JBL Reflect Mini NC kablosuz kulaklıklar yenilikçilik ödülü aldı

Uzun süredir tam kablosuz kulaklık pazarına iddialı ürünler süren JBL; CES 2021 fuarını da es geçmedi. Firma yenilikçilik ödülünü kazanan JBL Reflect Mini NC tam kablosuz kulaklıklarını duyurdu.İlginizi Çekebilir JBL hoparlörlerinin baskıları özelleştirilebiliyor
JBL Reflect Mini NC özellikleri ve fiyatı
JBL Reflect Mini NC modeli seride aktif gürültü engelleme sunan ilk kulaklık olarak öne çıkıyor. Mikrofonlar üzerinden algılama yaparak gürültüyü engelleyebilen kulaklık modeli Smart Ambient özelliği ile de dış ortam seslerini kulağa verebiliyor.
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6mm dinamik sürücüler barındıran ürün JBL Signature Sound teknolojisi ile ses kalitesini arttırıyor. IPX7 ile terlemelere karşı dayanıklı olan gövdenin dokunmatik yüzeyinden ses kontrolü yapılabiliyor.
Kulaklık parçaları ayrı ayrı çağrı veya müzik dinleme için kullanılabiliyor. Tek şarj ile 7 saate kadar kullanım sunan kulaklıklar kutusu ile 14 saat daha ekstra süre kazanıyor. Kutudan çıkardığınız anda telefon ile eşleşme sağlanıyor. JBL Reflect Mini NC tam kablosuz kulaklık 150$ fiyat etiketi ile Bahar aylarında satışa çıkacak.
https://www.engadget.com/jbl-true-wireless-earbuds-headphones-ces-2021-151556238.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
hayatında elektromanyetik spektrum görmemiş bir cahil işte