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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp’ta görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısı iki katına çıktı

    Whatsapp'ın iOS versiyonu güncellendi. Güncellemeyle birlikte iPhone kullanıcılarının grup görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sınırı 4'ten 8'e çıktı. Bu özellik henüz Android'e gelmedi.
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    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    WhatsApp’ta görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısı iki katına çıktı
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    WhatsApp’ın merakla beklenen güncellemesi App Store’da yayınlandı. Bu güncellemeyle birlikte iPhone kullanıcılarının grup çağrılarındaki en fazla katılımcı sayısı iki katına çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Facebook, süre sınırı olmaksızın 50 kişiye kadar grup çağrısı yapılabilen Messenger Rooms'u tanıttı"

    Whatsapp’ta 2.20.50 numaralı güncellemeye kadar grup çağrılarında aynı anda en fazla 4 kişi görüşme yapabiliyordu. Artık aynı anda 8 kişiye kadar görüşme yapılabiliyor. Görüşmeye katılacak kişilerin tamamında Whatsapp'ın en güncel sürümünün yüklü olması gerekiyor. Android'de bu sınır 4 olarak uygulanmaya devam ediliyor. Katılımcı sayısını artıran güncellemenin Android cihazlara ne zaman geleceği bilinmiyor.

    Kalabalık görüşmeler için Messenger Rooms

    Whatsapp’taki 4 kişilik sınır yetersiz kaldığı için kullanıcılar başka uygulamalara geçmek zorunda kalıyordu. Yeni güncelleme, küçük grupları memnun edecek ancak 8 kişiden kalabalık grupların başka uygulama kullanması gerek. Facebook, koronavirüs nedeniyle ilgi gören Zoom, Teams gibi uygulamalara alternatif olarak geliştirdiği Messenger Rooms’u tanıttı. Aynı anda 52 kişi ücretsiz olarak görüntülü görüşme gerçekleştirebilecek. Messenger Rooms henüz Türkiye’de kullanıma sunulmadı.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1ses1 (hasan türk) 18 dk.
    Arkadaşlar uzaktan eğitim için zoom kullanıyor benim çocuk. Öğrenci sayısı fazla olduğu için. Bunun altarnatifi varmı . Belli bir süre açık kalıyor zoom da.

    Bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi. Yada zoomda bu süre uzatabilirmiyiz.
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    Mantarın Başı 24 dk.
    iOS ayrıcalıklı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Şaka şaka, kısa zamanda androidlere de gelir.
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