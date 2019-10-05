Iron Man VR, 28 Şubat’ta PS VR için sunulacak

Marvel’ın Iron Man VR oyunu, sonunda resmi bir tarih kazandı. PS VR için 28 Ekim 2020’de oyunculara sunulacak yazılım, daha önce 2019’da çıkacak şeklinde açıklamalara konu olmuştu. Resmi açıklamanın ardından geliştirici Camouflaj, bir de hikaye fragmanı yayınladı.

Iron Man VR içerisinde ana karakterimiz, Tony Stark, silah üretmekten emekli olup iç benliğinin kötülükle savaşına vakit ayırıyor. Bu safhada Ghost adındaki hacker ve büyük şirket karşıtı aktivist, onunla mücadele ediyor. Ghost, dünya çapında Stark konumlarına saldırılar düzenlerken Stark teknolojisini kendi amaçları için modifiye ederek kullanıyor.

50 dolarlık fiyat etiketiyle gelecek olan Iron Man VR digital deluxe edition, içerisinde oyunun yanı sıra 12 araştırma puanını sunacak. Bu puanlar, oyunda yeni silahlar ve yüksetlmelere daha erken erişmenize imkan sağlayacak.

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Bunun yanında paket içerisinde oyuna etkisi olmayan oyun müziklerinin dijital kopyası, dört Iron Man zırh kostümü ve bir PS4 teması bulunacak. Ön sipariş verenler ise bunların üzerine dördüncü Iron Man kostümüne ve ikinci PS4 temasına sahip olacak, bunun yanında bir aylık ücretsiz Marvel Unlimited aboneliği de gelecek.

https://blog.us.playstation.com/2019/10/04/marvels-iron-man-vr-soars-to-ps-vr-february-28-2020/