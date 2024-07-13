iQOO Watch GT tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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iQOO markasının tanıttığı yeni akıllı saati yapay zekâ özelliklerini kolunuza getirirken uzun kullanım süreleri, nispeten büyük ekran, hücresel bağlantı gibi özelliklerle rekabette farklılaşmaya çalışıyor.

iQOO Watch GT özellikleri ve fiyatı

iQOO Watch GT akıllı saat modeli 1.85 inçlik AMOLED ekranla geliyor. 2ATM dayanıklılık sunan akıllı saat 21 güne kadar kullanım sunuyor. Bluetooth bağlantısı yanında eSIM seçeneği sayesinde bağımsız da kullanılabiliyor. Cihaz nabız, kandaki oksijen, uyku kalitesi gibi değerlerinizi takip edebiliyor.

iQOO markası yeni bir segmente daha giriyor 3 hf. önce eklendi

Akıllı saatin öne çıkan tarafı ise yapay zekâ desteği. Sesten metne çeviri yaparak söylediklerinizi not haline getirebiliyor. Ya da kullanıcının isteğine göre saat temaları oluşturabiliyor. Baidu navigasyon desteği diğer bir dikkat çeken özelliği. iQOO Watch GT akıllı saat modeli 69$-110$ fiyat etiketleri ile satışa sunuldu.

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