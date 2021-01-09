JBL Reflect Mini NC kablosuz kulaklıklar yenilikçilik ödülü aldı

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Uzun süredir tam kablosuz kulaklık pazarına iddialı ürünler süren JBL; CES 2021 fuarını da es geçmedi. Firma yenilikçilik ödülünü kazanan JBL Reflect Mini NC tam kablosuz kulaklıklarını duyurdu.

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JBL Reflect Mini NC özellikleri ve fiyatı

JBL Reflect Mini NC modeli seride aktif gürültü engelleme sunan ilk kulaklık olarak öne çıkıyor. Mikrofonlar üzerinden algılama yaparak gürültüyü engelleyebilen kulaklık modeli Smart Ambient özelliği ile de dış ortam seslerini kulağa verebiliyor.

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6mm dinamik sürücüler barındıran ürün JBL Signature Sound teknolojisi ile ses kalitesini arttırıyor. IPX7 ile terlemelere karşı dayanıklı olan gövdenin dokunmatik yüzeyinden ses kontrolü yapılabiliyor.

Kulaklık parçaları ayrı ayrı çağrı veya müzik dinleme için kullanılabiliyor. Tek şarj ile 7 saate kadar kullanım sunan kulaklıklar kutusu ile 14 saat daha ekstra süre kazanıyor. Kutudan çıkardığınız anda telefon ile eşleşme sağlanıyor. JBL Reflect Mini NC tam kablosuz kulaklık 150$ fiyat etiketi ile Bahar aylarında satışa çıkacak.

https://www.engadget.com/jbl-true-wireless-earbuds-headphones-ces-2021-151556238.html

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