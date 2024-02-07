İşten çıkarma tufanına uyan NASA, 530 kişiyi işten çıkardı

NASA’da işten çıkarmalar başladı
JPL, federal olarak finanse ediliyor olsa da California Teknoloji Enstitüsü tarafından yönetiliyor. JPL, NASA'nın Mars'taki Curiosity ve Perseverance gezgin misyonları gibi büyük çaplı bilim projelerinin çoğuna liderlik ediyor. Dolayısıyla buradaki işten çıkarmaların etkisi devam eden ve gelecek projelerde hissedilebilir.
JPL’in yürütmekte olduğu mevcut en büyük proje Perseverance'ın ana görevlerinden birisi. Bildiği üzere Perseverance keşif aracı Mars’ta yüzey örnekleri topluyor ve JPL’de bu örnekleri MSR (Mars sample return) projesiyle Dünya’ya getirmeyi amaçlıyor. Geçen yıl bağımsız bir inceleme kurulu tarafından yapılan denetlemelerde MSR projesinin planlandığı gibi 2030'a kadar başlaması halinde 8 milyar ila 11 milyar dolara mal olacağı saptandı.
Bu rakamlar, MSR'nin maliyetlerini dizginlemeye çalışan bazı Kongre üyelerini alarma geçirdi. Örneğin ABD Senatosu, 2024 mali yılı ödenek tasarısında MSR için sadece 300 milyon dolar ayırdı. NASA Yöneticisi Bill Nelson JPL işten çıkarmalarından yakındı ancak bütçe durumu göz önüne alındığında bunların gerekli olduğunu vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.