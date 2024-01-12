Tam Boyutta Gör Şirket içi paylaşılan dahili bir nota göre, Discord'daki liderler personelini yüzde 17 oranında azaltmaya karar verdi. Kararda sohbet uygulamasının henüz kârlı hale gelememesine ilişkin endişelerin rol oynadığı belirtiliyor. Discord CEO’su Jason Citron, işten çıkarmalar başladığında farklı departmanlardaki personellerin etkileneceğini söyledi. Görünüşe göre 2024 yılı da tıpkı 2023 yılı gibi teknoloji dünyasındaki istihdam kayıplarıyla geçecek.

Discord da işten çıkarma trendine uydu

Yapılan açıklamaya göre Discord, 2020'den bu yana çok fazla kişiyi işe aldığına inanıyor. Haliyle şirketin CEO’su bu durumun Discord’u daha az verimli hale getirdiğini belirtiyor. Şirketin odağını netleştirmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Citron, bundan sonra ne tür stratejiler benimseyeceklerini ise açıklamadı.

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Discord’daki yüzde 17’lik işgücü kesintisi 170 kişiyi etkiliyor. Firma, işten çıkardığı personellerine kısa vadeli ücret ve sosyal haklar sağlamaya devam edecek. Bu aynı zamanda şirketin personel kesintilerine ilk başvuruşu değil. Şirket kısa bir süre önce geçen yılın sonunda personelinin yüzde dördünü işten çıkarmış ve ondan önce de 2019'da açıklanmayan sayıda personel kesintisi yapmıştı.

Öte yandan Discord, son zamanlarda işten çıkarmaları başlatan teknoloji şirketleri arasında yalnız değil. Yılın başlarında Duolingo ve Unity de personel azaltmaya gideceklerini duyurmuştu. Büyük teknoloji şirketlerinden Meta, Amazon ve Google da yüzlerce çalışanı işten çıkarmayı planladıklarını birkaç gün önce duyurdu.

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İşten çıkarma tufanına Discord da katıldı