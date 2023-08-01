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    Galaxy S24 serisi detaylanıyor: Daha ince çerçeve ve batarya kapasiteleri

    iPhone 15 Pro modellerinde çerçeve kalınlığının inceleceği gündemde yer kaplarken Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus’ın aynı ince çerçeveli ekranlara sahip olacağı iddia edildi.
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    İşte Galaxy S24 serisinin çerçeve kalınlığı ve batarya kapasitesi Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus'ın birkaç yıl sonra hafif bir tasarım değişikliğine uğrayacağı söyleniyor. Bilindiği üzere Galaxy S22 ve S23 serisi birbirine hayli benziyordu ve önemli tasarım değişiklikleri içermiyordu. Bununla birlikte yeni söylentilere göre Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus’ta daha dar çerçevelere sahip olacağız. Batarya tarafında ise kapasiteler belli oldu.

    Galaxy S24 ve 24 Plus daha ince çerçevelerle gelecek

    Tutarlı geçmişiyle tanınan Ice Universe, Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus’taki çerçeve kalınlıklarının kesin ölçüsünü paylaşmadı ancak Çinli mikro blog sitesi Weibo'da her iki cihazın da Apple'ın yaklaşmakta olan amiral gemisi Pro modelleri gibi daha ince çerçevelere sahip olacağını belirtti. Daha önce hem iPhone 15 Pro hem de iPhone 15 Pro Max'in 1.55 mm ölçülerinde jilet inceliğinde çerçevelere sahip olacağı iddia edilmişti.

    İşte Galaxy S24 serisinin çerçeve kalınlığı ve batarya kapasitesi Tam Boyutta Gör
    Bu rakamlara bakarak, Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus'ın daha iyi olmasa da aynı ekranlara sahip olacağını varsayabiliriz. Apple'ın bu ince çerçeveleri elde etmek için LIPO teknolojisine ya da 'düşük enjeksiyonlu basınçlı üst kalıplama'ya geçeceği de bildirildi, ancak Samsung'un aynı teknolojiden yararlanmayı planlayıp planlamadığı doğrulanmadı.

    Şaşırtıcı bir şekilde Galaxy S24 Ultra hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Ultra modelinin serinin en üst cihazı olduğunu düşündüğümüzde benzer bir değişikliğin bu modelde de olacağını varsayabiliriz. Bununla birlikte Galaxy S24 Ultra’nın tamamen titanyum kasaya da sahip olacağı belirtiliyor.

    Galaxy S24 Plus ve S24 Ultra batarya kapasitesi

    Bunlara ek olarak TUV sertifikasyon veritabanında Galaxy S24 Plus ve S24 Ultra’nın pil kapasiteleri de ortaya çıktı. Buna göre Galaxy S24 Plus modeli 4.755 mAh, S24 Ultra ise 4.855 mAh nominal pil kapasitesine sahip olacak. Bunların nominal değerler olduğu göz önüne alındığında Samsung’un tipik batarya kapasitelerini Galaxy S24 Plus ve S24 Ultra için sırasıyla 4.900 mAh ve 5.000 mAh olarak lanse etmesini bekleyebiliriz. Bir önceki modeller sırasıyla 4.700 mAh ve 5.000 mAh'tı.

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