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    Japonya, uçan baz istasyonları üzerinde çalışıyor: Tarih verildi

    Airbus yan kuruluşu AALTO ve Japon cep telefonu operatörü NTT Docomo liderliğinde bir dizi hava telekomünikasyon baz istasyonunun yaklaşık iki yıl içinde Japonya üzerinde uçması bekleniyor.
    Japonya, uçan baz istasyonları üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Japonya'nın önde gelen kablosuz taşıyıcısı NTT Docomo Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Airbus'a ait bir tedarikçiyle ortaklık yoluyla 2026 yılında bir hava telekomünikasyon baz istasyonu filosunu faaliyete geçireceğini söyledi.

    Uçan baz istasyonları 2026'da faaliyete geçecek

    Docomo ve diğer üç yatırımcı, yüksek irtifa platform istasyonları geliştiricisi olan Aalto HAPS'a 100 milyon dolara kadar yatırım yapma sözü verdi. Hedefe ulaşılması halinde Japon havayolu, hava istasyonlarını ticari uygulamalarda kullanan dünyadaki ilk havayolu şirketi olacak.

    Docomo'nun ana şirketi Nippon Telegraph & Telephone'un (NTT) başkanı Akira Shimada Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, "Son derece etkili hizmetler sunabileceğiz" dedi. NTT ile uydu operatörü Sky Perfect JSAT'ın ortak girişimi olan Space Compass, Docomo ile birlikte Aalto HAPS'ın finansman turuna liderlik ediyor.

    Space Compass ve Docomo, Airbus ve Aalto ile iş ortaklıkları kurdu. Docomo, 2026'da ticari operasyonlara başlama hedefiyle bu yıl ve 2025'te Batı Japonya'da HAPS platformlarının saha testini başlatacak. Hava platformlarının başlangıçta deprem ve tayfunların ardından iletişimi hızlı bir şekilde yeniden kurma aracı sağlaması bekleniyor.

    Docomo, on yılın sonuna doğru HAPS'ı Japonya'nın her yerinde kullanıma sunmayı planlıyor. Platformlar, karasal baz istasyonları kurmanın mümkün olmadığı adalara hizmet verecek. Teknolojinin deniz ve dağlık alanlardaki endüstriyel uygulamaları öngörülüyor.

    HAPS'ın yakın zamanda ağ bağlantısındaki dijital boşluğu doldurması bekleniyor. Hintli araştırma firması MarketsandMarkets'e göre küresel pazarın 2023'e göre 2,2 kat artarak 2028'de 189 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Kablosuz iletişim operatörü SoftBank, teknolojiyi 2027 mali yılında ticarileştirmeye başlamayı planlıyor.

    Kaynakça https://www.theregister.com/2024/06/04/aalto_haps_japan/ https://asia.nikkei.com/Business/Technology/NTT-Docomo-to-launch-airborne-telecom-base-stations-in-2026
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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