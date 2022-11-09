Kasım 2022 EMUI güncellemesi alacak olan Huawei telefonlar belli oldu

- Kasım 2022 EMUI güncellemesi alacak Huawei telefonlar
- Her ay EMUI güncellemesi almaya devam eden Huawei telefonları
- 3 ayda 1 güncellenen ve bu sürümü indirebilen modeller
- Bu sürümü indirebilen Huawei model tabletler
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Kasım 2022 EMUI güncellemesi alacak Huawei telefonlar
Toplamda 23 adet güvenlik açığını etkisiz bir hâle getiren bu yazılım EMUI 11 ve EMUI 12 yayımlandığında ortaya çıkan 8 yazılımsal sorunu da çözdü. Huawei kullanıcıları EMUI 13 güncellemesinin tüm dünyaya yayılmasını bekliyor.
Her ay EMUI güncellemesi almaya devam eden Huawei telefonları
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei Mate 30
- Huawei Mate 30 Pro
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei Mate Xs
- Huawei P40
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40 Pro+
- Huawei P50
- Huawei P50 Pro
3 ayda 1 güncellenen ve bu sürümü indirebilen modeller
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei P40 Lite
- Huawei P40 Lite 5G
- Huawei P40 Lite E
- Huawei P30
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30 Lite
- Huawei P Smart 2021
- Huawei P Smart 2020
- Huawei P Smart S
- Huawei P Smart Pro
- Huawei Nova 9
- Huawei Nova Y60
- Huawei Nova 8i
- Huawei Nova 8
- Huawei Nova 7 5G
- Huawei Nova 7 SE 5G
- Huawei Nova 7i
- Huawei Y5p
- Huawei Y6p
- Huawei Y6 Pro 2019
- Huawei Y7a
- Huawei Y7p
- Huawei Y8p
- Huawei Y8s
- Huawei Y9 Prime 2019
- Huawei Y9a
- Huawei Y9s
- Honor 30
- Honor 30 Pro+
- Honor 30S
- Honor View 30 Pro
- Honor 20e
- Honor 20i
- Honor 20S
- Honor 20 Lite
- Honor 9A
- Honor 9C
- Honor 9S
- Honor 9X Lite
- Honor 10X
- Honor 10X Lite
Bu sürümü indirebilen Huawei model tabletler
- Huawei MatePad Pro
- Huawei MatePad
- Huawei MatePad T
- Huawei MatePad T 10S
- Huawei MatePad T 10
- Honor Pad V6
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