Joker 2’den yeni bilgiler: film müzikal olabilir ve Harley Quinn karakterini içerebilir

Tam Boyutta Gör

Batman’in azılı düşmanı Joker, 2019 yılında kendi filmine kavuşmuştu. Joker’ın geçmişini anlatan film gişede oldukça başarılı olmuştu ve Oscar almıştı. Geçtiğimiz hafta, filmin çıkışından yaklaşık 3 yıl sonra Joker’ın devam filmi duyuruldu. Yeni gelen bilgiler, Joker 2’nin müzikal olabileceğini ve Harley Quinn karakterini içerebileceğini belirtiyor.

Lady Gaga Harley Quinn karakterini canlandırabilir

The Hollywood Reporter’a göre Lady Gaga, Joker 2 filminde Harley Quinn karakterini canlandırabilir. Reporter’a göre Warner Bros kesin bir karar vermemiş durumda ancak hem stüdyo hem de Lady Gaga, oldukça istekli. Harley Quinn, Arkham Asylum’da psikiyatrist olarak görev alırken Joker’a âşık oluyor ve aralarında problemli bir ilişki başlıyor. Lady Gaga’nın Harley Quinn olması durumunda Margot Robbie, Harley Quinn olmaya devam edecek çünkü Joker ve diğer DC filmleri aynı evrende geçmiyor.

Joker'ın devam filmi kesinleşti: senaryo tamamlandı 6 gün önce eklendi

Joker 2 müzikal olabilir

The Hollywood Reporter, çok ilginç bir iddiada daha bulundu. Gelen bilgilere göre Joker’ın devam filmi müzikal olabilir. Müzikaller son yıllarda popülerlik kazansa da Joker 2’nin nasıl müzikal olabileceğini canlandırmak oldukça zor. Umarız Joker 2, en azından ilk film kadar başarılı olur.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Joker 2 hakkında yeni bilgiler: film müzikal olabilir