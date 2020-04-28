İstanbullu binlerce öğretmenin Zoom hesabı yoluyla kişisel bilgileri çalındı

İstanbul’da “Kendini Geliştir Geleceği Değiştir” projesi kapsamında Zoom üzerinden yapılması planlanan derslere katılacak öğretmenlerin Zoom hesapları hacklenerek kişisel bilgileri çalındı.İlginizi Çekebilir Zoom'un habersiz para kestiği iddiası doğru değil! MEB'den açıklama geldi
4 bin 552 öğretmenin bilgilerinin çalındığı sızıntıda, ad soyad, TC kimlik no ve e-posta adresleri, bir web sitesi üzerinde yayınlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, açıklamayla kişisel bilgilerin çalındığını doğruladı ve BTK tarafından soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. MEB açıklamasına göre saldırı Üsküdar’daki programla sınırlı ve diğer alanlara yayılmış değil.
Ayrıca Bkz. "WhatsApp’ta görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısı iki katına çıktı"
Zoom'un güvenilirlik alanında ne kadar zayıf olduğunu her gün farklı bir olayla fark ettiğimiz bu günlerde hâlâ çok sayıda resmi etkinliğin bu uygulama kullanılarak gerçekleştirilmesi bir hayli dikkat çekici. Bunun gibi olayların önüne geçebilmek adına çok sayıda yabancı otoritenin yaptığı gibi ülkemizde de Zoom'un resmi kurumlarda kullanımının yasaklanması doğru hamle olacaktır.
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Buradaki haberin kaynağı aynı yer mi bilmiyorum ama ben en alttaki tavsiye metnine bayıldım.
"Çok sayıda yabancı otoritenin yaptığı gibi" ile başlayıp neyse ki resmi kurumlarda yasaklanmasını temenni eden müthiş tavsiyeye uyup komple ülkede yasaklamazlar inşallah.
Bu toplantı Zoom ile yapılmış. Bildiğimiz tek net şey bu neredeyse.
Bilgiler nasıl çalınmış? YOK
Bu bir kullanıcı hatası mı yoksa Zoom'un sistemsel bir açığı mı? YOK
Bu çalınan veriler nerede tutuluyordu ki birilerinin eline geçti? YOK
Daha bunun gibi bir sürü sorunun cevabı YOK ama başlık SÜPER!
Zaten artık günümüzde haberin sadece başlığı önemli.
Aşağısını okuyup sorgulayan insan saysı günden güne azalıyor.