İtalya, bir genç kızın ölümü üzerine bazı TikTok kullanıcılarının erişimini engelledi

İtalya'da yaşanan bir olayda 10 yaşındaki bir genç kızın TikTok'ta bir meydan okumaya katılırken boğularak ölmesi üzerine İtalya'nın Veri Koruma Kurumu (DPA), TikTok'a en az 13 yaşında olduğunu doğrulayamadığı kullanıcıların hesaplarını engelleme talimatı verdi.

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Trajik olay

'Bayılma oyunu', 'boğulma oyunu' veya 'hızlı rüya görme' olarak da bilinen bu meydan okumada kullanıcılar, kendilerini boğuyormuş gibi görünüyorlar. Genç kızın kardeşinin söyledikleri ve tüm raporlar, genç kızın bu meydan okuma için video çektiği sırada yanlışlıkla kendini öldürdüğünü gösteriyor.

DPA'dan yapılan bir açıklamada, TikTok'un 13 yaşından küçük çocukların kaydını yasaklamayı taahhüt etmesine rağmen yine de bu kuralı atlatmanın kolay olduğu söylendi. DPA ayrıca TikTok'u, 14 yaşın altındaki çocukların sosyal ağlara kaydolduğu sırada ebeveyn iznini gerektiren İtalyan yasalarını ihlal etmekle suçladı.

Bir TikTok sözcüsü konuya dair: "Gizlilik ve güvenlik TikTok için en önemli önceliklerdir ve tüm kullanıcıları ve özellikle genç kullanıcılarımızı korumak için politikalarımızı, süreçlerimizi ve teknolojilerimizi sürekli olarak güçlendiriyoruz." açıklamalarında bulundu.

DPA, TikTok'a 15 Şubat'a kadar yaşını doğrulamamış tüm kullanıcıları engelleme talimatı verdi. Verilen bu süre içerisinde TikTok, İtalya'daki hizmet ve güvenlik şartlarını tekrar gözden geçirerek gerekli iyileştirmeleri yapacak.

https://www.engadget.com/italy-blocks-tiktok-users-after-child-death-182856435.html

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