iQOO yeni fiyat-performans kulaklığını tanıttı

iQOO TWS 1i özellikleri ve fiyatı
iQOO TWS 1i tam kablosuz kulaklık modeli 10mm yüksek çözünürlükte sürücü ile geliyor. Golden Ears Acoustic laboratuvarları daha iyi bir ses için sürücüyü optimize etmiş. Kulaklık AirPods benzeri tasarımıyla dikkat çekiyor.
Çağrılarda yapay zekâ ile arka plan gürültüsü azaltılırken özelleştirilebilen DeepX 3.0 stereo ses ile daha iyi bir tecrübe yaşanıyor. Kulaklık tek şarj ile 10 saate yakın kullanılabiliyor. Kutusu ile 35 saat ekstra süre kazanıyor. Bluetooth 5.3 ile aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklık 14$ civarı bir fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.