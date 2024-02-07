İşten çıkarma tufanına uyan NASA, 530 kişiyi işten çıkardı

Tam Boyutta Gör Bütçe sorunları, NASA'nın robotik gezegen keşifleri için en kritik birimi olan Jet İtki Laboratuvarı’nda (JPL) işgücünü yaklaşık yüzde 8 oranında azaltmaya zorladı. JPL yetkililerinin yaptıkları açıklamaya göre kesintiler yaklaşık 530 çalışanı ve 40 yükleniciyi etkileyecek. İşten çıkarmaların JPL’in hem teknik hem de destek alanlarında hissedileceği belirtilirken bütçe ödeneğine uymak için bunun acı verici ancak gerekli olduğunun altı çizildi.

NASA’da işten çıkarmalar başladı

JPL, federal olarak finanse ediliyor olsa da California Teknoloji Enstitüsü tarafından yönetiliyor. JPL, NASA'nın Mars'taki Curiosity ve Perseverance gezgin misyonları gibi büyük çaplı bilim projelerinin çoğuna liderlik ediyor. Dolayısıyla buradaki işten çıkarmaların etkisi devam eden ve gelecek projelerde hissedilebilir.

JPL’in yürütmekte olduğu mevcut en büyük proje Perseverance'ın ana görevlerinden birisi. Bildiği üzere Perseverance keşif aracı Mars’ta yüzey örnekleri topluyor ve JPL’de bu örnekleri MSR (Mars sample return) projesiyle Dünya’ya getirmeyi amaçlıyor. Geçen yıl bağımsız bir inceleme kurulu tarafından yapılan denetlemelerde MSR projesinin planlandığı gibi 2030'a kadar başlaması halinde 8 milyar ila 11 milyar dolara mal olacağı saptandı.

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Bu rakamlar, MSR'nin maliyetlerini dizginlemeye çalışan bazı Kongre üyelerini alarma geçirdi. Örneğin ABD Senatosu, 2024 mali yılı ödenek tasarısında MSR için sadece 300 milyon dolar ayırdı. NASA Yöneticisi Bill Nelson JPL işten çıkarmalarından yakındı ancak bütçe durumu göz önüne alındığında bunların gerekli olduğunu vurguladı.

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