Kaliforniya, 100 gün boyunca %100 yenilenebilir enerjiye ulaşmayı başardı

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Tam Boyutta Gör ABD'nin Kaliforniya eyaleti, 7 Mart'tan 28 Temmuz'a kadar geçen 144 günlük sürenin 100 gününde, elektrik talebinin %100'ünü yenilenebilir enerjiyle karşılama noktasına erişerek önemli bir başarıya imza attı.

100 gün boyunca %100'e ulaşıldı

Bu 100 günlük sürenin tamamında yenilenebilir enerji şebekeyi tüm gün boyunca çalıştırmadı ancak gün içerisinde özellikle güneş enerjisinin katkısıyla, saatlerce şebeke sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmayı başardı. Daha önce bu kadar uzun süre bu başarıya ulaşılamamıştı.

Mart ayından bu yana, güneş, rüzgar, hidro ve pil depolamasından elde edilen tarihi çıktı, beş dakikadan birkaç saate kadar değişen sürelerde neredeyse her gün Kaliforniya'nın tüm elektrik talebini karşıladı.

Stanford Üniversitesi inşaat ve çevre mühendisliği profesörü ve Stanford Atmosfer/Enerji programının direktörü olan Mark Z. Jacobson, Kaliforniya'nın yenilenebilir enerji performansını takip ediyor ve eyalet rekorlar kırdığında bulgularını X'de paylaşıyor. Jacobson, Kaliforniya'nın başarısıyla ilgili şunları söyledi:

"Kaliforniya'nın Mart'tan Temmuz 2024'e kadar her gün ortalama birkaç saat boyunca %100'den fazla rüzgar, güneş, hidroelektrik ve jeotermal enerjiyle şebekeyi beslediği 100 günlük dönüm noktası benzeri görülmemiş bir durum. Bu, kamu ölçeğinde güneş enerjisinde %30'luk bir büyüme ve sadece bir yılda rüzgar enerjisi üretiminde %8'lik bir büyüme sayesinde gerçekleşti.

Ayrıca, çatı üstü güneş enerjisindeki büyüme ile de destekleniyor. Çatı üstü paneller Kaliforniya şebekesindeki talebi azaltmaya yardımcı oluyor. Ek olarak, batarya depolama kapasitesi yıl boyunca neredeyse üç kat arttı (8 GWh'ten 32 GWh'e). Bu sayede elektrik üretiminin %100'ü aştığı durumlarda fazla enerji depolanarak gece kullanıldı. Tüm bu faktörler, bu dönemde şebekede doğalgaz kullanımını yaklaşık %40 oranında azalttı. Bu istatistikler, Kaliforniya'nın hem gündüz hem de gece %100 yenilenebilir enerjiyi kullanacağı günlerin yakın olduğunu gösteriyor."

AB’de rüzgar ve güneş enerjisi ilk kez fosil yakıtları geçti 2 gün önce eklendi

Kaliforniya, 2045 yılına kadar %100 temiz enerji hedefine sahip. Bunu başarmak için çok daha fazla güneş ve rüzgar enerjisini ihtiyaç duyuluyor. Son gelen haberler, bunun başarılmasının mümkün olduğunu gösteriyor.

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Kaliforniya, 100 gün boyunca %100 yenilenebilir enerjiye ulaştı