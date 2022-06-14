Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Joker 2’den yeni bilgiler: film müzikal olabilir ve Harley Quinn karakterini içerebilir

    Geçtiğimiz hafta 2019 yılının en sevilen filmlerinden Joker’ın devam filmi duyurulmuştu. Yeni bilgiler, Joker 2’de Harley Quinn karakterini görebileceğimizi belirtiyor.
    Oy Ver

    Joker 2 hakkında yeni bilgiler: film müzikal olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Batman’in azılı düşmanı Joker, 2019 yılında kendi filmine kavuşmuştu. Joker’ın geçmişini anlatan film gişede oldukça başarılı olmuştu ve Oscar almıştı. Geçtiğimiz hafta, filmin çıkışından yaklaşık 3 yıl sonra Joker’ın devam filmi duyuruldu. Yeni gelen bilgiler, Joker 2’nin müzikal olabileceğini ve Harley Quinn karakterini içerebileceğini belirtiyor.

    Lady Gaga Harley Quinn karakterini canlandırabilir

    The Hollywood Reporter’a göre Lady Gaga, Joker 2 filminde Harley Quinn karakterini canlandırabilir. Reporter’a göre Warner Bros kesin bir karar vermemiş durumda ancak hem stüdyo hem de Lady Gaga, oldukça istekli. Harley Quinn, Arkham Asylum’da psikiyatrist olarak görev alırken Joker’a âşık oluyor ve aralarında problemli bir ilişki başlıyor. Lady Gaga’nın Harley Quinn olması durumunda Margot Robbie, Harley Quinn olmaya devam edecek çünkü Joker ve diğer DC filmleri aynı evrende geçmiyor.

    Joker 2 müzikal olabilir

    The Hollywood Reporter, çok ilginç bir iddiada daha bulundu. Gelen bilgilere göre Joker’ın devam filmi müzikal olabilir. Müzikaller son yıllarda popülerlik kazansa da Joker 2’nin nasıl müzikal olabileceğini canlandırmak oldukça zor. Umarız Joker 2, en azından ilk film kadar başarılı olur.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    WIPERRANTAN 1 gün önce

    oha

    Profil resmi
    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 6 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X509UA-EJ064
    ASUS X509UA-EJ064
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız