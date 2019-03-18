İsrail'de akıllı telefon bağımlıları için yaya geçidi ışıkları test ediliyor

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz günlerde sizlere ABD'deki akıllı telefon yüzünden gerçekleşen trafik kazaları ve ölümlerle ilgili yayınlanan bir raporu sunmuştuk. Akıllı telefon bağımlılığının artması, hükümetleri de harekete geçirmiş durumda ve bunlardan biri de İsrail.
LED ışıklar tehlikeleri önlüyor
İsrail'in en hareketli şehirlerinden biri olan Tel Aviv'de akıllı telefon zombilerini gerçek dünyaya döndürebilmek için bir proje başlatıldı. Yaya geçitlerine yerleştirilen LED ışık şeritleri, kafalarını telefonlarından kaldırmadan yürüyen insanların, tehlikeli bir şekilde yola atlamalarının önüne geçmek için hizmete sokuldu.Bu sistem ilk kez Tel Aviv'de kullanılmaya başlanmadı. Daha önce Singapur ve Almanya gibi diğer ülkelerde de denenen bu yöntemle, yaya ölümlerinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Tel Aviv'in trafik yönetimi bölümünün başkanı Tomer Dror, yollara yerleştirilen bu LED ışık şeritlerinin daha şimdiden bazı tehlikeleri önlediğinin de altını çizdi.
https://www.reuters.com/article/us-israel-smartphone-zombies/tel-aviv-tries-out-new-crosswalk-lights-for-cellular-addicts-idUSKCN1QV2QP Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Demek mallıklar degişse de mallar hep var oluyormuş