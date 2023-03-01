eSIM'i geçersiz kılacak teknoloji geliyor

Elektronik SIM ya da eSIM, hareket halindeyken, seyahat ederken başka operatörü kullanmak gerektiğinde çok yardımı olan bir teknoloji ancak Qualcomm’un çok daha iyi bir teknolojisi var: iSIM.

iSIM nedir ❓

Yonga üreticisinin Snapdragon 8 Gen 2 platformuna dahil ettiği iSIM veya Integrated SIM işlevi, hat değiştirme işlemini çok daha sorunsuz ve hızlı hale getiriyor. eSIM’in aksine telefonun ana işlemcisinde bulunuyor. Bu, teknolojinin cihaz içinde fiziksel SIM yuvalarına ve hatta eSIM’e kıyasla çok daha az yer kapladığı anlamına geliyor.

iSIM özellikleri neler 📲

Tam Boyutta Gör Qualcomm’a göre iSIM teknolojisi, akıllı telefon üreticilerinin maliyetlerini düşürecek ve verimliliği artıracak. Ayrıca üreticilerin daha küçük, daha kompakt cihazlar oluşturmasına izin verecek. Dahası, Qualcomm’la birlikte çalışan mobil cihaz güvenlik şirketi Thales’a göre, iSIM’ler eSIM’lere kıyasla daha az güç kullanacak. Güvenlik tarafında, en yeni nesil eSIM’lerle aynı yüksek standartlı güvenlik korumalarını destekliyor.

iSIM ne zaman yaygınlaşacak 📅

iSIM gönderimleri 2027 yılına kadar 300 milyona ulaşacak ve tüm eSIM satışlarının %19’unu temsil edecek. Qualcomm’un tahmini bu yönde.

Qualcomm, Galaxy S23 serisi gibi mevcut Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefonlarda iSIM özelliğinin olup olmadığı hususunda bir bilgi paylaşmadı. Ancak Thales’a göre, iSIM’ler ilk olarak üst düzey akıllı telefonlarda kullanıma sunulacak. Sonrasında orta seviye ve giriş seviye akıllı telefonların yanı sıra giyilebilir cihazlarda kulanılabilir olacak.

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