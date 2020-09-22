İstanbul'da elektrikli scooter ile ölümlü kaza

İstanbul’da elektrikli scooter kiralama firmaları hızla yaygınlaştı. Bu durum zaman zaman trafik kazalarına neden olabiliyor. Bugün gerçekleşen bir kazada 20 yaşındaki elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybetti.

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Olay geçtiğimiz cumartesi günü akşam saat 20.30 sıralarında Pendik sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuzenleri ile birlikte scooter kiralayan Sakarya Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümü birinci sınıf öğrencisi Metehan Korkmaz (20), yolun karşısına geçmek için ışıklarda beklemeye başladı.

Kendilerine yeşil yandıktan sonra karşıya geçen Korkmaz’a kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen araç çarptı. Olayın ardından yoğun bakıma alınan genç vefat etti. Çarpan aracın avukat olduğu iddia edilen sürücüsü M.A, çıkarıldığı mahkemenin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca Bkz. "Elektrikli scooter yönetmeliğinin detayları açıklandı"

Daha önce de İstanbul’da elektirkli scooter kiralayan 17 yaşındaki bir genç, otomobille çarpışmış ve hayatını kaybetmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli scooter kiralama şirketlerine ve sürücülere yönelik yönetmelik hazırlıyor. Düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği bilinmiyor.

Paylaşımlı elektrikli scooter yönetmeliğinin taslak maddeleri şöyle:

Elektrikli scooter’ların azami hızı saatte 18 km olacak.

Bu araçlar, otoyol, şehirlerarası yollar ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılamayacak.

Elektrikli scooter kullananlarda 18 yaş sınırı aranacak. 16-18 yaş aralığındakilere ise M ve A1 ehliyetine sahip olmak koşulu ile izin verilecek.

Birden fazla kişi elektrikli scooter kullanamayacak.

Bu araçlarda kişisel eşya haricinde eşya/yük taşınamayacak.

Bu araçların yayaları ve dezavantajlı grupları (engelli/yaşlı) tehlikeye sokmasına izin verilmeyecek.

Elektrikli scooterların toplu taşıma araçları ile entegre olacak şekilde kullanımı sağlanacak.

Kask zorunluluğu getirilmeyecek ancak kask, dizlik, reflektör, ceket gibi koruyucu ekipman kullanımı teşvik edilecek.

Elektrikli scooterların belirli bölgelere yığılmasının önüne geçilecek.

Kamu düzenini bozmayacak ve gürültü kirliliği oluşturmayacak şekilde kullanım sağlanacak.

Şehirlerarası yollar ve azami hız sınırı 50 km/h üzerindeki yollarda kullanılamayacak. Şehir içi yollarda bisiklet yolu varsa bisiklet yolundan yoksa sağ şeritten gidebilecek. Kuralları ihlal eden sürücülere trafik cezası kesilebilecek.

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