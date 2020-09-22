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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İstanbul'da elektrikli scooter ile ölümlü kaza

    Elektrikli scooter ile bir otomobil kazaya karıştı. Kazada elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybetti.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,4b
    47
    13
    Otomobil Teknolojileri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İstanbul'da elektrikli scooter ile ölümlü kaza

    İstanbul’da elektrikli scooter kiralama firmaları hızla yaygınlaştı. Bu durum zaman zaman trafik kazalarına neden olabiliyor. Bugün gerçekleşen bir kazada 20 yaşındaki elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybetti.

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    Olay geçtiğimiz cumartesi günü akşam saat 20.30 sıralarında Pendik sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuzenleri ile birlikte scooter kiralayan Sakarya Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümü birinci sınıf öğrencisi Metehan Korkmaz (20), yolun karşısına geçmek için ışıklarda beklemeye başladı.

    Kendilerine yeşil yandıktan sonra karşıya geçen Korkmaz’a kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen araç çarptı. Olayın ardından yoğun bakıma alınan genç vefat etti. Çarpan aracın avukat olduğu iddia edilen sürücüsü M.A, çıkarıldığı mahkemenin ardından serbest bırakıldı.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli scooter yönetmeliğinin detayları açıklandı"

    Daha önce de İstanbul’da elektirkli scooter kiralayan 17 yaşındaki bir genç, otomobille çarpışmış ve hayatını kaybetmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli scooter kiralama şirketlerine ve sürücülere yönelik yönetmelik hazırlıyor. Düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği bilinmiyor.

    Paylaşımlı elektrikli scooter yönetmeliğinin taslak maddeleri şöyle:

    • Elektrikli scooter’ların azami hızı saatte 18 km olacak.
    • Bu araçlar, otoyol, şehirlerarası yollar ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılamayacak.
    • Elektrikli scooter kullananlarda 18 yaş sınırı aranacak. 16-18 yaş aralığındakilere ise M ve A1 ehliyetine sahip olmak koşulu ile izin verilecek.
    • Birden fazla kişi elektrikli scooter kullanamayacak.
    • Bu araçlarda kişisel eşya haricinde eşya/yük taşınamayacak.
    • Bu araçların yayaları ve dezavantajlı grupları (engelli/yaşlı) tehlikeye sokmasına izin verilmeyecek.
    • Elektrikli scooterların toplu taşıma araçları ile entegre olacak şekilde kullanımı sağlanacak.
    • Kask zorunluluğu getirilmeyecek ancak kask, dizlik, reflektör, ceket gibi koruyucu ekipman kullanımı teşvik edilecek.
    • Elektrikli scooterların belirli bölgelere yığılmasının önüne geçilecek.
    • Kamu düzenini bozmayacak ve gürültü kirliliği oluşturmayacak şekilde kullanım sağlanacak.
    • Şehirlerarası yollar ve azami hız sınırı 50 km/h üzerindeki yollarda kullanılamayacak. Şehir içi yollarda bisiklet yolu varsa bisiklet yolundan yoksa sağ şeritten gidebilecek. Kuralları ihlal eden sürücülere trafik cezası kesilebilecek.


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    otemiz 1 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Kazanın skuter ile bağlantısını çözemedim. Başlıkta anlatım bozukluğu var.
    Örneğin, skutere binmiyor olsaydı, üzerindeki bulunan başka eşyayla mı haber başlığı atacaktınız? Misal; İstanbul'da spor ayakkabı ile ölümlü kaza:

    "İstanbul’da spor ayakkabı hızla yaygınlaştı. Bu durum zaman zaman trafik kazalarına neden olabiliyor. Bugün gerçekleşen bir kazada 20 yaşındaki spor ayakkabı kullanıcısı hayatını kaybetti.
    ...
    Daha önce de İstanbul’da spor ayakkabı giyen 17 yaşındaki bir genç, otomobille çarpışmış ve hayatını kaybetmişti".
    ...
    Tipik bir haber metni şablonu. Skuter, ayakkabı vs kelimenin yerine başka ne koysan sırıtmıyor. Bu sebeple manipülasyona pek açık geldi. Editör beye tavsiyem, habercilik ve medya sektöründe kendini geliştirmek, basamakları tırmanmak istiyorsa, bu tür basit hatalara dikkat etmesi gerektiği. Saygılarımla.
    Kazanın skuter ile bağlantısını çözemedim. Başlıkta anlatım bozukluğu var. Örneğin, skutere binmiyor olsaydı, üzerindeki bulunan başka eşyayla mı haber başlı...
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    Yanıtla +16
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    uykusuzinsan (Muzaffer ) 1 sa.
    Bak be diyor kırmızı ışıkta geçen sürücü diyor. Yaya da olsa astronotta olsa martılı ya da bisikletli fark etmez çarpışma olacaktı diyor. Dikkat çekmeniz gereken yer martı değil kısacası.
    Bak be diyor kırmızı ışıkta geçen sürücü diyor. Yaya da olsa astronotta olsa martılı ya da bisikletli fark etmez çarpışma olacaktı diyor. Dikkat çekmeniz gereke...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    nikony 1 sa. uykusuzinsan
    Bence serbest bırakılmasına dikkat çekilmeli.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 20 dk.
    Ölen ölür kalan sağlar bizim felsefesi bir insan ölmüş öldüren kişi serbest umarım bu kararın altına imza atanlar virüsle imtihan olur .
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    fuckulteli 27 dk.
    Ölüme sebep olan, çarpan aracın sürücüsü serbest bırakılmış..

