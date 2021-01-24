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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İtalya, bir genç kızın ölümü üzerine bazı TikTok kullanıcılarının erişimini engelledi

    Bir genç kızın TikTok'ta bir meydan okumayı yaparken ölmesinden sonra İtalyan yetkililer, hesaplarını doğrulamamış kullanıcıların platforma erişimini engelledi.
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    sosyal medya
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    İtalya, bir genç kızın ölümü üzerine bazı TikTok kullanıcılarının erişimini engelledi

    İtalya'da yaşanan bir olayda 10 yaşındaki bir genç kızın TikTok'ta bir meydan okumaya katılırken boğularak ölmesi üzerine İtalya'nın Veri Koruma Kurumu (DPA), TikTok'a en az 13 yaşında olduğunu doğrulayamadığı kullanıcıların hesaplarını engelleme talimatı verdi.

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    'Bayılma oyunu', 'boğulma oyunu' veya 'hızlı rüya görme' olarak da bilinen bu meydan okumada kullanıcılar, kendilerini boğuyormuş gibi görünüyorlar. Genç kızın kardeşinin söyledikleri ve tüm raporlar, genç kızın bu meydan okuma için video çektiği sırada yanlışlıkla kendini öldürdüğünü gösteriyor.

    DPA'dan yapılan bir açıklamada, TikTok'un 13 yaşından küçük çocukların kaydını yasaklamayı taahhüt etmesine rağmen yine de bu kuralı atlatmanın kolay olduğu söylendi. DPA ayrıca TikTok'u, 14 yaşın altındaki çocukların sosyal ağlara kaydolduğu sırada ebeveyn iznini gerektiren İtalyan yasalarını ihlal etmekle suçladı.

    Bir TikTok sözcüsü konuya dair: "Gizlilik ve güvenlik TikTok için en önemli önceliklerdir ve tüm kullanıcıları ve özellikle genç kullanıcılarımızı korumak için politikalarımızı, süreçlerimizi ve teknolojilerimizi sürekli olarak güçlendiriyoruz." açıklamalarında bulundu.

    DPA, TikTok'a 15 Şubat'a kadar yaşını doğrulamamış tüm kullanıcıları engelleme talimatı verdi. Verilen bu süre içerisinde TikTok, İtalya'daki hizmet ve güvenlik şartlarını tekrar gözden geçirerek gerekli iyileştirmeleri yapacak. 



    https://www.engadget.com/italy-blocks-tiktok-users-after-child-death-182856435.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CooL_ROMEO

    n

    4 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    L.o.T.u.S (-- --) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    komple yasaklasanız. sadece tiktok kaybeder. dünya kazanır. bundan şüphe yok
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Askaparta 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tik Tok, Dünya için tik taka döndü, her geçen an saçmalık ve hüzün katıyor.
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    anilk91 (ANIL KARA) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ne yani, 13 yaşındaki bir birey kendince normal karar alabiliyor mu da sınırı 13 yapmışlar...
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    CaptainErturan (Tobey Maguire) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok doğru karar. İnsanların beynini sulamaktan başka bir işe yaramıyor. Hele ki bizim ülkeye temsilci falan yollandı TV de reklamlarını görsem şaşırmam.
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    L.o.T.u.S (-- --) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    komple yasaklasanız. sadece tiktok kaybeder. dünya kazanır. bundan şüphe yok
    Yanıtla +9
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yasaklasınlar şu rezil uygulamayı. Konya'da fabrikada süt banyosu yapanlar, hazır döner paketleme tesisinde klip çeken salaklar...
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