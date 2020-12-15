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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Japonya, Ryugu asteroitinden getirilen kapsülü ilk kez açtı

    Japon Uzay Ajansı, Ryugu asteroitinden getirdiği numune kapsülünün ilk kez açıldığını söyledi. Kapsülün içerisinde, Ryugu'ya ait siyah ve kum benzeri partiküllerin bulunduğu da doğrulandı.
    1 hf.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Japonya, Ryugu asteroitinden getirilen kapsülü ilk kez açtı
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    Hayabusa 2'nin Ryugu asteroitinden Dünya'ya getirdiği numune kapsülü ilk kez açıldı. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan Japon uzay ajansı, kapsülün içerisinde Ryugu'ya ait örnekler olduğunu resmen doğruladıklarını söyledi.

    Hayabusa 2 uzay aracı Ryugu'dan getirdiği numune kapsülünü bu ayın başlarında Dünya'ya bırakmıştı. Kapsül Avustralya'da bir çöle iniş yaptı ve oradan da Japonya'ya götürüldü.

    İlginizi Çekebilir Avatar Hayabusa'nın asteroite iniş yaptığı anlardan inanılmaz video

    Kapsülün içerisinde Ryugu'ya ait tozlar bulunduğunu belirten Japon yetkililer,"JAXA, numune kapsülünün içerisinde Ryugu asteroitinden toplanan örneklerin bulunduğunu doğruladı. Siyah ve kum benzeri partiküllerin olduğunu doğruladık." ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Bkz. "Japonlar yine yaptı: 'Kozmik Elmas' Ryugu'nun örnekleri Dünya'da (VİDEO)"

    Ryugu tozları şimdi önümüzdeki süreçte Japon bilim insanları tarafından detaylı bir şekilde incelenecek. Ancak JAXA örneklerin yakında tüm dünyadan araştırmacılara da açılacağını belirtiyor. Yani sadece Japon bilim insanları değil uluslararası tüm araştırmacılar asteroit örneklerini inceleme fırsatı yakalayacak. Örneğin daha önce Japonya'nın ilk Hayabusa göreviyle Dünya'ya getirdiği nuımunelerin bir kısmı Türkiye'ye dahi gönderilmişti.

    JAXA, Hayabusa2'yi 3 Aralık 2014 tarihinde uzaya fırlatmıştı. Yaklaşık üç buçuk yıllık uzun yolculuğun ardından uzay aracı Haziran 2018'de Ryugu'nun yörüngesine başarıyla yerleşti. Sonrasında ise Hayabusa yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Ryugu'yu tüm detaylarıyla inceledi, en iyi iniş bölgelerini belirledi ve birden fazla örnek madde topladı. Bilimsel anlamda inanılmaz verimli bir misyona imza atan Hayabusa'nın, altı yıl içerisinde uzayda tam 5,24 milyar kilometre yol kat ettiği belirtildi.



    https://phys.org/news/2020-12-black-sand-like-asteroid-japan-probe.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu kadar emek, bu kadar para topu topu bir kac gram toz parcasi icin. Ama dogru ellerde bir kac gram toz parcasi bile yasamin ve insanligin anlamini yeniden yazacak seyler soyliyebilir.
    Bu kadar emek, bu kadar para topu topu bir kac gram toz parcasi icin. Ama dogru ellerde bir kac gram toz parcasi bile yasamin ve insanligin anlamini yeniden yaz...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Toplam ne kadar bir madde toplandı bilen var mo acaba ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 6 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    100 miligram civarında.
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiyeye yollamışlarda ne olmuş? Türkiyede kime yollamışlar. Hangi kurum, o kurum ne kadar bir inceleme yapabilmiş. O kumumsu şeyleri toprağa serpip üstünde yürüyüp "uzayda yürüdük" diye kendi aralarında eğlenmişler mi? yada birilerine kavanozlayıp hediyemi etmişler 'uzay toprağı' diye. Çünkü bizde öyle şeylerin bilimsel bir karşılığı yok
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    vs-fb (Vn S) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Samura ii
    Tozlar dünyada ülke ülke alın inceleyin diye gezdirilmiyor. Talep açılıyor. Ülkelerden, ünilerden başvurular yapılıyor. Başvuru yaparken projenizi, amaçlarınızı, hedeflerinizi, sonuçları elde ettikten sonra yapacaklarınızı bilimsel dille yazıyorsunuz. Eğer ciddiyeti kabul görürse adamlar o zaman yolluyor. Burada şöyle bir haber var. İlgili kişinin ismi de mevcut. Eminim kendisine de ulaşıp bu sorularınızı sorabilirsiniz.
    https://www.haberturk.com/turkiye-icin-ilk-olacak-japon-uzay-ajansi-ndan-geldi-haberler-2831310-ekonomi

    bu da hocanın kendi sitesi;
    http://myesiltas.net/tr/anasayfa/

    burada da yapmış olduğu çalışmalar var.
    http://myesiltas.net/tr/arastirma/

    selamlar.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Samura ii
    Sende ve senin gibilerin zihniyetinde olmadığı kesin ama en azından başkalarını da oraya çekmeye çalışma ne olduğunu bilmeden konuşuyor günaha giriyorsun.
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    BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Samura ii
    Utanmazsın biliyoruz ama arkadaş sana gerekli cevabı vermiş.
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    'Dünya'ya getirdiği numunelerin bir kısmı Türkiye'ye dahi gönderilmişti.'
    'Türkiye'ye dahi'
    'dahi'

    Mokomoko Cumhuriyeti'ne göndermişler sanki. Neyse...

    İçeriğini inanılmaz merak ediyorum. Bu projeyi başından beri büyük merakla takip ediyordum. Dünya'da bulunmayan bir element-molekül vs var mıdır acaba?
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    baba kapsülden kumu çalmışlar..
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    darkaura 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu kadar emek, bu kadar para topu topu bir kac gram toz parcasi icin. Ama dogru ellerde bir kac gram toz parcasi bile yasamin ve insanligin anlamini yeniden yazacak seyler soyliyebilir.
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aaa aaa bu boş, patron bu kutu boşşş...
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