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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İsrail'de akıllı telefon bağımlıları için yaya geçidi ışıkları test ediliyor

Akıllı telefon bağımlılığının gittikçe tehlikeli bir hale gelmesi hükümetleri de harekete geçirmiş durumda. Tel Aviv'de trafik kazalarının önlenmesi için yaya geçidi ışıkları test ediliyor.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz günlerde sizlere ABD'deki akıllı telefon yüzünden gerçekleşen trafik kazaları ve ölümlerle ilgili yayınlanan bir raporu sunmuştuk. Akıllı telefon bağımlılığının artması, hükümetleri de harekete geçirmiş durumda ve bunlardan biri de İsrail.

LED ışıklar tehlikeleri önlüyor

İsrail'in en hareketli şehirlerinden biri olan Tel Aviv'de akıllı telefon zombilerini gerçek dünyaya döndürebilmek için bir proje başlatıldı. Yaya geçitlerine yerleştirilen LED ışık şeritleri, kafalarını telefonlarından kaldırmadan yürüyen insanların, tehlikeli bir şekilde yola atlamalarının önüne geçmek için hizmete sokuldu.
Bu sistem ilk kez Tel Aviv'de kullanılmaya başlanmadı. Daha önce Singapur ve Almanya gibi diğer ülkelerde de denenen bu yöntemle, yaya ölümlerinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Tel Aviv'in trafik yönetimi bölümünün başkanı Tomer Dror, yollara yerleştirilen bu LED ışık şeritlerinin daha şimdiden bazı tehlikeleri önlediğinin de altını çizdi.

https://www.reuters.com/article/us-israel-smartphone-zombies/tel-aviv-tries-out-new-crosswalk-lights-for-cellular-addicts-idUSKCN1QV2QP Yorum Yaz
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astegon 2 ay
Enteresan bir uygulama. Bugün az daha iki kişiye çarpacaktım. Dangır dungur yola atladılar. İkisi de elindeki telefone bakıyor bir de konuşuyorlar. Berkeet 30-40 ile gidiyordum.
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sosisvesalam 2 ay
yayalar içinde ehliyet verilmeli insanlar eğitilmeden sokağa çıkarılmamalı
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blackshine 2 ay
Osmanlı'da eskiden yere tükürenlerin arkasından üzerine kül döken gorevliler varmis. Hep derdim insanlarin yere tukurmesini önlemek yerine neden bu şekilde arkalarını temizlemekle uğraşırlar.
Demek mallıklar degişse de mallar hep var oluyormuş
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WB 2 ay
Tevrat okuyordur onlar
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