    Sapıkları, birilerinin ölümüne sebep olanları, dolandırıcıları, mafya kılıklı şiddet yanlılarını cezaevlerinde tutmak mümkün değil, onlara sıra gelmiyor.. Vatandaş için riskli olan suçlular ifadeleri alınıp sokaklara tekrar salınıyor.. Tweet atan, hesap soran daha tehlikeli (vatandaş için değil) koltuklarını sevenler için tehlikeli onlar.. Onlar cezaevlerinde.. Kırmızı ışıkta geçen sürücü, bir gencin ölümüne sebep olan sürücü serbest bırakıyor.. Sonra ara ki bulasın..
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    fhrstw 44 dk.
    Geçen gün bostancı sahilinde karşıdan karşıya geçektim trafik lambası patlamış neyse. Yaya geçidinde duruyorduk ben ve bir kaç yaya bir araç sahibi (belki okuyordur gerçekten insan evladı tam bir medeni teşekkür ederim kendisine buradam) bizi farkedip durmasına karşı araçlar vızır vızır geçmeye devam etti buda yetmez gibi yol veren aracı kornalar küfürler el kol hareketleri ile yoğun bir şekilde taciz ettiler. Ülke Afganistan’a doğru hızla evriliyor resmen.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa.
    Bisiklet ile geçtiğim 6-6,5 kmlik güzergahta kaldırımlar çok geniş. Hatta bazı yerlerde yoldan daha geniş. Evet belli sebeplerden yolun genişletilmesi uygun değil, çünkü genişletirsen daraldığı yerlerde şişmeler olur bunu anlayabiliyorum ama bisiklet ve scooter kullanıcılarının, hatta belli şartlar sağlanırsa motosiklet kullanıcılarının kullanımı için düzenleme yapılabilir. Ekremcim hizmet bu şekilde olur, lafla polemik ile değil. Hadi görelim bakalım seni.
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    otemiz 1 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Kazanın skuter ile bağlantısını çözemedim. Başlıkta anlatım bozukluğu var.
    Örneğin, skutere binmiyor olsaydı, üzerindeki bulunan başka eşyayla mı haber başlığı atacaktınız? Misal; İstanbul'da spor ayakkabı ile ölümlü kaza:

    "İstanbul’da spor ayakkabı hızla yaygınlaştı. Bu durum zaman zaman trafik kazalarına neden olabiliyor. Bugün gerçekleşen bir kazada 20 yaşındaki spor ayakkabı kullanıcısı hayatını kaybetti.
    ...
    Daha önce de İstanbul’da spor ayakkabı giyen 17 yaşındaki bir genç, otomobille çarpışmış ve hayatını kaybetmişti".
    ...
    Tipik bir haber metni şablonu. Skuter, ayakkabı vs kelimenin yerine başka ne koysan sırıtmıyor. Bu sebeple manipülasyona pek açık geldi. Editör beye tavsiyem, habercilik ve medya sektöründe kendini geliştirmek, basamakları tırmanmak istiyorsa, bu tür basit hatalara dikkat etmesi gerektiği. Saygılarımla.
    Yanıtla +16
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    Allons-y 1 sa.
    Elektrikli scooter ile yakından uzaktan alakası olmayan bir kaza. Yeşilde geçen bebek arabalı bir anneye çarpsa bebek arabası kaza ile ne kadar alakalı olacak ise bu kazada scooter ile o kadar ilgili.
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 1 sa.
    7 yıldır araba sürüyorum. Yolda yaya görünce direkt frene basıyorum. Hele yolda motorsiklet sürücüsü varsa ondan üç şerit öteye gidiyorum. Trafikte kurallara uyan birisiyim. Umarım en kısa sürede kurallara uymayı öğreniriz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa. tunacadirci
    Yaptığınız çok büyük bir hata, arkadan gelen sizin yol verdiğinizi nasıl anlayacak pat diye geçirir.. Yaya olduğum zaman tamam geçme ışığı yansa bile sağıma soluma bakqrak geçiyorum. Polis, ambulans, itfaye , freni bosalan kamyon, sarhoş sürücü vs hersey olabilir dikkatli olmak lazım.. ışık yandı hop yola atlıyorum diye bir şey olamaz.. Buna ek scooter a da değinmek istiyorum.. insanların arasında makas atan cahiller var.. bu aletler acilen bir kanuna tabii olmalı ve yaş sınırı getirilmeli.. Beşiktaş Ortakoy arasını yürüdüm daracık kaldırım var zaten ezecekti biri beni.. yolda paylaşımlı şeritleri olmalı, bisikletlerle beraber kullanılsın o yolda 
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa.
    Kırmızı ışıkta geçildiyse yaya da olsan fark etmezdi, araçta olsa. Scooter olması bir şey değiştirmiyor.
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    uykusuzinsan (Muzaffer ) 1 sa.
    Bak be diyor kırmızı ışıkta geçen sürücü diyor. Yaya da olsa astronotta olsa martılı ya da bisikletli fark etmez çarpışma olacaktı diyor. Dikkat çekmeniz gereken yer martı değil kısacası.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    nikony 1 sa. uykusuzinsan
    Bence serbest bırakılmasına dikkat çekilmeli.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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