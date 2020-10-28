İşte PS5'in Türkçe dublajlı çıkış fragmanı

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Sony'nin merakla beklenen yeni nesil konsolu PlayStation 5 önümüzdeki ay resmen çıkışını gerçekleştiriyor. Tüm dünyada büyük bir heyecanla beklenen konsol için bugün bir çıkış fragmanı yayınlandı. 1 dakika uzunluğundaki global çıkış fragmanı Türkçe dublajla karşınızda.

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PS5'in içine yakından bakış: Yeni nesil konsol her şeyiyle masada

Travis Scott tarafından seslendirilen orijinal versiyonu:

Sony'nin yeni konsolu PlayStation 5; Xbox Series X ile birlikte oyun sektöründe yeni bir neslin kapılarını aralayacak. Yeni nesilde özellikle de PlayStation 5 tüm dünyada inanılmaz bir ilgi görüyor. SIE başkanı Jim Ryan, PS5'e olan talebin şu anda inanılmaz seviyelerde olduğunu ve ön sipariş rakamlarının PS4'ü katladığını açıklamıştı.

Sony şu anda PS5'in Mart 2021 itibarıyla 7,6 milyon adet satacağını tahmin ediyor. PS4 aynı süreçte 7 milyon satmıştı. Analistler ise PS5'in ilk bir yıllık süreçte satış rakamlarıyla tahminlerin çok üzerine çıkabileceğini düşünüyor.

PS5 ABD ve Japonya gibi bazı bölgelerde 12 Kasım'da, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın geri kalanında ise 19 Kasım'da çıkış yapacak. PS5 kullanıcıları çıkış gününde Demon's Souls, Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure gibi kaliteli oyunları oynama fırsatı elde edecek.

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