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İzmir'den Avustralya'ya: LM Wind'den rüzgar türbini kanadı ihracatı

GE Yenilenebilir Enerji bünyesinde faaliyet gösteren LM Wind Power'ın geçtiğimiz yıl Temmuz ayında İzmir'de açtığı rüzgar türbini kanadı fabrikası, ilk ihracatını Avustralya'ya yaptı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Danimarkalı firma LM Wind Power'ın geçtiğimiz yıl İzmir'in Bergama ilçesinde açtığı rüzgar türbini kanadı fabrikası, ilk ihracatını Avustralya'ya yaptı. GE Yenilenebilir Enerji bünyesinde faaliyet gösteren fabrika, Temmuz ayında üretime başlamasının ardından 2017 yılında sadece altı ay gibi kısa bir süre içerisinde tam 99 türbin kanadı ihracatına imza attı.

İzmir'de üretilip Avustralya'ya ihraç edilen rüzgar türbini kanatları, GE ve Infigen Energy tarafından geliştirilen 113,2 MW gücündeki Bodangora Rüzgar Enerjisi Santrali'nin rüzgar türbinlerinde kullanılacak. Anadolu Ajansı'nda yer alan ifadelere göre ihraç edilen 99 rüzgar türbini kanadının her biri 63.7 metre uzunluğa sahip.

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Konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunan GE Yenilenebilir Enerji Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Dr. Manar Al Moneef, “Bu kanatların üretilmesi ve ihraç edilmesi, Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektörünün büyümesi için önemli bir kilometre taşıdır. Böylesine kısa bir sürede bu tür bir başarıya imza atabilmek, iş ortaklarımızın ve yerel çalışan kadromuzun gösterdiği bağlılığın bir kanıtıdır. Bu başarı aynı zamanda Türkiye’de yenilebilir enerjiye giderek daha çok önem verildiğine ilişkin güçlü bir anlayış olduğunu ortaya koyuyor” sözlerini kullanıyor.
İzmir'den Avustralya'ya: LM Wind'den rüzgar türbini kanadı ihracatı
 

370 kişiyi istihdam ediyor


Dünyanın en büyük rüzgar türbini rotor bıçağı üreticisi LM Wind Power'ın 11 Temmuz 2017'de faaliyete geçen Türkiye fabrikasında şu anda toplam 370 kişi çalışıyor. 450 kişilik istihdam hedefi olan fabrika, hızla büyümeye devam ederken hem Türkiye'nin hem de Türkiye dışındaki ülkelerin rüzgar türbinleri alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Türkiye'nin dış ihracat hedeflerinde de önemli bir yere sahip olan dev fabrika, yılda 500 MW kapasiteyle üretim ve dağıtım gerçekleştiriyor. Ayrıca tesisin kapasitesi 1500 MW'ye kadar artırılabiliyor.  

http://www.haberturk.com/yerel-haberler/15174096-bergamadan-avustralyaya-ruzgar-turbin-kanadi-ihracati Yorum Yaz
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1BilimAdamı 1 yıl en beğenilen DigitalKral
DigitalKral
Her daim muhalifler bu habere ne kulp bulacak bakalım?

Şirketler türk şirektiyse sıkıntı yok
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darkhair 1 yıl
Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle resmen "ceyran" yapıyor.
Aga ben bunu hakikaten anlamıyorum. Bu uyuşturucu madde, alkol, sigara mı bunları daha geleceğe dönük, çevreci, mantıklı yatırımlar yapmaya itiyor anlamış değilim.
Ülkeler şu anda harıl harıl güneş paneli döşüyor etrafa. Bizden bir akıllı da çıkıp demiyor ki "ulan kaliteli bir mal yapıp bunlara satayım da ülkenin ekonomisi bir nebze toplansın"
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devrimdoga 1 yıl
türkiyede işçilik ucuz, tek sebebi bu.
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edi_büdü 1 yıl
niye türkiye de üretiyorlar ?
kaşımızın gözümüzün güzelliğinden mi ?
üretimi pahalı. ve saglık yönünden tehlike li . avrupalının dırdırıyla ugraşacagına ...
iş ilanlarına bakın. ayrılanlara sorun. o cam elyafların tozlarının akcigere verdiği zararı .
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Bay Robot 1 yıl
Elin danimarkalısı gelmiş bizim ülkemizde üretim yapıp bize ve başkalarına ihracat yapıyor..
Evet görüyorsunuz mekemmel...
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DigitalKral 1 yıl
Her daim muhalifler bu habere ne kulp bulacak bakalım?
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1BilimAdamı 1 yıl DigitalKral
DigitalKral
Her daim muhalifler bu habere ne kulp bulacak bakalım?

Şirketler türk şirektiyse sıkıntı yok
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meshutx 1 yıl DigitalKral
Amerika'da ve Danimarkada muhalifler çıldırmış vaziyette. Nasıl olur da GE ve LM Wind Power böyle bir üretim yapar diyerek saç baş yoluyorlar.
Şaka bir yana ülkemizde üretilmesi güzel ancak pek reklamı yapılacak bir durum değil. Böyle hesap edeceksek milyon tane otomobil ihraç ediyoruz ancak vatandaşın gelir durumu hiç de otomobil ihraç eden bir ülke düzeyinde değil.
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gcb1903 1 yıl DigitalKral
Kulpa gerek yok. İhracattan gelen para Türkiye'ye değil Danimarka'ya gidiyor.
Apple'ın telefonlarını Tayvanlı Foxconn Çin'de üretiyor. Para Çin'de ya da Tayvan'da kalmıyor.
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