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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji ihracatını durdurdu

    Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığına dair güvenilir kanıtlar bulunduğunu öne sürerek Türkiye'nin ihracat izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.
    13 Nisan 2021, 15:00 (1 gün)
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    36

    Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji ihracatını durdurdu
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    Türkiye'nin insansız hava araçları Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda kullanılmış ve buradaki başarılarıyla uzun süre dünya basınının gündeminden düşmemişti. Olayın etkileri sürerken, Kanada tarafından Türkiye'ye askeri teknoloji ihracatının durdurulduğu haberi geldi.

    Peki Kanada neden bu olay yüzünden böyle bir karar aldı. Kısaca bahsedecek olursak, ANKA ve Bayraktar TB2 gibi Türk insansız hava araçlarında Kanada merkezli şirket Wescam Inc. tarafından üretilen Wescam MX-15D kameralar kullanılıyor. Şirket, geçtiğimiz yılın ekim ayında Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları gerekçe gösterip, Türkiye’nin ürettiği SİHA’ların bu operasyonlarda orantısız güç etkisiyle kullanıldığını öne sürüp ihracat iznini askıya aldığını duyurmuştu.

    Askıya alınan ihracat izninin devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Öte yandan konuya yakın bazı kaynaklar Kanadalıların Türkiye'deki yetkililerle konuştuğunu, Türkiye'ye yönelik askeri ihracat lisanslarının askıya alınması kararını kaldırmayı planlamadıklarını, aksine, geçmişte verilmiş olanlar da dahil olmak üzere, askıya alınan tüm askeri ihracat izinlerini iptal edeceklerini söylediklerini belirtti.

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    Ayrıca Bkz. "ASELSAN’dan çok çeşitli şekilde iniş kalkış yapabilen İHA patenti"

    Kısa süre önce yapılan resmi açıklama da kaynakların bu açıklamasını doğrulamış oldu. Kanada geçtiğimiz yıl Türkiye'nin Azerbaycan'a Türk silahlı insansız hava araçları satarak bir son kullanıcı lisans anlaşmasını ihlal edip etmediğine dair bir soruşturma başlatmıştı. Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın tamamlandığı ve bunun sonucunda ekim ayında askıya alınan Kanada'dan Türkiye'ye askeri teknoloji ihracatının tamamen durdurulduğu bildirildi.

    Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau tarafından yapılan açıklamada "Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığına dair güvenilir kanıtlar bulunmasının ardından, bugün 2020 sonbaharında askıya alınan izinlerin iptal edildiğini açıklıyorum" ifadelerine yer verildi. Garneau, "Bu uygulama ne Kanada dış politikası ile ne de Türkiye tarafından verilen son güvencelerle uyuşuyor" şeklinde konuştu.

    Türkiye geçtiğimiz yıl HAVA SOJ projesi kapsamında dört adet Kanada üretimi Bombardier Global 6000 tipi uçak satın almıştı. O uçaklar teslim edildi ancak Kanada'nın söz konusu kısıtlamalar kapsamında uçaklarla ilgili gerekli eğitim ve bilgi transferini sağlayamayacakları belirtilmişti.

    Kanadalı bir firma da MİLGEM programı için gerekli olan helikopter platformlarının tedarikini durdurmuştu. Türkiye ayrıca Hürkuş eğitim uçağı için de Pratt & Whitney Canada'dan motor ithal ediyor.



    https://www.middleeasteye.net/news/canada-cancel-all-suspended-arms-export-permits-wescam-turkey
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    sdbz (Sezai Kuyu) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kardeş Azerbaycan için değil de kalleş Ermenisan için kullansaydık inanın bize bedava verirlerdi.. Çok şükür ki tasarım ekibimiz var, çok yetenkli gençlerimiz yetişiyor.. Sonsuza kadar dışa bağımlı olmaktan kurtulacağımız günler yakındır....
    Kardeş Azerbaycan için değil de kalleş Ermenisan için kullansaydık inanın bize bedava verirlerdi.. Çok şükür ki tasarım ekibimiz var, çok yetenkli gençlerimiz y...
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    murphy adam (hasan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kötü ev sahibi, kiracıyı ev sahibi yaparmış, şimdi değil ama en geç 20 seneye o teknolojileri "onların kalitesinde ve ömründe" yapacak kıvama geliriz. Orantısız güçmüş... Rampası açılmış balistik füzelerin de vurulduğunu es geçiyorlar herhalde.

    Yahu bu şey değil mi, 10 yıla G8'den düşmüş olacağız, 20 yıla kalmaz G20'de de olmayacağız, hadi biraz 'saldırgan politika' izleyelim :D
    Kötü ev sahibi, kiracıyı ev sahibi yaparmış, şimdi değil ama en geç 20 seneye o teknolojileri "onların kalitesinde ve ömründe" yapacak kıvama geliriz. Orantısız...
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    Adolf_Hitler 1 gün ( Mesaj Silindi )
    kanada kim la
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa ve K.Amerika sadece ambargo uygulamak istediklerinde uyguluyorlar. Daha dün Aliyev, Ermenistanın yasak iskender roketlerini gösteriyordu.
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    A amacsızpanda 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neymiş biz anlaşma imzalamışız da satmamamiz gereken parçaları azerbaycana satmışız



    Hadi böyle oldu diyelim. (Doğru yanlış bilmiyorum ) neden ülkenizi suçluyorsunuz ki? Kötü mü yapmış? Azerbaycan bizim kardeşimiz. Orda o malzeme lazım iken "anlaşma var veremeyiz " mi diyecektik? Yada artık ne verdiysek.



