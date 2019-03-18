İsrail'de akıllı telefon bağımlıları için yaya geçidi ışıkları test ediliyor

Geçtiğimiz günlerde sizlere ABD'deki akıllı telefon yüzünden gerçekleşen trafik kazaları ve ölümlerle ilgili yayınlanan bir raporu sunmuştuk. Akıllı telefon bağımlılığının artması, hükümetleri de harekete geçirmiş durumda ve bunlardan biri de İsrail.

LED ışıklar tehlikeleri önlüyor

İsrail'in en hareketli şehirlerinden biri olan Tel Aviv'de akıllı telefon zombilerini gerçek dünyaya döndürebilmek için bir proje başlatıldı. Yaya geçitlerine yerleştirilen LED ışık şeritleri, kafalarını telefonlarından kaldırmadan yürüyen insanların, tehlikeli bir şekilde yola atlamalarının önüne geçmek için hizmete sokuldu.

https://www.reuters.com/article/us-israel-smartphone-zombies/tel-aviv-tries-out-new-crosswalk-lights-for-cellular-addicts-idUSKCN1QV2QP

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Bu sistem ilk kez Tel Aviv'de kullanılmaya başlanmadı. Daha öncevegibi diğer ülkelerde de denenen bu yöntemle, yaya ölümlerinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Tel Aviv'in trafik yönetimi bölümünün başkanı, yollara yerleştirilen bu LED ışık şeritlerinin daha şimdiden bazı tehlikeleri önlediğinin de altını çizdi.