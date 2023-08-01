Galaxy S24 serisi detaylanıyor: Daha ince çerçeve ve batarya kapasiteleri

- Galaxy S24 ve 24 Plus daha ince çerçevelerle gelecek
- Galaxy S24 Plus ve S24 Ultra batarya kapasitesi
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Galaxy S24 ve 24 Plus daha ince çerçevelerle gelecek
Tutarlı geçmişiyle tanınan Ice Universe, Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus’taki çerçeve kalınlıklarının kesin ölçüsünü paylaşmadı ancak Çinli mikro blog sitesi Weibo'da her iki cihazın da Apple'ın yaklaşmakta olan amiral gemisi Pro modelleri gibi daha ince çerçevelere sahip olacağını belirtti. Daha önce hem iPhone 15 Pro hem de iPhone 15 Pro Max'in 1.55 mm ölçülerinde jilet inceliğinde çerçevelere sahip olacağı iddia edilmişti.
Şaşırtıcı bir şekilde Galaxy S24 Ultra hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Ultra modelinin serinin en üst cihazı olduğunu düşündüğümüzde benzer bir değişikliğin bu modelde de olacağını varsayabiliriz. Bununla birlikte Galaxy S24 Ultra’nın tamamen titanyum kasaya da sahip olacağı belirtiliyor.
Galaxy S24 Plus ve S24 Ultra batarya kapasitesi
Bunlara ek olarak TUV sertifikasyon veritabanında Galaxy S24 Plus ve S24 Ultra’nın pil kapasiteleri de ortaya çıktı. Buna göre Galaxy S24 Plus modeli 4.755 mAh, S24 Ultra ise 4.855 mAh nominal pil kapasitesine sahip olacak. Bunların nominal değerler olduğu göz önüne alındığında Samsung’un tipik batarya kapasitelerini Galaxy S24 Plus ve S24 Ultra için sırasıyla 4.900 mAh ve 5.000 mAh olarak lanse etmesini bekleyebiliriz. Bir önceki modeller sırasıyla 4.700 mAh ve 5.000 mAh'tı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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