    Ayrıca adamların vermemek için bahaneye ihtiyaçları yok ki? Vermek istemediği zaman zaten vermiyorlar. Bir nevi neden gözünün üstünde kaşın var diyerek vermeyebilirler. Bunun da bir sürü örneğini yaşadık yaşıyoruz.



    Zorla kimseden bir şey alacak ta halimiz yok. Belki biraz sekteye uğrar işler ama eninde sonunda bir hal car3sini bulur bizim mühendisler. Tam aynı özellikte olmasa bile (anladığım kadarıyla) zaten yapılmış. Bunu geliştirmek mühendislerimizin 3linde ve çok şükür ki çok azimli bu konuda insanımız. Kendimize güvenelim yeter.



    Son olarak ta bunların kafa çalışmıyor. Ülkemiz iha siha üretiminde çok iyi bir müşteri. Bol bol alıyoruz. Kısa vadede Kendi kazançlarından oluyorlar. Uzun vadede ise biz bu sistemi geliştirdikçe sadece kendi ihtiyacımız için üretmekle kalmaz pazarlama işine de gireriz ki kendilerine sağlam bir rakip oluruz.



    Hasılı. Engeller bizi sadece güçlendirir. Yeter ki azmimizi devamlı kılalım
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    aerosoldreams 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türk milleti zekidir. Daha iyilerini yapıyoruz. Türk mühendislerine güvenin.
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    JustInCase (Mert ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Herkes kendi kardeşini koruyor, düşman düşmanlığını yapacak.

    Dünya'nın birbirine girdiği bir savaş olsa, bu savaşta ilk yalnız bırakılacak olan devletler hep içerisinde müslüman nüfusun yoğun olduğu devletler olur.

    Ermeniler iskender füzesi gibi yasaklı bir silahı direkman gelişine sivillere sallarken bunu haber yapan hiç kimse yoktu. Madem SİHA'lar orantısız güç, o zaman sivillere atılan iskender füzesi orantılı güç mü oluyor? O savaşta Azeri kanadından ermeni sivil kanadına bir mermi bile atılmadı bırak füzeyi.

    Bunlar bizimkilerin hayranlık duyduğu medeniyetler işte. Herkes kendine medeni bu hayatta. Yer yüzünde en beter katliamları her Allah'ın günü yapanlar hep bu medeniyetler, ama orantısız güç kullanan biziz öyle mi?

    3-5 ışidci videosunu her yerde servis edip, dünyayı kana bulayanlar sanki batı medeniyetleri değilmişte doğu medeniyetleriymiş gibi ortalığa dökülenler, sizin yatacak yeriniz yok.
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    WeDneS (Ercan ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hakkımızda hayırlısı
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    Mertcanoa (melihcan özen) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başka kamera mı yok, bu tarz haberler hikaye senin yeter ki paran olsun vermiyorum dese bile el altından hertürlü alırsın....

    BBC news libya drone savaşları haberi mevcut youtube da bakabilirsiniz BAE devleti üretimi durmuş olan drone ne yollarla getirtip libyada nerede nasıl kullandığını belgelediler...


    Aynı sistemleri çin kopyalamışdır gider çinden alırsın 2 katı daha ucuza sermaye kasarsın....
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    S stylerbb (bb bb) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Adam noktayı koymuş dağılabilirsiniz.
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    Bucephalas 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kanada kim la diyen arkadaşın yarın kanada dan pasaport ve vatandaşlık hakkı gelse tüm sülalesini bırakıp havalimanına depar atacağına okadar eminim ki :)
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    ti7800 (Eddie Morra) 19 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Biz zaten kendimiz üretiyormuşuz. Buyrun kaynağından...

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    Bucephalas 17 sa. ( Mesaj Silindi ) ti7800
    Bu herifin yaptığı işleri çok başarılı buluyorum ama şu sokak ağzı ve iktidar yalakası gibi tweet atmaları bir tek bana mı saçma geliyor? Resmi dilde konuşup yalanlayabilirsin mesela.
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    S socidius 19 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Aselsanın ürünü var CATS ağırlığından dolayı İhalarda sorun oluyordu.O sorunu çözdülermi bilemiyorum. Ayrıca ambargo uygulanan Wescam'ın ürünü (MX-15) daha kaliteli 5.000 metreden çok net görüntü sağlıyor ve Aselsan Cats dan daha uzun mesafedennlazer işraetleme yapabiliyor. Baykar özellikle Westcam konusunda ısrarcıydı. Aselsan da zamanla geliştirecek. Wescam 1959 yılından beri bu sektörün içinde.
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    trakyAli-1986 (ali ) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) socidius
    ASELSAN ürününde patentler bize mi ait yoksa başka Ülkelerin patentleri ile mi geliştirildi.
    İşin can alıcı noktası bu. Demir plastik cam birleştirmek kolay ama patentler bizim mi..
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    El_domingo 2 sa. ( Mesaj Silindi ) socidius
    Aselsanın ürünü daha ağır oldugundan diğer faydalı yüklerden feragat edilmek durumunda ama kullanılabiliyor..daha düşük kalitedede olsa asgari tüm işler halda oluyor..sonuc kimseye hesap vermeden iş görebilicek bir ürün zaten var..inşallah daha iyiside en kısa sürede cıkar....
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