Japonya'da bakanlıktan iPhone 14 uyarısı: Yüzlerce yanlış alarm geliyor!

Tam Boyutta Gör Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, gerekli olmayan durumlarda otomatik yardım çağırma girişimlerinin artması nedeniyle kullanıcılara akıllı telefon ve diğer cihazlardaki kaza algılama özellikleri konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

iPhone 14'ün hatalı kaza algılama bildirimleri artıyor! 1 hf. önce eklendi

Acil durum çağrıları arttı

Yomiuri Shimbun’un bildirdiğine göre, Japonya Nagano eyaletinde beş belediyeye bağlı İtfaiye Teşkilatı, 16 Ocak - 23 Ocak tarihleri arasında 919 acil durum çağrısı aldı. Bunlardan 134’ünün yanlış çağrı olduğu ve çoğunun kayak alanında kaza tespiti sisteminden kaynaklandığı bildirildi. Aynı şekilde, Gifu eyaletindeki Gujo Şehri İtfaiyesi, 1 Ocak - 23 Ocak arasında 351 acil durum çağrısı aldı. Bu aramaların da 135’inin yanlış alarm olduğu kaydedildi.

Hatalı tespit!

Kaza algılama sistemi, kişinin kayak yaparken düşmesini veya çarpmasını kazaya eşdeğer olarak görebiliyor ve acil durum servislerinin çağrılmasıyla sonuçlanan geri sayımı tetikleyebiliyor. Aramadan önce kişi uyarılıyor ancak o anda yanıt veremeyecek pozisyonunda olabilir.

Yanlış acil durum aramaları bildirilmeli

Bu özelliği kapatmak mümkün olsa da, bir itfaiyeciye göre ciddi bir kazanın meydana gelmesi durumda etkili bir özellik olması açısından kişiden tamamen kapatılmasını istemek yanlış. Bir ajans yetkilisi de iPhone’un yanlış acil durum araması yapması durumunda yerel itfaiyeye hatayı bildirmesi gerektiğini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Japonya'da bakanlıktan iPhone 14 uyarısı: Yüzlerce yanlış alarm!