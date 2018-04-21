İzmir'den Avustralya'ya: LM Wind'den rüzgar türbini kanadı ihracatı

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Danimarkalı firma LM Wind Power'ın geçtiğimiz yıl İzmir'in Bergama ilçesinde açtığı rüzgar türbini kanadı fabrikası, ilk ihracatını Avustralya'ya yaptı. GE Yenilenebilir Enerji bünyesinde faaliyet gösteren fabrika, Temmuz ayında üretime başlamasının ardından 2017 yılında sadece altı ay gibi kısa bir süre içerisinde tam 99 türbin kanadı ihracatına imza attı.İzmir'de üretilip Avustralya'ya ihraç edilen rüzgar türbini kanatları, GE ve Infigen Energy tarafından geliştirilen 113,2 MW gücündeki Bodangora Rüzgar Enerjisi Santrali'nin rüzgar türbinlerinde kullanılacak. Anadolu Ajansı'nda yer alan ifadelere göre ihraç edilen 99 rüzgar türbini kanadının her biri 63.7 metre uzunluğa sahip.Konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunan GE Yenilenebilir Enerji Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Dr. Manar Al Moneef, “Bu kanatların üretilmesi ve ihraç edilmesi, Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektörünün büyümesi için önemli bir kilometre taşıdır. Böylesine kısa bir sürede bu tür bir başarıya imza atabilmek, iş ortaklarımızın ve yerel çalışan kadromuzun gösterdiği bağlılığın bir kanıtıdır. Bu başarı aynı zamanda Türkiye’de yenilebilir enerjiye giderek daha çok önem verildiğine ilişkin güçlü bir anlayış olduğunu ortaya koyuyor” sözlerini kullanıyor.