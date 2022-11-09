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    Kasım 2022 EMUI güncellemesi alacak olan Huawei telefonlar belli oldu

    Kasım 2022 EMUI güncellemesi ile tazelenecek olan Huawei telefon modelleri için bir liste yayımlandı. Bu yeni güvenlik yazılımından Huawei tabletler de yararlanacak.
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    EMUI 13 Tam Boyutta Gör
    Kasım 2022 EMUI güncellemesi birçok Huawei model telefon için yayımlanmaya başladı. Bu sürüm sayesinde 8 adet çok zararlı güvenlik açığı, 1 adet kritik güvenlik açığı ve zarar verme bakımından orta düzey olarak nitelendirilen 14 adet güvenlik açığı ortadan kaldırıldı.

     

    Kasım 2022 EMUI güncellemesi alacak Huawei telefonlar

    Toplamda 23 adet güvenlik açığını etkisiz bir hâle getiren bu yazılım EMUI 11 ve EMUI 12 yayımlandığında ortaya çıkan 8 yazılımsal sorunu da çözdü. Huawei kullanıcıları EMUI 13 güncellemesinin tüm dünyaya yayılmasını bekliyor.

    Her ay EMUI güncellemesi almaya devam eden Huawei telefonları

    • Huawei Mate 40 Pro
    • Huawei Mate 30
    • Huawei Mate 30 Pro
    • Huawei Mate 30 Pro 5G
    • Huawei Mate Xs
    • Huawei P40
    • Huawei P40 Pro
    • Huawei P40 Pro+
    • Huawei P50
    • Huawei P50 Pro

    3 ayda 1 güncellenen ve bu sürümü indirebilen modeller

    • Huawei Mate 20 X 5G
    • Huawei P40 Lite
    • Huawei P40 Lite 5G
    • Huawei P40 Lite E
    • Huawei P30
    • Huawei P30 Pro
    • Huawei P30 Lite
    • Huawei P Smart 2021
    • Huawei P Smart 2020
    • Huawei P Smart S
    • Huawei P Smart Pro
    • Huawei Nova 9
    • Huawei Nova Y60
    • Huawei Nova 8i
    • Huawei Nova 8
    • Huawei Nova 7 5G
    • Huawei Nova 7 SE 5G
    • Huawei Nova 7i
    • Huawei Y5p
    • Huawei Y6p
    • Huawei Y6 Pro 2019
    • Huawei Y7a
    • Huawei Y7p
    • Huawei Y8p
    • Huawei Y8s
    • Huawei Y9 Prime 2019
    • Huawei Y9a
    • Huawei Y9s
    • Honor 30
    • Honor 30 Pro+
    • Honor 30S
    • Honor View 30 Pro
    • Honor 20e
    • Honor 20i
    • Honor 20S
    • Honor 20 Lite
    • Honor 9A
    • Honor 9C
    • Honor 9S
    • Honor 9X Lite
    • Honor 10X
    • Honor 10X Lite

    Bu sürümü indirebilen Huawei model tabletler

    • Huawei MatePad Pro
    • Huawei MatePad
    • Huawei MatePad T
    • Huawei MatePad T 10S
    • Huawei MatePad T 10
    • Honor Pad V6
    Kaynakça https://www.huaweicentral.com/november-2022-emui-devices-monthly-and-quarterly-list/ https://consumer.huawei.com/ca/support/bulletin/2022/11/
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