Jandarma, yapay zekayla kişileri takip eden şehir kameraları kullanacak

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), şehir kameralarına yapay zeka eklenmesi projesi için ASELSAN ile 1 milyar 49 milyon TLbedelli Yapay Zeka Destekli Jandarma KGYS (J/KGYS) Projesi Sözleşmesi imzalandı.

20 ilde 1650 noktaya yapay zekalı kameralar kurulacak

Yapılan anlaşmaya göre Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan 20 ilin 109 ilçesindeki 1650 noktada kamera ve kayıt sistemleri kurulacak. Yaklaşık 7 bin kamera kurulumu yapılacak. Alınan görüntüler kablosuz şekilde merkeze aktarılacak. Kablosuz aktarım teknolojisi olarak WiMAX ve LTE bağlantıları kullanılması planlanıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk sahasındaki kameralardan elde edilen görüntüler, ASELSAN’ın geliştireceği yapay zeka yazılımlarıyla anlık olarak incelenecek. Yapay zeka, suçun işlenmesinin önlenmesi veya işlenen suçların aydınlatılmasına yardımcı olacak.

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Geliştirilecek yapay zeka; kamera görüntüsünden yola çıkarak belirli bölgede hareket algılama, nesne tespiti, kişi bulma, eşkal tespiti, kalabalık sayımı, anormal durumların tespiti, araç tespiti, yön tespiti özelliklerine sahip olacak. Kameralara güç sağlaması için güneş panelli direklerin kullanılması planlanıyor.

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Proje kapsamında teslimatların 2023 yılında başlaması ve 2024’te tamamlanması planlanıyor. Projenin toplam bedeli 1 milyar 49 milyon TL olarak açıklandı.

ASELSAN daha önce SSB ile imzaladığı başka bir sözleşme ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi (KGYS ve PTS) teslimatı gerçekleştirdi. Bu sistem sayesinde şehir kameralarına yapay zeka yardımıyla plaka, nesne ve hareket takibi teknolojisi eklendi.

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