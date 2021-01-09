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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    JBL Reflect Mini NC kablosuz kulaklıklar yenilikçilik ödülü aldı

    CES 2021 sanal fuarında sahneye çıkan JBL Reflect Mini NC tam kablosuz kulaklıklar aktif gürültü engelleme ve uzun kullanım süreleri ile sınıfında farklılaşmaya çalışıyor.
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    Müzik / Ses Sistemleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    JBL Reflect Mini NC kablosuz kulaklıklar yenilikçilik ödülü aldı
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    Uzun süredir tam kablosuz kulaklık pazarına iddialı ürünler süren JBL; CES 2021 fuarını da es geçmedi. Firma yenilikçilik ödülünü kazanan JBL Reflect Mini NC tam kablosuz kulaklıklarını duyurdu.

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    JBL Reflect Mini NC özellikleri ve fiyatı

    JBL Reflect Mini NC modeli seride aktif gürültü engelleme sunan ilk kulaklık olarak öne çıkıyor. Mikrofonlar üzerinden algılama yaparak gürültüyü engelleyebilen kulaklık modeli Smart Ambient özelliği ile de dış ortam seslerini kulağa verebiliyor.

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    6mm dinamik sürücüler barındıran ürün JBL Signature Sound teknolojisi ile ses kalitesini arttırıyor. IPX7 ile terlemelere karşı dayanıklı olan gövdenin dokunmatik yüzeyinden ses kontrolü yapılabiliyor.

    Kulaklık parçaları ayrı ayrı çağrı veya müzik dinleme için kullanılabiliyor. Tek şarj ile 7 saate kadar kullanım sunan kulaklıklar kutusu ile 14 saat daha ekstra süre kazanıyor. Kutudan çıkardığınız anda telefon ile eşleşme sağlanıyor. JBL Reflect Mini NC tam kablosuz kulaklık 150$ fiyat etiketi ile Bahar aylarında satışa çıkacak.



    https://www.engadget.com/jbl-true-wireless-earbuds-headphones-ces-2021-151556238.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    th9 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen BekirHan
    açıkcası pek umrumda değil,istanbulda yaşıyorum kulaklıktan alacağım zarardan çok daha fazlasını yürüyerek alıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    elLbufFer (selçuk dabak) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Görünüşü şeker gibi . JBL ve BT bildiğim zaten en iyi kulaklık firması . Bir kaç ay önce spor için Jbl nin almıştım çok kaliteli sesi var fakat nedenini çözemediğim PC ye bağlayınca filmlerde çok kötü ses oluyor .
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    BekirHan (Bekir Han) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Üzerine kocaman JBL yazmasalar ne güzel olacak. Para ödeyerek aldığım bir ürünün bu denli reklamını yapıyor olmak hoşuma gitmiyor şahsen.
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    the most important thing 22 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kablosuz kulaklıkların bir telefon radyasyonunun 1/4ü kadar radyasyon yaydığını okumuştum, ayrıca beyne çok yakın oldukları için insana daha fazla zarar veriyor o yüzden kablolu kullanın.
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    th9 22 sa. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    hayır,kablosuz kulaklıklar çok iyi.
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    Mr. Pink 16 sa. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    radyo dalgaları kanser yapsaydı şu dh'nin turuncu ekranına bakarken iç organlarının erimesi gerekirdi.

    hayatında elektromanyetik spektrum görmemiş bir cahil işte
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    kaan4554 (kaan yıldız) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tam olarak hangi konuda yenilikçi olduğunu çözemedim
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