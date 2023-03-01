Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    eSIM'i geçersiz kılacak teknoloji geliyor

    eSIM, fiziksel SIM kart ihtiyacını ortadan kaldıran harika bir teknoloji. Qualcomm’un en yeni işlemcisine dahil ettiği iSIM, eSIM’lerin yerini alacak. Peki, iSIM nedir, nasıl çalışıyor?
    1
    iSIM Qualcomm
    Elektronik SIM ya da eSIM, hareket halindeyken, seyahat ederken başka operatörü kullanmak gerektiğinde çok yardımı olan bir teknoloji ancak Qualcomm’un çok daha iyi bir teknolojisi var: iSIM.

    iSIM nedir ❓

    Yonga üreticisinin Snapdragon 8 Gen 2 platformuna dahil ettiği iSIM veya Integrated SIM işlevi, hat değiştirme işlemini çok daha sorunsuz ve hızlı hale getiriyor. eSIM’in aksine telefonun ana işlemcisinde bulunuyor. Bu, teknolojinin cihaz içinde fiziksel SIM yuvalarına ve hatta eSIM’e kıyasla çok daha az yer kapladığı anlamına geliyor.

    iSIM özellikleri neler 📲

    iSIM özellikleri Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’a göre iSIM teknolojisi, akıllı telefon üreticilerinin maliyetlerini düşürecek ve verimliliği artıracak. Ayrıca üreticilerin daha küçük, daha kompakt cihazlar oluşturmasına izin verecek. Dahası, Qualcomm’la birlikte çalışan mobil cihaz güvenlik şirketi Thales’a göre, iSIM’ler eSIM’lere kıyasla daha az güç kullanacak. Güvenlik tarafında, en yeni nesil eSIM’lerle aynı yüksek standartlı güvenlik korumalarını destekliyor.

    iSIM ne zaman yaygınlaşacak 📅

    iSIM gönderimleri 2027 yılına kadar 300 milyona ulaşacak ve tüm eSIM satışlarının %19’unu temsil edecek. Qualcomm’un tahmini bu yönde.

    Qualcomm, Galaxy S23 serisi gibi mevcut Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefonlarda iSIM özelliğinin olup olmadığı hususunda bir bilgi paylaşmadı. Ancak Thales’a göre, iSIM’ler ilk olarak üst düzey akıllı telefonlarda kullanıma sunulacak. Sonrasında orta seviye ve giriş seviye akıllı telefonların yanı sıra giyilebilir cihazlarda kulanılabilir olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vestel mi arçelik mi en sağlam asma kilit hangisi mercedes citan yorum parfüm orjinallik sorgulama hgb yüksekliği olanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A33 5G
    Samsung Galaxy A33 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız