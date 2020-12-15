Japonya, Ryugu asteroitinden getirilen kapsülü ilk kez açtı

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Hayabusa 2'nin Ryugu asteroitinden Dünya'ya getirdiği numune kapsülü ilk kez açıldı. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan Japon uzay ajansı, kapsülün içerisinde Ryugu'ya ait örnekler olduğunu resmen doğruladıklarını söyledi.

Hayabusa 2 uzay aracı Ryugu'dan getirdiği numune kapsülünü bu ayın başlarında Dünya'ya bırakmıştı. Kapsül Avustralya'da bir çöle iniş yaptı ve oradan da Japonya'ya götürüldü.

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Kapsülün içerisinde Ryugu'ya ait tozlar bulunduğunu belirten Japon yetkililer,"JAXA, numune kapsülünün içerisinde Ryugu asteroitinden toplanan örneklerin bulunduğunu doğruladı. Siyah ve kum benzeri partiküllerin olduğunu doğruladık." ifadelerini kullandı.

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Ryugu tozları şimdi önümüzdeki süreçte Japon bilim insanları tarafından detaylı bir şekilde incelenecek. Ancak JAXA örneklerin yakında tüm dünyadan araştırmacılara da açılacağını belirtiyor. Yani sadece Japon bilim insanları değil uluslararası tüm araştırmacılar asteroit örneklerini inceleme fırsatı yakalayacak. Örneğin daha önce Japonya'nın ilk Hayabusa göreviyle Dünya'ya getirdiği nuımunelerin bir kısmı Türkiye'ye dahi gönderilmişti.

JAXA, Hayabusa2'yi 3 Aralık 2014 tarihinde uzaya fırlatmıştı. Yaklaşık üç buçuk yıllık uzun yolculuğun ardından uzay aracı Haziran 2018'de Ryugu'nun yörüngesine başarıyla yerleşti. Sonrasında ise Hayabusa yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Ryugu'yu tüm detaylarıyla inceledi, en iyi iniş bölgelerini belirledi ve birden fazla örnek madde topladı. Bilimsel anlamda inanılmaz verimli bir misyona imza atan Hayabusa'nın, altı yıl içerisinde uzayda tam 5,24 milyar kilometre yol kat ettiği belirtildi.

https://phys.org/news/2020-12-black-sand-like-asteroid-japan-probe.html

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