklanmış bir ürün. Farklı teknolojilerle ses kalitesini arttıran marka performans konusunda da hayal kırıklığına uğratmıyor.

iQOO TWS 1i özellikleri ve fiyatı

iQOO TWS 1i tam kablosuz kulaklık modeli 10mm yüksek çözünürlükte sürücü ile geliyor. Golden Ears Acoustic laboratuvarları daha iyi bir ses için sürücüyü optimize etmiş. Kulaklık AirPods benzeri tasarımıyla dikkat çekiyor.

iQOO Watch GT özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Çağrılarda yapay zekâ ile arka plan gürültüsü azaltılırken özelleştirilebilen DeepX 3.0 stereo ses ile daha iyi bir tecrübe yaşanıyor. Kulaklık tek şarj ile 10 saate yakın kullanılabiliyor. Kutusu ile 35 saat ekstra süre kazanıyor. Bluetooth 5.3 ile aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklık 14$ civarı bir fiyat etiketi ile satılacak.

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iQOO TWS 1i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı