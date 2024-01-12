İşten çıkarma tufanına Discord da katıldı

Discord da işten çıkarma trendine uydu
Yapılan açıklamaya göre Discord, 2020'den bu yana çok fazla kişiyi işe aldığına inanıyor. Haliyle şirketin CEO’su bu durumun Discord’u daha az verimli hale getirdiğini belirtiyor. Şirketin odağını netleştirmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Citron, bundan sonra ne tür stratejiler benimseyeceklerini ise açıklamadı.
Discord’daki yüzde 17’lik işgücü kesintisi 170 kişiyi etkiliyor. Firma, işten çıkardığı personellerine kısa vadeli ücret ve sosyal haklar sağlamaya devam edecek. Bu aynı zamanda şirketin personel kesintilerine ilk başvuruşu değil. Şirket kısa bir süre önce geçen yılın sonunda personelinin yüzde dördünü işten çıkarmış ve ondan önce de 2019'da açıklanmayan sayıda personel kesintisi yapmıştı.
Öte yandan Discord, son zamanlarda işten çıkarmaları başlatan teknoloji şirketleri arasında yalnız değil. Yılın başlarında Duolingo ve Unity de personel azaltmaya gideceklerini duyurmuştu. Büyük teknoloji şirketlerinden Meta, Amazon ve Google da yüzlerce çalışanı işten çıkarmayı planladıklarını birkaç gün önce duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.