Japonya kardan elektrik üretmeye hazırlanıyor

Kar yağışı ile ünlü Aomori şehri kışın bazen 8 metreyi bulan karın altında kalıyor. Bu durum çok can sıkıcı olsa da elektrik üretmek için bir yöntem olabilir. Yakın zamanda eski bir okulun boş havuzunda test edilmeye başlayacak sistem hali hazırda biriken karı denize dökmek yerine bir yerde depolama esasına dayanıyor.Sonrasında ısı değiştiriciler hem güneş tarafına hem de karın içine yerleştirilecek.

Böylece güneş tarafından ısınan gaz, türbini döndürdükten sonra kar tarafından soğutulacak ve tekrar güneş/hava ikilisinden ısınarak devir daim edecek. Aradaki fark ne kadar yüksek ise gaz türbininin o kadar hızlı çevirip hareket enerjisini elektriğe dönüştürecek.

Tam Boyutta Gör

Japonya’da bir deprem bölgesi ve o yüzden bir çok termal su kaynağına sahip. Ama çoğu elektriğe dönüştürülemeyen elektrik üretimi için nispeten düşük sıcaklıktaki sular. Fakat karın daha da düşük sıcaklığı sayesinde aradaki fark açılacağından elektrik üretebilir hale gelecek.

Hali hazırda kamyonlarla taşınan karı denize dökmek yerine büyük bir havuza dökülmesi ve biriktirilmesi ile yaz boyunca karlar yavaş yavaş erirken baz yük sağlayabilir. Baz elektriğin faydası ise istediğiniz zaman elektrik üretebilmeniz veya daimi olarak aynı gücü 24 saat boyunca haftalarca korumanız.

Sisteminden üretilen elektriğin maliyetinin ise deniz üstü rüzgar türbinlerinden üretilen elektrikten ucuz olması bekleniyor.

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