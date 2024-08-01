Kaliforniya, 100 gün boyunca %100 yenilenebilir enerjiye ulaşmayı başardı

100 gün boyunca %100'e ulaşıldı
Bu 100 günlük sürenin tamamında yenilenebilir enerji şebekeyi tüm gün boyunca çalıştırmadı ancak gün içerisinde özellikle güneş enerjisinin katkısıyla, saatlerce şebeke sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmayı başardı. Daha önce bu kadar uzun süre bu başarıya ulaşılamamıştı.
Mart ayından bu yana, güneş, rüzgar, hidro ve pil depolamasından elde edilen tarihi çıktı, beş dakikadan birkaç saate kadar değişen sürelerde neredeyse her gün Kaliforniya'nın tüm elektrik talebini karşıladı.
Stanford Üniversitesi inşaat ve çevre mühendisliği profesörü ve Stanford Atmosfer/Enerji programının direktörü olan Mark Z. Jacobson, Kaliforniya'nın yenilenebilir enerji performansını takip ediyor ve eyalet rekorlar kırdığında bulgularını X'de paylaşıyor. Jacobson, Kaliforniya'nın başarısıyla ilgili şunları söyledi:
"Kaliforniya'nın Mart'tan Temmuz 2024'e kadar her gün ortalama birkaç saat boyunca %100'den fazla rüzgar, güneş, hidroelektrik ve jeotermal enerjiyle şebekeyi beslediği 100 günlük dönüm noktası benzeri görülmemiş bir durum. Bu, kamu ölçeğinde güneş enerjisinde %30'luk bir büyüme ve sadece bir yılda rüzgar enerjisi üretiminde %8'lik bir büyüme sayesinde gerçekleşti.
Ayrıca, çatı üstü güneş enerjisindeki büyüme ile de destekleniyor. Çatı üstü paneller Kaliforniya şebekesindeki talebi azaltmaya yardımcı oluyor. Ek olarak, batarya depolama kapasitesi yıl boyunca neredeyse üç kat arttı (8 GWh'ten 32 GWh'e). Bu sayede elektrik üretiminin %100'ü aştığı durumlarda fazla enerji depolanarak gece kullanıldı. Tüm bu faktörler, bu dönemde şebekede doğalgaz kullanımını yaklaşık %40 oranında azalttı. Bu istatistikler, Kaliforniya'nın hem gündüz hem de gece %100 yenilenebilir enerjiyi kullanacağı günlerin yakın olduğunu gösteriyor."
Kaliforniya, 2045 yılına kadar %100 temiz enerji hedefine sahip. Bunu başarmak için çok daha fazla güneş ve rüzgar enerjisini ihtiyaç duyuluyor. Son gelen haberler, bunun başarılmasının mümkün olduğunu gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.