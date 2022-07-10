Japonya, uzay enkazını ortadan kaldırmak için lazer ışını oluşturacak

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Japonya, uzay enkazıyla başa çıkmanın yollarını arıyor. Uzay çağı başladığından beri uydular, roket parçaları ve çarpışmalardan kaynaklanan enkazlardan oluşan uzay çöpleri birikiyor. Geçtiğimiz yıllarda fırlatılan uyduların sayısındaki artış ise bu alanı daha da kalabalık hale getirmekte. İleride büyük sorunlara sebep olmaması içinse bu çöplerin toplanması amacıyla devam eden projeler bulunmakta.

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Dünya yörüngesinde bir milyondan fazla uzay enkazı var

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre, Dünya'nın yörüngesinde 10 santimetreden büyük yaklaşık bir milyon enkaz parçası bulunuyor. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) bir araştırmacı olan Toru Yamamoto, Phys Org'a yaptığı açıklamaya göre uzay enkazından kurtulmak için bir lazer ışını kullanmayı planlıyor. Lazer ışını onları buharlaştıracak ve nesneyi yeni bir yörüngeye itecek bir enerji darbesi yaratacak.

Işınlayıcı lazer ile herhangi bir enkaza dokunmaya gerek kalmayacak. Bu lazer, uzay enkazını saniyede yaklaşık 7,5 kilometre hareket ettirebilecek. Şu anda proje deneysel. Ancak fikri 2025 baharına kadar uzayda test etmeyi umuyorlar.

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