İşte beklenen Galaxy S24 Ultra’nın kilit özellikleri

Tam Boyutta Gör Kum saatinden düşen kum taneleri gibi Galaxy S24 serisinden gelen haberler de aynı şekilde elimize ulaşıyor. Serinin tepe modeli Galaxy S24 Ultra hakkında şimdiye kadar pek çok detay ortaya çıkmış olsa da şimdi, güvenilir bir kaynak tarafından cihazın kilit özellikleri paylaşıldı. Yeni rapor, önceki bilgileri de doğrular nitelikte.

Galaxy S24 Ultra’nın beklenen özellikleri

Güvenilir kaynak Yogesh Brar, Samsung Galaxy S24 Ultra özelliklerini X'te yayınladı ve özelliklerin çoğu genel olarak Galaxy S23 Ultra ile aynı çizgide gibi görünüyor. Daha spesifik olarak Galaxy S24 Ultra, 6,8 inçlik QHD+ LTPO OLED ekranında 120Hz değişken yenilenebilir tazeleme hızı sunacak. Cihazda 12 MP özçekim kamerası yer alması beklenirken arka tarafında ise 200MP+12MP ultra geniş açı +50MP (3x optik zoom) +10MP periskop telefoto kurulumu yer alacak.

Galaxy S24 Ultra, S23 Ultra’da kullanılan ISOCELL HP2’nin revize edilmiş versiyonu olan 200 MP ISOCELL HP2SX sensörünü barındıracak. Bu sensör, 1/1.3 inç optik format ve 0.7 µm piksel boyutuna sahip. Süper dört faz algılamalı otomatik odaklama ve 8K 30fps video kaydı gibi özellikler sunacak.

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Bunların dışında telefonda 45W hızlı şarj özellikli 5.000mAh batarya ve Android 14 tabanlı One UI 6 işletim sistemi yer alacak. Ayrıca dikkat çekmeye değer birkaç özellik daha var. Birincisi, sızıntı yapan kişi telefonda Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti bulunacağını iddia ediyor ve Exynos varyantından bahsetmiyor. Bu, Ultra versiyonunun yalnızca Snapdragon ile mevcut olduğuna işaret eden yakın tarihli bir sızıntı ile uyumlu.

Ek olarak telefonun titanyum kasaya sahip olacağı da bir kez daha ifade ediliyor. Görünüşe göre Galaxy S24 Ultra, bazı önemli yükseltmeler sağlayacakken kullanıcılar tarafından beklenen daha yüksek hızlı şarj özelliğini ıskalayacak. Ancak elbette bunlar şimdilik birer söylenti. Galaxy S24 serisi 2024’ün başlarında tanıtılacak.

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