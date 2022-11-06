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    Anlık Bildirim

    2021'in başarılı oyunu It Takes Two, Nintendo Switch için çıkış yaptı

    2021’in sevilen oyunlarından olan ve birçok ödüle aday gösterilen It Takes Two, uzun süren bir bekleyişin ardından Nintendo Switch için yayınlandı. Oyun, sistemde yalnızca 9.5 GB yer kaplıyor.
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    It Takes Two Nintendo Switch platformuna geldi Tam Boyutta Gör
    Hazelight Studios tarafından geliştirilen ve EA tarafından yayınlanan It Takes Two, 26 Mart 2021 yılında Xbox, Playstation ve PC için çıkış yapmıştı. Oyuncular tarafından çok beğenilen ve eğlenceli yapısıyla çocukların da dikkatini çeken oyun, yılın oyunu seçilmişti. It Takes Two, şimdi de Switch oyuncuları ile buluşuyor.

    40 dolar fiyat etiketi ile çıkış yaptı

    Geçtiğimiz aylarda Nintendo Switch için duyurulan It Takes Two sonunda platform için çıkış yaptı. 39.99 dolar fiyat etiketine sahip oyun, satın almanız halinde Friend’s Pass hediye ediyor ve böylece bir arkadaşınızla rahatça birlikte oynayabiliyorsunuz. Sistemde 9.5 GB yer kaplayan oyun, Switch’in kitlesine hitap edecek ve bu platformda da başarılı olacaktır.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 2 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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