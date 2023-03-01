eSIM'i geçersiz kılacak teknoloji geliyor

iSIM nedir ❓
Yonga üreticisinin Snapdragon 8 Gen 2 platformuna dahil ettiği iSIM veya Integrated SIM işlevi, hat değiştirme işlemini çok daha sorunsuz ve hızlı hale getiriyor. eSIM’in aksine telefonun ana işlemcisinde bulunuyor. Bu, teknolojinin cihaz içinde fiziksel SIM yuvalarına ve hatta eSIM’e kıyasla çok daha az yer kapladığı anlamına geliyor.
iSIM özellikleri neler 📲
iSIM ne zaman yaygınlaşacak 📅
iSIM gönderimleri 2027 yılına kadar 300 milyona ulaşacak ve tüm eSIM satışlarının %19’unu temsil edecek. Qualcomm’un tahmini bu yönde.
Qualcomm, Galaxy S23 serisi gibi mevcut Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefonlarda iSIM özelliğinin olup olmadığı hususunda bir bilgi paylaşmadı. Ancak Thales’a göre, iSIM’ler ilk olarak üst düzey akıllı telefonlarda kullanıma sunulacak. Sonrasında orta seviye ve giriş seviye akıllı telefonların yanı sıra giyilebilir cihazlarda kulanılabilir olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.