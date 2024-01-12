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    İşten çıkarma tufanına Discord da katıldı

    2024 yılı bir önceki yılın işten çıkarma trendini devam ettiriyor. Dev şirketlerin ardından Discord da işten çıkarmalara yapacak. Açıklamaya göre Discord, işgücünü yüzde 17 oranında azaltacak.
    İşten çıkarma tufanına Discord da katıldı Tam Boyutta Gör
    Şirket içi paylaşılan dahili bir nota göre, Discord'daki liderler personelini yüzde 17 oranında azaltmaya karar verdi. Kararda sohbet uygulamasının henüz kârlı hale gelememesine ilişkin endişelerin rol oynadığı belirtiliyor. Discord CEO’su Jason Citron, işten çıkarmalar başladığında farklı departmanlardaki personellerin etkileneceğini söyledi. Görünüşe göre 2024 yılı da tıpkı 2023 yılı gibi teknoloji dünyasındaki istihdam kayıplarıyla geçecek.

    Discord da işten çıkarma trendine uydu

    Yapılan açıklamaya göre Discord, 2020'den bu yana çok fazla kişiyi işe aldığına inanıyor. Haliyle şirketin CEO’su bu durumun Discord’u daha az verimli hale getirdiğini belirtiyor. Şirketin odağını netleştirmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Citron, bundan sonra ne tür stratejiler benimseyeceklerini ise açıklamadı.

    Discord’daki yüzde 17’lik işgücü kesintisi 170 kişiyi etkiliyor. Firma, işten çıkardığı personellerine kısa vadeli ücret ve sosyal haklar sağlamaya devam edecek. Bu aynı zamanda şirketin personel kesintilerine ilk başvuruşu değil. Şirket kısa bir süre önce geçen yılın sonunda personelinin yüzde dördünü işten çıkarmış ve ondan önce de 2019'da açıklanmayan sayıda personel kesintisi yapmıştı.

    Öte yandan Discord, son zamanlarda işten çıkarmaları başlatan teknoloji şirketleri arasında yalnız değil. Yılın başlarında Duolingo ve Unity de personel azaltmaya gideceklerini duyurmuştu. Büyük teknoloji şirketlerinden Meta, Amazon ve Google da yüzlerce çalışanı işten çıkarmayı planladıklarını birkaç gün önce duyurdu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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