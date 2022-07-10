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    Japonya, uzay enkazını ortadan kaldırmak için lazer ışını oluşturacak

    Uzay çağının başlamasıyla birlikte dünya yörüngesine milyonlarca uzay enkazı girdi. Bu uzay enkazına bir çözüm arayan Japonya, lazer ışını kullanarak uzay enkazlarını yok etmeyi planlıyor.
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    Japonya uzay çöplerini ortadan kaldırmak için lazer yapıyor
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    Japonya, uzay enkazıyla başa çıkmanın yollarını arıyor. Uzay çağı başladığından beri uydular, roket parçaları ve çarpışmalardan kaynaklanan enkazlardan oluşan uzay çöpleri birikiyor. Geçtiğimiz yıllarda fırlatılan uyduların sayısındaki artış ise bu alanı daha da kalabalık hale getirmekte. İleride büyük sorunlara sebep olmaması içinse bu çöplerin toplanması amacıyla devam eden projeler bulunmakta.

    Dünya yörüngesinde bir milyondan fazla uzay enkazı var

    Japonya uzay çöplerini ortadan kaldırmak için lazer yapıyor

    Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre, Dünya'nın yörüngesinde 10 santimetreden büyük yaklaşık bir milyon enkaz parçası bulunuyor. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) bir araştırmacı olan Toru Yamamoto, Phys Org'a yaptığı açıklamaya göre uzay enkazından kurtulmak için bir lazer ışını kullanmayı planlıyor. Lazer ışını onları buharlaştıracak ve nesneyi yeni bir yörüngeye itecek bir enerji darbesi yaratacak. 

    Işınlayıcı lazer ile herhangi bir enkaza dokunmaya gerek kalmayacak. Bu lazer, uzay enkazını saniyede yaklaşık 7,5 kilometre hareket ettirebilecek. Şu anda proje deneysel. Ancak fikri 2025 baharına kadar uzayda test etmeyi umuyorlar. 

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 1 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 1 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 5 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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