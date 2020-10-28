Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İşte PS5'in Türkçe dublajlı çıkış fragmanı

    PlayStation 5'in çıkışına sadece birkaç hafta gibi çok kısa bir süre kaldı. Yeni nesile ilk adımımızı atmadan hemen önce Sony'den güzel bir çıkış fragmanı geldi.
    4 sa.
    1,3b
    20
    2
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    İşte PS5'in Türkçe dublajlı çıkış fragmanı
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin merakla beklenen yeni nesil konsolu PlayStation 5 önümüzdeki ay resmen çıkışını gerçekleştiriyor. Tüm dünyada büyük bir heyecanla beklenen konsol için bugün bir çıkış fragmanı yayınlandı. 1 dakika uzunluğundaki global çıkış fragmanı Türkçe dublajla karşınızda.

    İlginizi Çekebilir Avatar PS5'in içine yakından bakış: Yeni nesil konsol her şeyiyle masada

    Travis Scott tarafından seslendirilen orijinal versiyonu:

    Sony'nin yeni konsolu PlayStation 5; Xbox Series X ile birlikte oyun sektöründe yeni bir neslin kapılarını aralayacak. Yeni nesilde özellikle de PlayStation 5 tüm dünyada inanılmaz bir ilgi görüyor. SIE başkanı Jim Ryan, PS5'e olan talebin şu anda inanılmaz seviyelerde olduğunu ve ön sipariş rakamlarının PS4'ü katladığını açıklamıştı.

    Sony şu anda PS5'in Mart 2021 itibarıyla 7,6 milyon adet satacağını tahmin ediyor. PS4 aynı süreçte 7 milyon satmıştı. Analistler ise PS5'in ilk bir yıllık süreçte satış rakamlarıyla tahminlerin çok üzerine çıkabileceğini düşünüyor. 

    PS5 ABD ve Japonya gibi bazı bölgelerde 12 Kasım'da, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın geri kalanında ise 19 Kasım'da çıkış yapacak. PS5 kullanıcıları çıkış gününde Demon's Souls, Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure gibi kaliteli oyunları oynama fırsatı elde edecek.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .......

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ......

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .....

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ....

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ...

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Ermeniler Elon Musk'a seslendi: "Turksat 5A'yı uzaya göndermeyin!"
    1 sa.
    PS Plus Kasım 2020 oyunları açıklandı
    5 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    rtsbora (rts bora) 4 sa. en beğenilen
    Sony: We have no limit
    Devlet: Hold my tax
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 3 sa.
    Heyecan verici fragman olmuş.Yapmayın böyle şeyler.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    rtsbora (rts bora) 4 sa. en beğenilen
    Sony: We have no limit
    Devlet: Hold my tax
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 dk. Mercedes aracınız ile Samsung akıllı cihazlarına komut verebileceksiniz 54 dk. AMD Infinty Cache nedir? 1 sa. Exenatide adlı diyabet ilacı Parkinson tedavisi için potansiyel ilaç olabilir 1 sa. Ermeniler Elon Musk'a seslendi: "Turksat 5A'yı uzaya göndermeyin!" 1 sa. Nano boyuttaki altın parçacıkları mezotelyoma tedavisinde kullanılabilir 1 sa. AMD’nin Ray Tracing ve DLSS’e rakip teknolojileri, ilk destekleyecek oyunlar 2 sa. Microsoft, Adobe Flash Player'ı Windows'tan kaldıran bir güncelleme yayınladı 2 sa. Microsoft para basmaya devam ediyor: Geçen yıla göre %30 daha yüksek kazanç 3 sa. iPhone 12 serisi gelecekte ters kablosuz şarjı destekleyebilir 3 sa. Bir çalışma, biyoplastiklerin normal plastikler kadar zehirli olduğunu ortaya koydu 3 sa. AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi 4 sa. iPhone 13 serisiyle 1 TB depolama seçeneği geliyor 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN İşte PS5'in Türkçe dublajlı çıkış fragmanı Sonraki realme 7 Pro incelemesi | Yeni orta sınıf telefon 4 sa. Bugatti, 1850 beygirlik pist canavarı Bolide'i tanıttı 5 sa. PS Plus Kasım 2020 oyunları açıklandı 5 sa. 29 Ekim coşkusu App Store ve Apple Music’te kutlanıyor 6 sa. Bateri olmadan da bateri çalabilirsiniz 6 sa. Facebook yeni bulut oyun servisinin testlerine başladı 7 sa. STM'nin Kamikaze İHA'sı Kargu Azerbaycan'da görüntülendi 7 sa. Makyajlı Jaguar E-Pace yenilenen yüzü ve teknolojileriyle tanıtıldı 8 sa. Apple videolardaki nesneleri daha iyi anlayacak 8 sa. Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı "ULAQ" tanıtıldı 9 sa. Gerçek nesneleri Photoshop'a aktarabilen ClipDrop uygulaması yayınlandı 9 sa. Makyajlı Megane Sedan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 10 sa. Netflix, Android'de arka planda ses oynatma özelliğini test ediyor 11 sa. AMD; Xilinx’i satın alıyor 12 sa. Office iPad uygulamaları fare desteği kazandı 12 sa. Sınır güvenliğinde ASELSAN etkisi 13 sa. Bakan Dönmez: “Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nde önemli aşama kaydettik” 14 sa. Instagram, canlı yayın özelliğine birkaç güncelleme getirdi 22 sa. Sony açıkladı: PS5'e inanılmaz ilgi var, rakamlar PS4'ü katladı 1 gün MIT, otonom tekne filosunun yolcu taşıma kapasiteli ilk üyesini tanıttı: Roboat II Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte yeni Egea Cross versiyonu
    DonanımHaber
    iPhone 12 Pro'da "boya soyulması" sorunu
    DonanımHaber
    Uncharted Filminden Sully'nin Olduğu İlk Görsel Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    💰 Dolar 8,28 - Euro 9,72 - Altın 500 | 28 EKİM 💰
    DH Forum
    Sony Malezya Stüdyosu PlayStation'ın Çok Bilinen ve Çok Sevile...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Starlink uydu internetin herkese açık beta testleri başlıyor: ...
    DonanımHaber
    Kulağa takılmayan kablosuz kulaklık ilgi görüyor
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız