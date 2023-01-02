Tam Boyutta Gör ABD’deki Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi (UMSOM) tarafından yürütülen bir araştırma, kan grupları ile felç riski arasında bir bağlantının olduğunu ortaya koydu. Yapılan çalışma sonucunda inse A grubu kana sahip olan kişilerde felç/inme riskinin diğer kan gruplarına kıyasla daha yüksek olduğu bulundu.

İnsanların A, B, AB ve O olmak üzere dört ana kan grubu bulunuyor ve aralarındaki en yaygını ise “0” kan gurubu. Öte yandan bir kişinin kan grubu kendisine ebeveynleri tarafından aktarılan genler tarafından belirleniyor. Bu kan gruplarının felç ile genetik bir bağı olduğu ise çok düşünülmüyordu. Ancak yeni bir çalışma bunun tersini gösteriyor.

A kan grubu daha riskli

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar yürüttükleri çalışmada yaklaşık 17.000 felçli kişi ve yaklaşık 60.000 felçli olmayan sağlıklı kişilerin dahil olduğu 48 genetik ve iskemik felç araştırmalarını derledi. Tüm katılımcıların 18 ila 59 yaşları arasında olduğu araştırmada, kan grubu A olanlar ile felç riski arasında bir bağlantı olduğu bulundu. Kan grubu “A” olanların 60 yaşından önce felç geçirme riskinin yüzde 16 daha yüksek olduğu keşfedildi. Kan grubuna göre en az felç riski taşıyanlar ise “0” tipi kana sahip olanlar.

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Maryland Üniversitesi'nden kıdemli yazar ve nörolog Steven Kittner yaptığı açıklamada, "A kan grubunun neden daha yüksek risk taşıdığını hala bilmiyoruz. Ancak damarları çevreleyen diğer dolaşımdaki proteinlerin yanı sıra trombositler ve hücreler gibi kanı pıhtılaştıran faktörlerle bir ilgisi olması muhtemel.” dedi. Öte yandan araştırmacılar felç riskinin asıl faktörleri arasında kan grubunun etkisinin daha az olduğunu da belirtiyor. Hipertansiyon, sigara kullanımı ve damarlardaki yağlanma çok daha büyük riskler oluşturuyor.

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Kan gruplarının felç riski üzerinde etkili olduğu bulundu