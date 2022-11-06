2021'in başarılı oyunu It Takes Two, Nintendo Switch için çıkış yaptı

Tam Boyutta Gör Hazelight Studios tarafından geliştirilen ve EA tarafından yayınlanan It Takes Two, 26 Mart 2021 yılında Xbox, Playstation ve PC için çıkış yapmıştı. Oyuncular tarafından çok beğenilen ve eğlenceli yapısıyla çocukların da dikkatini çeken oyun, yılın oyunu seçilmişti. It Takes Two, şimdi de Switch oyuncuları ile buluşuyor.

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40 dolar fiyat etiketi ile çıkış yaptı

Geçtiğimiz aylarda Nintendo Switch için duyurulan It Takes Two sonunda platform için çıkış yaptı. 39.99 dolar fiyat etiketine sahip oyun, satın almanız halinde Friend’s Pass hediye ediyor ve böylece bir arkadaşınızla rahatça birlikte oynayabiliyorsunuz. Sistemde 9.5 GB yer kaplayan oyun, Switch’in kitlesine hitap edecek ve bu platformda da başarılı olacaktır.

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It Takes Two Nintendo Switch platformuna geldi