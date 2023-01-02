Kan gruplarının felç riski üzerinde etkili olduğu bulundu

İnsanların A, B, AB ve O olmak üzere dört ana kan grubu bulunuyor ve aralarındaki en yaygını ise “0” kan gurubu. Öte yandan bir kişinin kan grubu kendisine ebeveynleri tarafından aktarılan genler tarafından belirleniyor. Bu kan gruplarının felç ile genetik bir bağı olduğu ise çok düşünülmüyordu. Ancak yeni bir çalışma bunun tersini gösteriyor.
A kan grubu daha riskli
Maryland Üniversitesi'nden kıdemli yazar ve nörolog Steven Kittner yaptığı açıklamada, "A kan grubunun neden daha yüksek risk taşıdığını hala bilmiyoruz. Ancak damarları çevreleyen diğer dolaşımdaki proteinlerin yanı sıra trombositler ve hücreler gibi kanı pıhtılaştıran faktörlerle bir ilgisi olması muhtemel.” dedi. Öte yandan araştırmacılar felç riskinin asıl faktörleri arasında kan grubunun etkisinin daha az olduğunu da belirtiyor. Hipertansiyon, sigara kullanımı ve damarlardaki yağlanma çok daha büyük riskler oluşturuyor.Kaynakça https://n.neurology.org/content/99/16/e1738 https://www.sciencealert.com/your-blood-type-may-affect-your-risk-of-an-early-stroke-research-reveals Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d