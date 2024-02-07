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    Anlık Bildirim

    İşten çıkarma tufanına uyan NASA, 530 kişiyi işten çıkardı

    NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı işgücünün yüzde 8'ine denk gelen 530 çalışanı işten çıkarıyor. Bununla birlikte yapılan açıklamada 40 yüklenicinin de işine son verildiği bildirildi.
    İşten çıkarma tufanına uyan NASA, 530 kişiyi işten çıkardı Tam Boyutta Gör
    Bütçe sorunları, NASA'nın robotik gezegen keşifleri için en kritik birimi olan Jet İtki Laboratuvarı’nda (JPL) işgücünü yaklaşık yüzde 8 oranında azaltmaya zorladı. JPL yetkililerinin yaptıkları açıklamaya göre kesintiler yaklaşık 530 çalışanı ve 40 yükleniciyi etkileyecek. İşten çıkarmaların JPL’in hem teknik hem de destek alanlarında hissedileceği belirtilirken bütçe ödeneğine uymak için bunun acı verici ancak gerekli olduğunun altı çizildi.

    NASA’da işten çıkarmalar başladı

    JPL, federal olarak finanse ediliyor olsa da California Teknoloji Enstitüsü tarafından yönetiliyor. JPL, NASA'nın Mars'taki Curiosity ve Perseverance gezgin misyonları gibi büyük çaplı bilim projelerinin çoğuna liderlik ediyor. Dolayısıyla buradaki işten çıkarmaların etkisi devam eden ve gelecek projelerde hissedilebilir.

    JPL’in yürütmekte olduğu mevcut en büyük proje Perseverance'ın ana görevlerinden birisi. Bildiği üzere Perseverance keşif aracı Mars’ta yüzey örnekleri topluyor ve JPL’de bu örnekleri MSR (Mars sample return) projesiyle Dünya’ya getirmeyi amaçlıyor. Geçen yıl bağımsız bir inceleme kurulu tarafından yapılan denetlemelerde MSR projesinin planlandığı gibi 2030'a kadar başlaması halinde 8 milyar ila 11 milyar dolara mal olacağı saptandı.

    Bu rakamlar, MSR'nin maliyetlerini dizginlemeye çalışan bazı Kongre üyelerini alarma geçirdi. Örneğin ABD Senatosu, 2024 mali yılı ödenek tasarısında MSR için sadece 300 milyon dolar ayırdı. NASA Yöneticisi Bill Nelson JPL işten çıkarmalarından yakındı ancak bütçe durumu göz önüne alındığında bunların gerekli olduğunu vurguladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 6 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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