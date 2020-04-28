İstanbullu binlerce öğretmenin Zoom hesabı yoluyla kişisel bilgileri çalındı

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İstanbul’da “Kendini Geliştir Geleceği Değiştir” projesi kapsamında Zoom üzerinden yapılması planlanan derslere katılacak öğretmenlerin Zoom hesapları hacklenerek kişisel bilgileri çalındı.

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4 bin 552 öğretmenin bilgilerinin çalındığı sızıntıda, ad soyad, TC kimlik no ve e-posta adresleri, bir web sitesi üzerinde yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, açıklamayla kişisel bilgilerin çalındığını doğruladı ve BTK tarafından soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. MEB açıklamasına göre saldırı Üsküdar’daki programla sınırlı ve diğer alanlara yayılmış değil.

Ayrıca Bkz. "WhatsApp’ta görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısı iki katına çıktı"

Zoom'un güvenilirlik alanında ne kadar zayıf olduğunu her gün farklı bir olayla fark ettiğimiz bu günlerde hâlâ çok sayıda resmi etkinliğin bu uygulama kullanılarak gerçekleştirilmesi bir hayli dikkat çekici. Bunun gibi olayların önüne geçebilmek adına çok sayıda yabancı otoritenin yaptığı gibi ülkemizde de Zoom'un resmi kurumlarda kullanımının yasaklanması doğru hamle olacaktır.

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