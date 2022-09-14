Katil balinaların ürpertici avlanma tekniği BBC tarafından görüntülendi

Tam Boyutta Gör

Orkalar en büyük etobur yunuslardır ve aynı zamanda katil balinalar olarak da bilinirler. Araştırmacılar bu mükemmel yırtıcıların kendilerinden çok daha büyük hayvanlara saldırmaktan çekinmediklerini, hem mavi balinayı hem de büyük beyaz köpek balığını alt edebildiklerini söylüyor.

Dünya'yı felakete sürükleyecek dört tehlike açıklandı 19 sa. önce eklendi

Katil balinalar nadiren tek başlarına saldırı girişiminde bulunur. Genellikle gruplar halinde hareket ederler. BBC'nin yeni belgeseli Frozen Planet II, fok balığına saldıran bir grup katil balinanın eşsiz görüntülerini gözler önüne seriyor.

David Attenborough'a göre videoya çekilen görüntüler, bugün yaşayan tüm katil balinaların en fazla 100'ünün sahip olduğu benzersiz bir avlanma tekniğini kayıt altına aldı. Doğa bilimci, bu sofistike koordineli avlanma tekniğine "dalga çarpması" diyor.

İki dalga ile fok alt oluyor

Görüntüler Antarktika sularında dört orkadan kaçmaya çalışan bir foku gösteriyor. Kurtulmak için çabalarken sürüklenen büyük bir buz kütlesine sığınıyor. Ancak ne yazık ki bu hamle hayvanı öğle yemeği olarak gören katil balinalardan koruyamıyor.

Tam Boyutta Gör

Ardından katil balina sürüsünün birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Yan yana yüzerek bir dalga oluşturuyorlar ve bu dalga buz kütlesini kırıyor. Böylelikle fokun hayatta kalma şansı daha da azalıyor. Orkalar tarafından oluşturulan ikinci dalga ise artık iyice savunmasız hale gelen fokun okyanusa düşmesini sağlıyor.

Kurban suya indiğinde yırtıcı sürüsü başka bir teknik kullanıyor. Foka yönünü şaşırtmak için suda kabarcıklar çıkarıyorlar. Böylece talihsiz hayvanı kolayca yakalamaları mümkün oluyor. Araştırmacılar daha önce de katil balinaların son derece zeki saldırılarını kayıt altına almayı başarmıştı. Bu yenisi oldu...

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.