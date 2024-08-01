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    Kaliforniya, 100 gün boyunca %100 yenilenebilir enerjiye ulaşmayı başardı

    Kaliforniya, 7 Mart'tan 28 Temmuz'a kadar geçen 144 günlük sürenin 100 gününde, elektrik talebinin %100'ünü yenilenebilir enerjiyle karşılama noktasına erişerek önemli bir başarıya imza attı.
    Kaliforniya, 100 gün boyunca %100 yenilenebilir enerjiye ulaştı Tam Boyutta Gör
    ABD'nin Kaliforniya eyaleti, 7 Mart'tan 28 Temmuz'a kadar geçen 144 günlük sürenin 100 gününde, elektrik talebinin %100'ünü yenilenebilir enerjiyle karşılama noktasına erişerek önemli bir başarıya imza attı.

    100 gün boyunca %100'e ulaşıldı

    Bu 100 günlük sürenin tamamında yenilenebilir enerji şebekeyi tüm gün boyunca çalıştırmadı ancak gün içerisinde özellikle güneş enerjisinin katkısıyla, saatlerce şebeke sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmayı başardı. Daha önce bu kadar uzun süre bu başarıya ulaşılamamıştı.

    Mart ayından bu yana, güneş, rüzgar, hidro ve pil depolamasından elde edilen tarihi çıktı, beş dakikadan birkaç saate kadar değişen sürelerde neredeyse her gün Kaliforniya'nın tüm elektrik talebini karşıladı.

    Stanford Üniversitesi inşaat ve çevre mühendisliği profesörü ve Stanford Atmosfer/Enerji programının direktörü olan Mark Z. Jacobson, Kaliforniya'nın yenilenebilir enerji performansını takip ediyor ve eyalet rekorlar kırdığında bulgularını X'de paylaşıyor. Jacobson, Kaliforniya'nın başarısıyla ilgili şunları söyledi:

    "Kaliforniya'nın Mart'tan Temmuz 2024'e kadar her gün ortalama birkaç saat boyunca %100'den fazla rüzgar, güneş, hidroelektrik ve jeotermal enerjiyle şebekeyi beslediği 100 günlük dönüm noktası benzeri görülmemiş bir durum. Bu, kamu ölçeğinde güneş enerjisinde %30'luk bir büyüme ve sadece bir yılda  rüzgar enerjisi üretiminde %8'lik bir büyüme sayesinde gerçekleşti.

    Ayrıca, çatı üstü güneş enerjisindeki büyüme ile de destekleniyor. Çatı üstü paneller Kaliforniya şebekesindeki talebi azaltmaya yardımcı oluyor. Ek olarak, batarya depolama kapasitesi yıl boyunca neredeyse üç kat arttı (8 GWh'ten 32 GWh'e). Bu sayede elektrik üretiminin %100'ü aştığı durumlarda fazla enerji depolanarak gece kullanıldı. Tüm bu faktörler, bu dönemde şebekede doğalgaz kullanımını yaklaşık %40 oranında azalttı. Bu istatistikler, Kaliforniya'nın hem gündüz hem de gece %100 yenilenebilir enerjiyi kullanacağı günlerin yakın olduğunu gösteriyor."

    Kaliforniya, 2045 yılına kadar %100 temiz enerji hedefine sahip. Bunu başarmak için çok daha fazla güneş ve rüzgar enerjisini ihtiyaç duyuluyor. Son gelen haberler, bunun başarılmasının mümkün olduğunu gösteriyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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